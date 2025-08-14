Nowoczesny sprzęt i tysiące żołnierzy. Przygotowania do Święta Wojska Polskiego nie tracą tempa

Uroczysta defilada z okazji Święta Wojska Polskiego odbędzie się w Warszawie i na Bałtyku w okolicach cyplu helskiego 15 sierpnia 2025 r., w 105. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Jej start zaplanowano na godz. 12.00. Oglądający wydarzenie będą mieli okazji zobaczyć – na lądzie i w powietrzu – niemal 50 samolotów różnego typu, 300 jednostek nowoczesnego sprzętu wojskowego, 20 okrętów na wodzie i ponad 4000 żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP. Pojawią się również przedstawiciele wojsk i struktur sojuszniczych ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii, a także reprezentacje Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód oraz Eurokorpusu.
Przygotowania do Święta Wojska Polskiego
Kpt. Jacek Piotrowski, rzecznik 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w rozmowie z Portalem Obronnym przyznał, że w tym roku podczas defilady będzie można oglądać:
„Blisko 300 jednostek sprzętu w pokazie dynamicznym, lądowym. Dodatkowo oczywiście statki powietrzne i okręty marynarki wojennej. To też jest takie novum, że w tym roku defilada tak naprawdę jest w dwóch miejscach jednocześnie. Na Warszawskiej Wisłostradzie, gdzie mamy komponenty lądowe i sił powietrznych oraz komponent marynarki wojennej na Cyplu Helskim.
„W pokazie dynamicznym będą pojazdy od tych lekkich, czyli motocykle, quady, pojazdy aero, po sprzęt kołowy tak jak za mną wozy dowodzenia dla pojazdów Rak, ale również pojazdy Rosomak. Dodatkowo z nowości będą pojazdy rozpoznawcze Kleszcz, jedne z najnowocześniejszych, najlepszych czołgów, chociaż tu podkreślę, że najlepszy jest ten czołg, który ma najlepszą załogę. Będą czołgi Abrams SEPv3, dodatkowo czołgi Leopard 2PL, czołgi K2, armatohaubice K9, Krab. Mnóstwo nowoczesnego sprzętu i przede wszystkim ci najważniejsi, czyli żołnierze”.
„Warto się wybrać na defiladę, ale również jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, to też zachęcamy do obserwowania nie tylko na Portalu Obronnym, ale także w mediach tradycyjnych, mediach społecznościowych i zachęcamy wszystkich, żeby z nami świętowali 105. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego”.