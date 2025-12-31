Wzmocnienie „Tarczy Wschód”: Belma z ogromnym dofinansowaniem na rozwój zdolności obronnych

Inwestycje w Bydgoskich Zakładach Elektromechanicznych „BELMA” S.A. mają bezpośrednio przełożyć się na wzrost bezpieczeństwa państwa. Jak podkreśla Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.,

„Dokapitalizowanie BELMY umożliwi nie tylko zwiększenie produkcji specjalnej będącej odpowiedzią na potrzeby Wojska Polskiego, ale przede wszystkim będzie ważnym elementem zabezpieczenia granic Rzeczypospolitej Polskiej.”

BELMA jest bowiem jednym z kluczowych podmiotów zaangażowanych w realizację Narodowego Programu Odstraszania i Obrony pn. „TARCZA WSCHÓD”, dostarczając m.in. systemy minersko-zaporowe oraz wkład w produkcję systemów minowania narzutowego BAOBAB-K. Dofinansowanie ze strony Skarbu Państwa pozwoli na zwiększenie zdolności produkcyjnych w obszarze min, co jest dowodem na to, że „Skarb Państwa widzi w BELMIE i PGZ główny podmiot zabezpieczenia Sił Zbrojnych RP w tego typu produkcję”.

Strategiczne znaczenie inwestycji dla obronności kraju

Jarosław Zakrzewski, prezes zarządu Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych BELMA S.A., wyraził zadowolenie z podpisanej umowy, traktując ją jako „wyraz ogromnego zaufania i uznania dla pracowników Spółki, za ich dotychczasowy wkład w produkcję wyrobów minersko-zaporowych i systemów minowania narzutowego pn. Baobab-K na rzecz Sił Zbrojnych RP”. Podkreślił również, że jest to „milowy krok w kierunku zwielokrotnienia potencjału obronnego RP dla wzmocnienia roli Polski na potrzeby Narodowego Programu Odstraszania i Obrony pn. „TARCZA WSCHÓD””. Inwestycja ma na celu nie tylko obronę polskich granic, ale także zwielokrotnienie mocy produkcyjnych do budowy systemów minowania narzutowego BAOBAB-K na potrzeby całej wschodniej flanki Europy. Prognozuje się, że do 2029 roku BZE „BELMA” S.A. może stać się kluczowym dostawcą najnowocześniejszych systemów do zautomatyzowanego układania pól minowych.

Rozwój innowacji i stabilne miejsca pracy

Nowa inwestycja przyczyni się do zwiększenia zdolności produkcyjnych spółki w jej głównym obszarze działalności, obejmującym produkcję, montaż i rozwój systemów minersko-zaporowych oraz głowic do bezzałogowych statków powietrznych. Oprócz tego, stworzy stabilne miejsca pracy i przełoży się na rozwój innowacyjnych technologii oraz know-how w ramach prac badawczo-rozwojowych (B+R). BELMA S.A., jako jedyny producent rozwiązań minersko-zaporowych w Polsce, posiada pełną ofertę tych środków bojowych. Spółka specjalizuje się również w produkcji głowic do bezzałogowych statków powietrznych, w tym amunicji krążącej, której parametry penetracji poszycia czołgów i pojazdów opancerzonych są uznawane za jedne z najskuteczniejszych na świecie. Wartość sprzedaży BELMA w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła trzykrotnie, osiągając w 2024 roku poziom 182,7 mln zł, z czego 89% stanowiła produkcja specjalna.

Rola Funduszu Inwestycji Kapitałowych

Fundusz Inwestycji Kapitałowych to państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest Minister Aktywów Państwowych. Jego podstawowym zadaniem jest nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów przez Skarb Państwa. Realizacja tego zadania przyczynia się do finansowania procesów inwestycyjnych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz do wzrostu wartości tych spółek, co ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia potencjału gospodarczego i obronnego Polski.

Na podstawie komunikatu prasowego PGZ