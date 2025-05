Ministerstwo Obrony Litwy ogłosiło 5 maja, że znaczna część inwestycji mających na celu ochronę swojej granicy z Białorusią i Rosją. Dlatego też przeznaczy ponad 800 mln euro na zakup min przeciwpancernych, po tym jak Wilno na początku tego roku ogłosiło, że wycofa się z Traktatu Ottawskiego zakazującego stosowania, produkcji i gromadzenia min przeciwpiechotnych. Również 18 marca Estonia, Łotwa i Polska ogłosiły zamiar wycofania się z Konwencji Ottawskiej.

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie infrastruktury obronnej wzdłuż 70-kilometrowego Korytarza Suwalskiego, strategicznego mostu lądowego łączącego Kaliningrad z Białorusią. Zaplanowane działania obejmują pogłębienie rowów odwadniających, które mają służyć jako przeszkody przeciwpojazdowe, sadzenie drzew wzdłuż głównych szlaków w celu utrudnienia postępów przepieszczania się wojska oraz na zakup broni do walki elektronicznej i zwalczania dronów, wzmocnienie systemów nadzoru i wczesnego ostrzegania oraz zwiększenie zdolności litewskiego wojska do usuwania min. Celem tych działań jest ograniczenie mobilności potencjalnych sił inwazyjnych.

Jak zaznaczyło ministerstwo obrony Litwy:

„Środki przeciwdziałania mobilności są ważną częścią naszej koncepcji obrony narodowej (...) W przypadku agresji pozwoliłyby one na zablokowanie i spowolnienie działań wrogich państw przeciwko Litwie” - czytamy w oświadczeniu ministerstwa.

Tomas Godliauskas, wiceminister obrony narodowej, powiedział: „Ważne jest, aby zauważyć, że przywiązujemy dużą wagę do współpracy z władzami lokalnymi podczas wdrażania naszych środków przeciwdziałania obcym wojskom. Musimy zapewnić nie tylko przeciwdziałanie mobilności na granicy, ale także wdrożenie fortyfikacji i inżynierii w gminach. Wsłuchujemy się w ich potrzeby i omawiamy najlepsze rozwiązania”.

„Trwają intensywne prace mające na celu określenie punktów geograficznych, w których bariery inżynieryjne obu krajów muszą się zbiegać, aby zapewnić integralność linii obrony Bałtyku” – dodano w oświadczeniu ministerstwa.

Równocześnie Wilno nawiązało współpracę z innymi państwami bałtyckimi – Estonią i Łotwą – w celu realizacji projektu Bałtyckiej Linii Obrony, której celem jest wzmocnienie wschodniej granicy NATO i zapobieżenie potencjalnym postępom wroga. Godliauskas podkreślił również współpracę z Polską w ramach projektu „Tarcz Wschód”.

Jesienią ubiegłego roku Ministerstwo Obrony Litwy poinformowało, że zainstalowało betonowe przeszkody przeciwpancerne, znane jako „zęby smoka”, przed mostem w pobliżu granicy z Rosją jako część „środków ostrożnościowych mających na celu zapewnienie skuteczniejszej obrony”.

Litewska służba wywiadowcza VSD oceniła, że ​​chociaż Moskwa nie jest jeszcze gotowa do przeprowadzenia pełnowymiarowego ataku na Sojusz, to może podjąć próbę „przetestowania NATO” za pomocą ograniczonej operacji wojskowej przeciwko jednemu lub większej liczbie państw członkowskich, aby ocenić, na ile poważnie NATO będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań w zakresie zbiorowej obrony. W styczniu Wilno ogłosiło plany zwiększenia wydatków na obronę do poziomu od 5% do 6% PKB rocznie w latach 2026–2030, powołując się na zagrożenie rosyjską agresją w regionie.