Szczyt Trump-Putin na Alasce. Rozpoczęło się spotkanie prezydentów

Wbrew zwyczajowi, Donald Trump i Władimir Putin nie wygłosili żadnych wstępnych oświadczeń ani nie odpowiedzieli na pytania wykrzykiwane przez dziennikarzy. Sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff siedzieli po lewej stronie Trumpa, a minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow i doradca Putina Jurij Uszakow siedzieli obok Putina. Reporterzy zostali natychmiast wyprowadzeni z pokoju po tym, jak zaczęli głośno zadawać pytania.

Gdy obaj przywódcy spotkali się na płycie lotniska prezydent Rosji Władimir Putin nie odpowiedział, czy zgodzi się na zawieszenie broni, gdy dziennikarze krzyczeli pytania do niego i prezydenta USA Donalda Trumpa na lotnisku.

Zapytany, czy „przestanie zabijać cywilów”, Putin zdawał się gestem okazywać, że nie słyszy pytania.

Wspólna podróż "Bestią" i ignorowanie pytań

Na spotkanie obaj przyjechali wspólnie amerykańską limuzyną prezydencką, znaną jako Bestia. Jeszcze na lotnisku Putin i Trump również zignorowali pytania. Szczególnie wymowny był gest Putina, który zapytany, czy przestanie zabijać cywilów, zrobił gest sygnalizujący, że nie słyszy lub nie rozumie.

Skład delegacji i obecność tłumaczy

W pierwszym spotkaniu w bazie Elmendorf-Richardson na Alasce przywódcom towarzyszą:

Sekretarz stanu Marco Rubio

Specjalny wysłannik Steve Witkoff

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow

Doradca Putina ds. międzynarodowych Jurij Uszakow

Tłumacze

Cel: Zawieszenie broni

W wywiadzie udzielonym Bretowi Baierowi z Fox News Channel na pokładzie Air Force One podczas lotu na Alaskę Trump powiedział, że chciałby zakończyć spotkanie zawieszeniem broni.

Powiedział również, że chciałby zorganizowania drugiego spotkania w sprawie wojny Rosji na Ukrainie.

„Nie byłbym zachwycony, gdybym tego nie dostał” – powiedział Trump o zawieszeniu działań wojennych między oboma państwami. Dodał, że wszyscy mówią mu, że nie uda mu się uzyskać zawieszenia broni przed drugim spotkaniem.