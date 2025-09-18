„Miecznik” płynie zgodnie z planem? Ministerstwo odpowiada posłowi PiS

14 sierpnia Andrzej Śliwka (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) złożył interpelację nr 11757 poselską skierowaną do Ministerstwa Aktywów Państwowych ws. realizacji programu „Miecznik” przez Polską Grupę Zbrojeniową oraz PGZ Stocznię Wojenną w Gdyni.

Poseł pytał wtedy:

Na jakim etapie znajduje się obecnie realizacja programu „Miecznik”? Czy harmonogram projektu jest dotrzymywany?

Jakie są dotychczasowe koszty poniesione w ramach programu i jakie środki finansowe zostały zabezpieczone na jego dalsze etapy? Czy wystąpiły opóźnienia, trudności techniczne lub organizacyjne, które mogłyby zagrozić terminowej realizacji projektu? Jakie są konkretne role poszczególnych podmiotów zaangażowanych w realizację programu (PGZ, PGZ Stocznia Wojenna, partnerzy zagraniczni)? Czy program przewiduje realny i trwały transfer technologii oraz know-how do krajowego przemysłu obronnego? Jeśli tak – w jakim zakresie? W jaki sposób program „Miecznik” wpływa na rozwój potencjału gospodarczego, w tym zatrudnienia w sektorze stoczniowym oraz lokalnym łańcuchu dostaw? Czy rząd monitoruje ryzyka systemowe dla programu – w tym niedobory kadrowe, ryzyko inflacyjne, napięcia geopolityczne, mogące wpłynąć na dostawy komponentów?

Jak odpowiedział Andrzej Gołota, podsekretarz stanu w ministerstwie aktywów państwowych:

„Budowa fregat w ramach Programu MIECZNIK (dalej: Program) jest realizowana zgodnie z zawartym w umowie harmonogramem. Przedmiot dostawy nr 1, którym jest Projekt Techniczny, został dostarczony przez Wykonawcę i odebrany przez Zamawiającego w terminie. Obecnie trwa budowa okrętu nr 1 oraz okrętu nr 2, a kolejnym kamieniem milowym jest wodowanie okrętu nr 1, które zgodnie z harmonogramem umowy przewidziane jest na 2026 rok”.

Jak napisano dalej:

„Dotychczasowe koszty poniesione w ramach programu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ale wydatki realizowane są zgodnie z Harmonogramem Kosztowo-Rzeczowym i wartość Umowy nie była zmieniana. Środki zabezpieczone na Program są wystarczające do jego realizacji. Realizacja projektu wiąże się z wyzwaniami czasowymi, technicznymi i organizacyjnymi co jest naturalne przy wieloletnim programie o takim poziomie kompleksowości i skomplikowania jak Program MIECZNIK. Niemniej, komórka organizacyjna odpowiedzialna za nadzór nad realizacją zadań w ramach Konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej MIECZNIK zarządza przedmiotowymi ryzykami, zgodnie z metodyką zarządzania projektem przyjętą w Przemysłowym Studium Wykonalności Programu. Aktualne ryzyka nie zakłócają ścieżki krytycznej Programu. W zakresie roli poszczególnych podmiotów w Programie informuję, że nie uległy one zmianom i są zgodne z komunikatami opublikowanymi na wcześniejszych briefingach prasowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej”

Ruszyła budowa drugiego Miecznika

W odpowiedzi zaznaczono, że program Miecznik wiąże się z transferem wiedzy i technologi co ma „trwały charakter”

„Przykładem jest zakres inwestycji w budowę potencjału Polskiej Grupy Zbrojeniowej Stoczni Wojennej (dalej: PGZ SW). Transfer wiedzy dotyczy nie tylko zakresu budowy platformy okrętu i jej integracji logicznej i fizycznej (transfer od firmy Babcock), ale również obejmuje integrację wybranych podsystemów ze Zautomatyzowanym Systemem Dowodzenia (transfer od firmy Thales). Realizacja Programu MIECZNIK wiąże się z bezprecedensowym rozbudowaniem potencjału produkcyjnego i serwisowego PGZ SW. W szczycie prac przewiduje się zaangażowanie blisko 2000 osób na wszelkich frontach robót, wspólnie w Konsorcjum i u Partnerów. Odnośnie monitorowania ryzyk związanych z Programem, odbywa się ono zarówno za pośrednictwem Ministerstwa Aktywów Państwowych, które pozyskuje informacje od Wykonawcy (Polskiej Grupy Zbrojeniowej), jak i Ministerstwa Obrony Narodowej na podstawie informacji od Zamawiającego (Agencji Uzbrojenia) – w trybie miesięcznych sprawozdań z realizacji Programu. Aby zapewnić pełną transparentność Programu, w strukturze Biura Zarządzania Programem, ulokowany jest Zespół Sterujący Zamawiającego, składający się z przedstawicieli Agencji Uzbrojenia oraz instytucji eksperckich Ministerstwa Obrony Narodowej, którego zadaniem jest nie tylko bieżące wsparcie Wykonawcy, ale również nadzór nad prawidłową realizacją Programu. Zespół posiada pełny dostęp do dokumentacji projektowej Programu wykorzystując repozytorium projektowe Wykonawcy”.

Program Miecznik

Program Miecznik to strategiczny program modernizacji Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, realizowany w ramach Planu Modernizacji Technicznej na lata 2021–2035, obejmujący budowę trzech wielozadaniowych fregat rakietowych klasy Wicher (o kryptonimie Miecznik), które mają znacząco wzmocnić zdolności bojowe polskich sił morskich na Morzu Bałtyckim i Północnym, w tym w operacjach NATO. Projekt, będący efektem polsko-brytyjskiego partnerstwa, jest realizowany przez konsorcjum PGZ-Miecznik (z PGZ Stocznia Wojenna jako liderem) we współpracy z firmami takimi jak Babcock i Thales.

Okręty, o wyporności powyżej 7000 ton, zostaną wyposażone w zaawansowane systemy uzbrojenia, w tym armatę OTO Melara 76 mm, zestawy przeciwlotnicze OSU-35K, rakiety Sea Ceptor CAMM w wyrzutniach Mk 41 VLS, pociski przeciwokrętowe Naval Strike Missile, torpedy MU-90 oraz zdolność do przenoszenia dwóch śmigłowców, co pozwoli na zadania takie jak obrona powietrzna, zwalczanie celów nawodnych i podwodnych, ochrona baz morskich oraz kontrola akwenów. Budowa pierwszego okrętu (ORP Wicher) ruszyła w 2022 roku, z wodowaniem planowanym na 2026 rok i wejściem do służby w 2029 roku, podczas gdy drugi (ORP Burza) jego budowa rozpoczęła się w maju 2025 roku, a cały program ma zakończyć się do 2032 roku przy koszcie około 14,8 mld zł, przyczyniając się do rozwoju polskiego przemysłu stoczniowego i zbrojeniowego.