Delfin zwodowany. Polsko-Szwedzka współpraca informacyjna

"Myślę, że jest to doskonała okazja dla sił obronnych do dzielenia się informacjami w ramach sojuszu, aby zachować kontrolę nad tym, co dzieje się w tym regionie. Nawet z perspektywy Arktyki, ale w regionie nordyckim, bałtyckim i polskim, systemy ostrzegania i kontroli powietrznej, które obecnie posiada Polska, samoloty Saab 340, a także gdy wejdą one do eksploatacji, a Szwecja ma podobne możliwości, informacje te mogą być udostępniane, jeśli siły obronne zdecydują się to zrobić, co będzie doskonałym sposobem na śledzenie tego, co się dzieje i zapewnienie dowódcom doskonałego widoku w tym regionie i tego, co się dzieje. Tak więc istnieje wiele możliwości wymiany informacji w ramach sojuszu NATO, ale także między Polską a Szwecją, oczywiście dwustronnie." - powiedział Micael Johansson

W kontekście programu Orka powiedział: "Prowadzimy szereg rozmów z Grupą PGZ lub różnymi częściami Grupy PGZ związanych z innymi rzeczami, które dostarczyliśmy do Polski lub projektami, które realizujemy. Przewiduję, że jeśli odniesiemy sukces w programie Orka, będziemy mieli stocznię po tej stronie Morza Bałtyckiego, zdolną do produkcji niektórych części do okrętów podwodnych, ale także do modernizacji, wsparcia i konserwacji okrętów podwodnych. Tak więc mamy to po obu stronach Morza Bałtyckiego, co jest doskonałym sposobem na stworzenie zdolności produkcyjnych. Będzie więc więcej współpracy, współpracy przemysłowej, jeśli odniesiemy sukces również w programie Orka." - Micael Johansson przes Saab