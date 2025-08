Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Przygotowania już trwają

Obchody Święta Wojska Polskiego

Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że głównym punktem centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2025 r. będzie defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie, która po raz pierwszy zostanie rozszerzona o paradę morską w Helu.

„W defiladzie zobaczymy - na lądzie i w powietrzu - niemal 50 statków powietrznych i 300 jednostek najnowocześniejszego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Wojska Polskiego, 20 okrętów na wodzie oraz ponad 4000 żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, w tym 88 pocztów sztandarowych prezentujących się w ramach defilady komponentu lądowego. Obecnych będzie także blisko 100 żołnierzy z wojsk i struktur sojuszniczych: ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii, a także reprezentacje Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód oraz Eurokorpusu” – przekazał MON.

Osoby podziwiające defiladę i parady będą mogły zobaczyć m. in.: bojowe wozy piechoty Borsuk, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K, czołgi K2 i Abrams, a na niebie - samoloty F-16 oraz śmigłowce. W tym samym czasie na wodach Bałtyku, w ramach parady morskiej, będzie można podziwiać szereg okrętów różnych klas i specjalizacji: korwety, fregaty, niszczyciele min, ale też jednostki hydrograficzne i ratownicze, w tym również najnowsze nabytki Marynarki Wojennej.

Godzina rozpoczęcia i transmisja Święta Wojska Polskiego

Zarówno defilada w Warszawie, jak i parada morska w Helu rozpoczną się o godzinie 12:00. MON zapewnia łączoną transmisję na żywo, dostępną na telebimach w rejonie uroczystości, w telewizji i internecie.

Tego samego dnia tj. 15 sierpnia od godziny 10:00, wojsko zaprasza na warszawską Cytadelę, gdzie przed Muzeum Wojska Polskiego będzie można obejrzeć współczesny sprzęt wojskowy, również ten należący do armii sojuszniczych. Będzie to także okazja do spotkania się z żołnierzami, sprawdzenia się na symulatorze strzeleckim i saperskim torze przeszkód, wysłuchania koncertu czy spróbowania tradycyjnej wojskowej grochówki.

Obchody będą kontynuowane także 16 sierpnia. Jak informuje Wojsko Polskie, tego dnia odbędzie się festyn historyczno-edukacyjny przed Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie. Jego start zaplanowano na godz. 12:00. Festyn będzie połączony z uroczystym otwarciem placówki. Na miejscu także przygotowano liczne atrakcje, w tym pokaz sprzętu wojskowego, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, rekonstrukcja samej Bitwy Warszawskiej.

Próby morskie i lądowe przed defiladą

Przygotowania do obchodów Święta Wojska Polskiego. Są one doskonałą okazją do zobaczenia ćwiczących żołnierzy, a także jednostek sprzętu wojskowego jeszcze przed samą uroczystością. Próby generalne zostały zaplanowane na:

7 sierpnia, godz. 12.00 – 14.00 – Hel (plaża i kładka na cyplu)

9 sierpnia, godz. 12.00 – przelot statków powietrznych wzdłuż warszawskiej Wisłostrady;

10 sierpnia, godz. 3.00 – 6.00 – warszawska Wisłostrada (żołnierze i sprzęt wojskowy zgromadzony wzdłuż Wybrzeża Gdyńskiego).

Święto Wojska Polskiego – dlaczego 15 sierpnia?

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, zwanej „Cudem nad Wisłą”. Było to decydujące zwycięstwo Wojska Polskiego nad Armią Czerwoną, które zatrzymało pochód bolszewików na Europę.

Bitwa Warszawska miała ogromne znaczenie dla odzyskania i utrzymania niepodległości przez Polskę. Z tego względu dzień ten jest okazją do uczczenia bohaterstwa żołnierzy i podkreślenia roli Wojska Polskiego w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju.

