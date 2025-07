Czy „Orka” będzie rezalzowana w Polsce? Bejda: Na ten temat rozmawiamy

Spis treści

Wodowanie ORP Jerzy Różycki to kolejny etap po paleniu blach i położeniu stępki, które miały miejsce w kwietniu i lipcu 2023 roku. Jak informuje Agencja Uzbrojenia:

Teraz okręt czeka doposażenie w systemy rozpoznawcze i próby morskie.

Okręt otrzymał imię Jerzego Różyckiego, wybitnego matematyka i kryptologa, który wraz z Marianem Rejewskim i Henrykiem Zygalskim złamał kod Enigmy. Jak podaje Agencja Uzbrojenia:

Umowa na dostawę okrętów rozpoznania radioelektronicznego DELFIN została zawarta 25 listopada 2022 roku między Agencją Uzbrojenia a Saab Kockums AB. Wartość kontraktu to blisko 600 mln euro netto. Celem jest zwiększenie zdolności Sił Zbrojnych RP w zakresie pozyskiwania danych rozpoznawczych w oparciu morskie okrętowe systemy rozpoznania radioelektronicznego.

Morskie okrętowe systemy rozpoznania radioelektronicznego pozwolą na pozyskiwanie danych w zakresie całego spektrum morskiego rozpoznania radioelektronicznego (SIGINT).

Okręty w ramach programu DELFIN są produkowane przez Saab Kockums AB, a Remontowa Shipbuilding S.A. jest podwykonawcą odpowiedzialnym za budowę. W realizację umowy zaangażowane są również inne podmioty polskiego przemysłu obronnego.

Portal Obronny zapytał sekretarza stanu w MON Pawła Bejde o przyszłość kolejnych programów dla Marynarki Wojennej oraz program Orka.

Jak powiedział Paweł Bejda:

„Chcemy przede wszystkim zmodernizować ORP Ślązak, to jest po pierwsze. Po drugie, jest jeszcze program Orka, gdzie bardzo mocno pracujemy. Zostały mi jeszcze dwa kraje do odwiedzenia, czyli Hiszpania i Francja, jadę tam porozmawiać z rządami obydwu krajów nad możliwością zakupu okrętów podwodnych. To są państwa jedne z wielu, które złożyły Polsce ofertę. Chcemy zrobić tak, by nie było to tylko kontrakt biznes i biznes, tylko rząd i rząd w związku z tym, to jest szereg rozmów, dotyczących innych przedsięwzięć mam na myśli tutaj przekazanie różnego typu technologii dla przemysłu zbrojeniowego”.