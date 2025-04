Burza nadchodzi. Kolejny Miecznik coraz bliżej rozpoczęcia budowy

Palenie blach jest jednym z trzech symbolicznych momentów budowy jednostki w stoczni. Oznacza on pierwszy etap fizycznej budowy okrętu i symboliczne wejście projektu w fazę produkcyjną po zakończeniu fazy projektowej. Kolejnymi są uroczyste położenie stępki, która jest tradycyjnym momentem rozpoczęcia montażu jednostki, technicznie jest to zainstalowanie pierwszego modułu kadłuba. Wydarzenie to uważane jest za narodziny jednostki, ponieważ od tego momentu okręt istnieje technicznie jako konstrukcja.

Ostatnim symbolicznym momentem jest wodowaniem jednostki, która po raz pierwszy trafia do wody. Symbolika tutaj jest tym większa, że podczas tej uroczystości odbywa się również chrzest okrętu poprzez rozbicie butelki szampana o burtę przez matkę chrzestną jednostki.

Technicznie jest to przejście okrętu do kolejnego etapu budowy poprzez próby morskie, implementacja poszczególnych elementów systemowych oraz wykończenie jednostki.

Miecznik jest programem budowy trzech nowoczesnych fregat wielozadaniowych, który jest realizowany na bazie projektu Arrowhead 140, będąc dostosowywanym do polskich wymagań. Właścicielem projektu okrętu, a zarazem partnerem strategicznym programu jest brytyjski Babcock.

Fregaty Miecznik mają posiadać, wzmocnione zdolności obrony powietrznej poprzez integracje jednostki z Brytyjskimi pociskami rakietowymi CAMM oraz CAMM-ER produkcji MBDA. Te same efektory będą również wykorzystywane w systemach obrony krótkiego zasięgu Narew. Pociski będzie integrował system walki TACTICOS produkcji Thalesa, jednak za jego integracje będzie odpowiadał brytyjski oddział tej firmy, czyli Thales UK.

Poprzez to można śmiało powiedzieć, że fregaty typu Wicher będą wchodziły w skład wielowarstwowego systemu obrony powietrznej Polski.

Role budowanych przez PGZ Stocznie Wojenną jednostek można porównać jako wysunięte morskie ramie polskiego systemu obrony powietrznej. Fregaty Wicher będą stanowiły trzon zdolności Marynarki Wojennej RP, której zdolności są odbudowywane po wielu latach zaniedbań, jakie były czynione.

Trzy fregaty budowane w ramach programu Miecznik, mają zastąpić dwie wysłużone już jednostki rakietowe typu Oliver Hazard Perry, które Polska dostała w podarunku od Stanów Zjednoczonych, nosząc nazwę ORP Generał Tadeusz Kościuszko oraz ORP Generał Kazimierz Pułaski, które weszły do służby US Navy w 1980 roku. Trzecią jednostką, która zostanie zastąpiona, jest ORP Kaszub, korweta pełniąca funkcję dozorowca, która weszła do służby w 1985 roku.

ORP Burza będzie drugą budowaną jednostką realizowaną w ramach programu Miecznik. Pierwszą jest prototypowa jednostka nosząca nazwę ORP Wicher. Palenie blach tej jednostki odbyło się 16 sierpnia 2023 roku w PGZ Stoczni Wojennej, następne uroczyste położenie stępki miało miejsce pięć miesięcy później 31 stycznia 2024 roku. Wodowanie jednostki zaplanowane jest na połowę 2026 roku. Ostatnia trzecia jednostka będzie nosiła nazwę ORP Huragan.

Pierwsza jednostka ORP Wicher ma zostać przekazana Marynarce Wojennej RP i wejść do służby w 2028 roku. Dla następnych dwóch jednostek ORP Burza i ORP Huragan, przewidywane terminy to odpowiednio 2030 rok i przełom 2031 i 2032 roku.