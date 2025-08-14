Świętuje Wojsko Polskiego – (nie tylko) defilada i żołnierski piknik w stolicy

• Defilada na Wisłostradzie (12:00): 4 000 żołnierzy, 300 pojazdów, 50 statków powietrznych, udział sojuszników.

• Piknik wojskowy (11:00–16:00) i pokazy na Cytadeli (10:00–18:00): grochówka, koncerty, stoiska rekrutacyjne.

• Otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie (16 VIII): rekonstrukcja bitwy, ekspozycje, multimedialne prezentacje.

Przedefiluje cztery tysiące żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP

Obchody rozpoczną się o godzinie 10:00 przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tradycyjnie odbędzie się tam uroczysta zmiana posterunku honorowego i oddanie hołdu poległym.

Punktem kulminacyjnym dnia będzie defilada wojskowa na Wisłostradzie. Początek: w samo południe. Zaprezentuje się ponad 4 tys. żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz 88 pocztów sztandarowych. Na trasie parady będzie można zobaczyć m.in. bojowe wozy piechoty Borsuk, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K, czołgi K2 i Abrams, a także samoloty F-16 i śmigłowce.

Defiladę uświetni udział żołnierzy z krajów sojuszniczych – m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii – oraz reprezentacji Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód i Eurokorpusu. Na niebie pojawi się niemal 50 statków powietrznych, po lądzie przejedzie 300 jednostek najnowocześniejszego sprzętu Wojska Polskiego, a na Wiśle zaprezentuje się także 20 okrętów.

Wojsko zaprasza na grochówkę i w… swoje szeregi

Równolegle, w godz. 11:00–16:00, na bulwarach helskich odbędzie się piknik wojskowy. Będzie można porozmawiać z żołnierzami, obejrzeć ich wyposażenie, posłuchać koncertów orkiestr i zespołów wojskowych, a także skosztować tradycyjnej grochówki.

Na terenie warszawskiej Cytadeli w godz. 10:00–18:00 zaplanowano pokazy współczesnego uzbrojenia i sprzętu, w tym prezentacje armii sojuszniczych. W programie artystycznym – występy artystów z klubów wojskowych, Orkiestry Wojskowej z Radomia oraz Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

W specjalnych punktach informacyjnych będzie można zapoznać się z ofertą służby wojskowej i specyfiką pracy w różnych jednostkach. Swoje stoiska przygotują m.in. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, Dowództwo Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Centrum Weterana, Centralny Wojskowy Zespół Sportowy oraz wszystkie uczelnie wojskowe.

Muzeum Bitwy Warszawskiej otwiera podwoje

Choć oficjalne warszawskie uroczystości zakończą się wieczorem 15 sierpnia, świętowanie potrwa nadal. Dzień później, 16 sierpnia, przeniesie się do Ossowa, gdzie odbędzie się uroczyste otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej połączone z rekonstrukcją wydarzeń z 1920 r.

Teraz coś więcej o Muzeum. Z Warszawy do Ossowa jest niedaleko – raptem 22 km. Ten kompleks muzealno-memorialny jest filią Muzeum Wojska Polskiego. Wzniesiono go na sztucznym wzgórzu o wysokości 17 m, z dwoma 70-metrowymi masztami z biało-czerwonymi proporcami po bokach i 500-metrową Aleją Zwycięstwa prowadzącą do głównego budynku. Obiekt ma cztery kondygnacje i powierzchnię użytkową 4,8 tys. m kw. Oprócz wystaw historycznych mieści sale kinowe, konferencyjne i edukacyjne, kawiarnie oraz sklepik muzealny. Na zewnątrz powstał amfiteatr na ponad 2,7 tys. miejsc, przeznaczony do organizacji rekonstrukcji historycznych i innych wydarzeń.

W Muzeum zobaczyć będzie można stałą ekspozycję z oryginalnymi mundurami, bronią i dokumentami obu walczących stron (polskiej i bolszewickiej), w tym unikatowy bolszewicki sztandar zdobyty w 1920 r., a także repliki sprzętu wojskowego i multimedialne prezentacje łączące archiwalne materiały filmowe, fotografie i dźwięki.

Sobota w Ossowie zapowiada się atrakcyjnie. Będzie można zobaczyć rekonstrukcję Bitwy Warszawskiej, pokazy sprzętu wojskowego oraz występy artystyczne, a przez kolejne dni kontynuowany będzie piknik historyczny z atrakcjami edukacyjnymi i rekreacyjnymi.

Jakby ktoś zapomniał (lub nie wiedział): lokalizacja Muzeum nie jest przypadkowa. To właśnie w okolicach Ossowa doszło do bitwy zwanej warszawską, niesłusznie określanej „cudem nad Wisłą”. Na polach ossowskich Wojsko Polskie zatrzymało ofensywę Armii Czerwonej na Warszawę i zmusiło ją do odwrotu...