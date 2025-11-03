Rozpoczęto napełnianie składów materiałowych w ramach programu „Tarcza Wschód”

W ramach programu „Tarcza Wschód” powstają magazyny materiałowe wzdłuż wschodniej i północnej granicy Polski.

Dwa składy są już gotowe, a dwanaście kolejnych ma być ukończonych do końca roku, z docelową liczbą ponad stu magazynów.

Magazyny zawierają materiały do budowy fortyfikacji, a ich strategiczne rozmieszczenie ma zapewnić szybką reakcję na zagrożenia.

Ponad sto składów przy granicy

W ramach programu „Tarcza Wschód” powstają magazyny materiałowe rozmieszczone wzdłuż wschodniej i północnej granicy Polski. Część z nich zlokalizowano na terenach jednostek wojskowych, a w przypadku pozostałych lokalizacje uzgadniane są z samorządami i właścicielami gruntów. Każdy ze składów ma zapewnić możliwość zabezpieczenia do 5 kilometrów rozbudowy inżynieryjnej.

Choć „Tarcza Wschód” kojarzy się głównie z betonowymi zaporami i rowami przeciwczołgowymi, program obejmuje również budowę wojskowych składów materiałowych. Powstają one w miejscach, gdzie ze względu na ograniczenia czasu pokoju nie można prowadzić prac inżynieryjnych bezpośrednio przy granicy.

Co gromadzą magazyny programu „Tarcza Wschód”?

W składach przechowywane są m.in. betonowe umocnienia typu „jeże”, materiały konstrukcyjne do budowy rowów strzeleckich, zestawy rozbudowy fortyfikacyjnej typu „hescco bastion”, drut ostrzowy „concertina” oraz inne elementy potrzebne do szybkiego wznoszenia fortyfikacji.

Budowa zdecentralizowanego systemu składów ma zapewnić gotowość do natychmiastowego rozmieszczenia przeszkód inżynieryjnych w przypadku narastającego zagrożenia. Dlatego magazyny zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie granicy, by w razie potrzeby wojska inżynieryjne mogły błyskawicznie wykorzystać zgromadzone tam materiały.

Trójpoziomowy system zabezpieczenia

Składy materiałowe stanowią jeden z trzech poziomów infrastruktury magazynowej programu „Tarcza Wschód”. Oprócz nich powstają także „Inżynieryjne Składy Materiałowe”, rozmieszczone do 50 kilometrów od granicy (na poziomie powiatu) oraz „Magazyny logistyczne”, zlokalizowane w odległości 50–100 kilometrów od granicy (na poziomie województwa).

300 milionów złotych na budowę i wyposażenie

Zakupy asortymentu niezbędnego do rozbudowy inżynieryjnej prowadzi Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych poprzez Regionalne Bazy Logistyczne nr 1, 2 i 3. Dotychczas podpisano 108 umów z wykonawcami na łączną kwotę 300 milionów złotych.