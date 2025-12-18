Program Miecznik nabiera tempa. Położono stępkę pod drugą fregatę ORP Burza

Uroczystość położenia stępki pod ORP Burzę w Gdyni zgromadziła liczne osobistości, w tym sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pawła Bejdę oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Konrada Gołotę. Obecni byli również przedstawiciele Inspektoratu Uzbrojenia, Dowództwa Marynarki Wojennej oraz partnerów programu. Ceremonia wspawania okolicznościowego medalu w konstrukcję stępki ORP Burzy symbolizuje oficjalne rozpoczęcie budowy tej kluczowej jednostki.
Jan Grabowski, wiceprezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, podkreślił strategiczne znaczenie programu Miecznik, stwierdzając:
„Program Miecznik stanowi istotny element modernizacji polskiej floty wojennej i pokazuje, że będąca częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej PGZ Stocznia Wojenna potrafi realizować projekty o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Kolejny kamień milowy w budowie Burzy potwierdza, że PGZ systematycznie buduje zdolności produkcyjne potrzebne do realizacji wieloletnich programów modernizacyjnych. Inwestujemy w infrastrukturę, technologie i ludzi, bo wiemy, że silny przemysł obronny jest podstawą suwerenności państwa”.
Marcin Ryngwelski, prezes zarządu PGZ Stoczni Wojennej, zaznaczył, że stocznia konsekwentnie realizuje kolejne etapy programu zgodnie z harmonogramem. Jak podkreślił:
„Położenie stępki pod Burzę oznacza, że Stocznia konsekwentnie i zgodnie z harmonogramem realizuje kolejne etapy programu Miecznik. Pierwsza fregata – Wicher – jest już w bardzo zaawansowanej fazie montażu kadłuba, a dziś osiągamy ważny kamień milowy w budowie drugiej jednostki. Program Miecznik to największe wyzwanie w historii współczesnej polskiej stoczni, ale również potwierdzenie, że jesteśmy gotowi budować okręty zgodnie z najwyższymi standardami technologicznymi. Każdy etap realizacji tego programu przybliża nas do celu, jakim jest dostarczenie Marynarce Wojennej jednostek spełniających jej oczekiwania operacyjne”.
Wiceminister Konrad Gołota z ministerstwa aktywów państwowych zwrócił uwagę, że
"Budowa Wichra, Burzy i Huraganu to inwestycja w naszą bezpieczną przyszłość. Rozbudowa zdolności Marynarki Wojennej, jest dla nas kluczowa, co pokazują nasze działania w programie Orka, Miecznik czy Ratownik.
Fregaty Miecznik: Co zyskają polscy marynarze?
Program Miecznik zakłada budowę trzech fregat wielozadaniowych nowej generacji: Wichra, Burzy i Huraganu. Jednostki te mają zastąpić wycofywane z eksploatacji fregaty ORP Gen. K. Pułaski i ORP Gen. T. Kościuszko, które zostały przekazane Polsce przez Stany Zjednoczone na początku XXI wieku. Nowe okręty będą stanowić trzon polskiej floty, zdolny do realizacji szerokiego spektrum zadań na Bałtyku i w ramach misji sojuszniczych NATO. Zapewnią one Marynarce Wojennej RP nowoczesne platformy z zaawansowanymi możliwościami w zakresie obrony przeciwlotniczej oraz zwalczania zagrożeń podwodnych i nawodnych.
Fregaty wielozadaniowe typu Miecznik będą imponującymi jednostkami o wyporności około 7000 ton i długości blisko 140 metrów. Ich wyposażenie obejmie nowoczesne systemy wykrywania, śledzenia i zwalczania celów powietrznych, nawodnych oraz podwodnych. Załoga każdej fregaty będzie liczyć 120 osób, z możliwością przyjęcia dodatkowych 60 członków personelu.
Każda z fregat będzie zdolna do operowania przez kilkadziesiąt dni bez konieczności uzupełniania zapasów, co zapewni Marynarce Wojennej RP zdolność do prowadzenia długotrwałych misji zarówno na Bałtyku, jak i poza nim, w ramach przedsięwzięć narodowych i sojuszniczych w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Szczegółowy harmonogram i parametry techniczne fregat
Po uroczystości położenia stępki pod ORP Burzę, goście mieli okazję zwiedzić Halę Kadłubową, gdzie trwają intensywne prace nad pierwszą fregatą – przyszłym ORP Wichrem.
Nowe fregaty to jednostki oparte na brytyjskim projekcie Arrowhead 140, który został dostosowany do specyficznych wymagań Marynarki Wojennej RP. Będą to największe okręty zbudowane w polskich stoczniach od czasów II wojny światowej.
Podstawowe parametry fregat typu Miecznik to:
- Długość całkowita – ok. 138 m
- Szerokość maksymalna – ok. 20 m
- Wyporność maks. (łącznie z wyposażeniem dodatkowym i poszyciem) – ok. 7 tys. t
- Zasięg – ok. 8 tys. mil morskich
- Prędkość maks. – 28 węzłów
- Napęd – 4 silniki tłokowe wysokoprężne w układzie CODAD
- Załoga – 120 osób + ok. 60 osób dodatkowego personelu
Sercem okrętów będzie Zintegrowany System Walki (ZSW) TACTICOS dostarczony przez firmę Thales. Będzie on zarządzał sensorami i efektorami, tworząc spójny i śmiertelnie skuteczny system bojowy. W skład uzbrojenia i wyposażenia wejdą m.in.:
- System obrony przeciwlotniczej Sea Ceptor firmy MBDA z rakietami CAMM i CAMM-ER, umieszczony w pionowych wyrzutniach VLS Mk-41.
- Armata główna OTO Melara Super Rapid Strales 76 mm zdolna do zwalczania celów nawodnych, powietrznych i rakietowych.
- Polskie armaty OSU-35K kalibru 35 mm do obrony bezpośredniej.
- Pociski przeciwokrętowe NSM (Naval Strike Missile), które zastąpiły pierwotnie planowane rakiety RBS-15.
- Dwie potrójne wyrzutnie torped do zwalczania okrętów podwodnych.
- Nowoczesne radary Sea Master 410 i NS58 oraz sonary podkilowe Blue Hunter i holowane Captas-2.
- Systemy walki radioelektronicznej (WRE) i łączności dostarczone przez firmę Rohde & Schwarz.
Harmonogram realizacji programu Miecznik przedstawia się następująco:
- Wicher (pierwsza fregata): cięcie blach – 16.08.2023 r., położenie stępki – 31 styczeń 2024 r., planowane wodowanie – w III kw. 2026 r., przekazanie Marynarce Wojennej – 2029 r.
- Burza: cięcie blach – maj 2025 r., położenie stępki – grudzień 2025 r., planowane wodowanie – pod koniec 2027 r., przekazanie Marynarce Wojennej – 2030 r.
- Huragan: cięcie blach – 2026 r., planowane przekazanie Marynarce Wojennej – 2031 r.
Program Miecznik jest realizowany przez Konsorcjum PGZ – Miecznik we współpracy z brytyjską firmą Babcock International oraz konsorcjum partnerów technologicznych, w tym Thales i MBDA. Partnerzy ci dostarczają kluczowe systemy uzbrojenia i wykrywania zagrożeń.
Na podstawie komunikatu prasowego PGZ
Polecany artykuł: