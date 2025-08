Parada morska już niedługo. Okręty ćwiczą przed wielkim wydarzeniem

Ćwiczenia obejmują przygotowanie formacji okrętów, testy synchronizacji manewrów, działania z udziałem lotnictwa morskiego, a także próby współdziałania z jednostkami NATO, które wezmą udział w samej paradzie. Na wodach Zatoki Gdańskiej pojawiają się więc nie tylko polskie fregaty, korwety i okręty wsparcia, ale również sojusznicze jednostki wojenne, co czyni te manewry jednym z największych tego typu przedsięwzięć w ostatnich latach.

Ruch jednostek cywilnych został ograniczony rozporządzeniem Urzędu Morskiego w Gdyni, który odpowiednio wcześniej wyznaczył obszary wyłączone z ruchu morskiego. Celem tych działań jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa podczas ćwiczeń – zarówno dla załóg okrętów, jak i dla wszystkich użytkowników morza.

Już niedługo wielkie święto – #ŚwiętoWojskaPolskiego i oczywiście… #ParadaMorska ⚓️🇵🇱Nie może nas tam zabraknąć! #8FOW stawia się jak zawsze💪Ruszamy ze Świnoujścia, by razem z kolegami z Gdyni solidnie się przygotować🚢🤝Do zobaczenia 1⃣5⃣ sierpnia – bądźcie z nami! 🌊… pic.twitter.com/oyUjVCYrhw— Marynarka Wojenna RP/ Polish Navy (@MarWojRP) August 3, 2025

Parada morska, która odbędzie się 15 sierpnia na Helu, będzie kulminacją obchodów Święta Wojska Polskiego. To wydarzenie co roku przyciąga do miasta tysiące mieszkańców i turystów, którzy z bulwarów i plaż obserwują defilujące okręty, pokazy lotnicze i demonstracje sprzętu wojskowego. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa nie tylko ze względu na udział okrętów NATO, lecz także z uwagi na skalę, rozmach i nowoczesny charakter prezentacji, jaki jest zapowiadany.

Dla samej Marynarki Wojennej RP będzie to wydarzenie wyjątkowe, ponieważ będzie to pierwsza parada morska z okazji święta Wojska Polskiego organizowanego 15 sierpnia po 1989 roku. Wydarzenie to z pewnością pokazuje rosnącą rolę Marynarki Wojennej w Siłach Zbrojnych RP. W ostatnich dekadach ten morski rodzaj sił zbrojnych był najbardziej niedoinwestowany ze wszystkich pozostałych, a jej zdolności malały z każdym rokiem, opuszczając banderę na kolejnych okrętach.

Na szczęście w ostatnich latach nastąpiła znacząca zmiana zarówno w postrzeganiu roli Marynarki Wojennej RP jak i podejściu do programów zakupu nowego uzbrojenia dla niej. Sztandarowym programem jest realizacja programu Miecznik polegający na budowie trzech fregat typu Wicher realizowanej przez PGZ Stocznie Wojenną wraz z brytyjskim Babcock, który dostarcza projekt okrętu Arrowhead 140.

Ruszyła budowa drugiego Miecznika Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jednocześnie realizowana jest druga faza dostarczenia kolejnych trzech niszczycieli min typu Kormoran II (łącznie będzie ich już sześć) oraz dwóch okrętów rozpoznania radioelektronicznego w ramach programu Delfin, obydwa programy są realizowane przez stocznie Remontowa Shipbuilding w Gdańsku. W kolejce do realizacji już czeka program Ratownik, który ma rozpocząć się 27 listopada uroczystym paleniem blach, oznaczające rozpoczęcie budowy danej jednostki.

Jednak wszyscy czekają na realizację zakupu nowych okrętów podwodnych w ramach programu Orka. Obecnie w postępowaniu startuje sześć zagranicznych firm w postaci:

Niemcy – thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) oferuje Typ 212CD;

– thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) oferuje Typ 212CD; Szwecja – Saab Kockums oferowuje A26 Blekinge;

– Saab Kockums oferowuje A26 Blekinge; Włochy – Fincantieri proponuje U212 NFS;

– Fincantieri proponuje U212 NFS; Francja – Naval Group oferuje typ Scorpène;

– Naval Group oferuje typ Scorpène; Hiszpania – Navantia proponuje S-80+;

– Navantia proponuje S-80+; Korea Południowa – Hanwha Ocean ma w ofercie KSS-III Batch II;

Widać gołym okiem, że Marynarka Wojenna w stosunku do poprzednich lat, przeżywa czas renesansu i odbudowy, nie tylko pod względem technicznym i operacyjnym, ale również tym społecznym. Wzrasta świadomość istotności wagi morza, jaką ma dla naszego kraju poprzez ostatnie incydenty hybrydowe z rosyjską flotą cieni, oraz tego, że środek ciężkości polskiej energetyki zostaje przenoszony właśnie nad morze.