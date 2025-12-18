Wschodnia flanka NATO w centrum rozmów. Rutte i Kosiniak-Kamysz spotkali się w Orzyszu

Sekretarz Generalny NATO, Mark Rutte, odwiedził Polskę, by spotkać się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i żołnierzami w Orzyszu.

Rozmowy skupiły się na wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, wsparciu dla Ukrainy oraz nowych zdolnościach obronnych Polski.

Polska podkreśla swoją rolę "żelaznego sojusznika" NATO, licząc na solidarność i dziękując za wsparcie.

Wizyta w Orzyszu i spotkania bilateralne

W czwartek, 18 grudnia Mark Rutte i Władysław Kosiniak-Kamysz przybyli do Orzysza, aby spotkać się z żołnierzami Batalionowej Grupy Bojowej NATO, w skład której wchodzą wojskowi ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Przed wspólnymi oświadczeniami odbyło się spotkanie w cztery oczy między Rutte i Kosiniakiem-Kamyszem. Planowane było również spotkanie trójstronne z delegacją brytyjską, jednak nie doszło ono do skutku.

Wcześniej tego samego dnia Mark Rutte spotkał się w Warszawie z prezydentem Karolem Nawrockim, gdzie rozmawiano o aktualnej sytuacji bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, działaniach Polski i Sojuszu na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa oraz obecności wojsk sojuszniczych.

Na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim trwa spotkanie wicepremiera W. @KosiniakKamysz z sekretarzem generalnym @NATO Markiem Rutte. Wizyta jest także okazją do spotkania z żołnierzami pełniącymi służbę w Polsce w ramach NATO Forward Land…

Polska żelaznym sojusznikiem NATO

Podczas konferencji prasowej po rozmowach, Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że „Polska jest żelaznym sojusznikiem w NATO i będzie wypełniać swoje obowiązki”. Dodał również, że Polska „liczy też na solidarność Sojuszu”.

Dziękujemy za każde wsparcie i za operacje wzmacniające wschodnią flankę NATO. Mieliśmy bardzo wiele wspólnych tematów do omówienia. Jednym z nich były wysunięte siły NATO. Bemowo Piskie jest jednym z takich miejsc, gdzie te siły stacjonują. Tematem naszych rozmów była także sytuacja na Ukrainie – mówił w trakcie konferencji prasowej szef MON.

Szef MON podziękował Markowi Rutte za sojusznicze inicjatywy Eastern Sentry i Baltic Sentry, które mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO i w regionie Morza Bałtyckiego.

Inicjatywa Eastern Sentry została uruchomiona we wrześniu 2025 roku w odpowiedzi na incydenty naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony i ma na celu wzmocnienie wschodniej flanki NATO, obejmując obszar od dalekiej północy po Morze Śródziemne. Jej celem jest zwiększenie zdolności NATO do przeciwdziałania zagrożeniom wojskowym ze strony Rosji, w szczególności do przechwytywania dronów naruszających przestrzeń powietrzną państw członkowskich.

Kosiniak-Kamysz poinformował również Sekretarza Generalnego NATO o nabywaniu przez Polskę nowych zdolności obronnych, w tym o rozpoczętym pozyskiwaniu szwedzkich okrętów podwodnych dla polskiej Marynarki Wojennej. Podkreślił także znaczenie rozwoju infrastruktury o podwójnym zastosowaniu - militarnej i cywilnej.

„Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o ostatnich kontraktach - o wyborze szwedzkich okrętów podwodnych dla polskiej Marynarki Wojennej, o podnoszeniu naszych zdolności w dziedzinie walki z dronami i systemów antydronowych, nowych systemów, które będziemy proponować naszym sojusznikom” - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jedność i gotowość Sojuszu

Mark Rutte ze swojej strony zaznaczył, że „NATO jest zjednoczone i gotowe, by odstraszać agresję i bronić naszego bezpieczeństwa i wolności”. Podkreślił, że Orzysz jest przykładem współpracy sojuszników na rzecz wspólnego bezpieczeństwa oraz wielu wkładów Polski w obronę kolektywną. Zadeklarował także dalsze wsparcie dla Ukrainy.

Stanowicie jako Polska ważny element infrastruktury NATO, w tym dowództwa wschodniego NATO i bazy patrolowania powietrznego w Malborku. Polska dostarcza także podstawowe wsparcia Ukrainie, co nie tylko jest ważne w miarę jak naciskamy na pokój, ale także w przyszłości. Bezpieczeństwo Ukrainy jest bezpieczeństwem naszym – podkreślił Mark Rutte.

Wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego została znacząco wzmocniona po szczycie NATO w Warszawie w 2016 roku, kiedy to ustanowiono wzmocnioną wysuniętą obecność (eFP), co oznacza rozmieszczenie wielonarodowych batalionowych grup bojowych w krajach bałtyckich i Polsce. Batalionowa Grupa Bojowa NATO w Orzyszu współdziała na co dzień z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.