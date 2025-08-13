MON ujawnia jak będzie wyglądać defilada na Święto Wojska Polskiego

13 sierpnia odbyła się konferencja dotycząca defilady na Święto Wojska Polskiego. W czasie konferencji wiceminister Cezary Tomczyk zaprosił wszystkich Polaków do wzięcia udziału w obchodach.

"Szanowni Państwo, przed nami największa w historii defilada wojskowa, która będzie przeprowadzona — jak to w ostatnich latach bywało — wzdłuż warszawskiej Wisłostrady. Przed nami także pierwsza w historii parada morska, która odbędzie się wzdłuż Helu. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej do aktywnego udziału. Mamy nadzieję, że nie tylko mieszkańcy województwa pomorskiego, ale również turyści przebywający w miejscowościach turystycznych będą mogli w niej uczestniczyć".

Miasto stołeczne Warszawa jest partnerem w organizacji tej wyjątkowej uroczystości. Jak zapewniono:

"Wspólnie pracujemy nad zapewnieniem bezpieczeństwa, płynną organizacją ruchu oraz komfortem dla wszystkich uczestników i mieszkańców stolicy. Dzięki tej współpracy tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego będą nie tylko godną prezentacją sił zbrojnych, ale również sprawnie zorganizowanym wydarzeniem, które pozwoli wszystkim bezpiecznie uczestniczyć w centralnych obchodach Święta Wojska Polskiego".

Tomasz Mencina, zastępca prezydenta m. st. Warszawa powiedział:"Po pierwsze chciałem powiedzieć, że to wielki zaszczyt dla Warszawy, iż możemy być partnerem tak wspaniałej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. To partnerstwo ma wymiar organizacyjny — o czym wspominał Pan Minister — od początku uczestniczymy we wszystkich pracach przygotowawczych razem ze służbami miejskimi. Za tę współpracę bardzo dziękujemy. To partnerstwo ma również charakter informacyjny. Na wszystkich naszych kanałach zapraszamy warszawiaków oraz turystów do udziału w defiladzie. Informujemy także o wyzwaniach towarzyszących tak wielkiemu przedsięwzięciu, przede wszystkim o ograniczeniach komunikacyjnych. Namawiamy wszystkich, aby korzystali z komunikacji miejskiej, która jest wizytówką Warszawy".

MON przekazał także wskazówki dotyczące przebiegu defilady, dojazdu oraz najlepszych punktów widokowych. 15 sierpnia w Warszawie nastąpią również zmiany i ograniczenia w ruchu.

Według słów Cezarego Tomczyka, defilada rozpocznie się po godzinie 12, czyli w samo południe 15 sierpnia. Jak powiedział wiceminister:

"Rozpocznie ją desant flagowy. Flaga Rzeczypospolitej, która będzie towarzyszyła temu desantowi, to flaga o powierzchni 170 metrów kwadratowych. Tegoroczna defilada odbywa się pod hasłem „Dziękujemy za Waszą służbę”. To hasło jest dla nas mottem przewodnim działań w tym roku. Odnosi się ono do wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego — zarówno tych służących w kraju, jak i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej".

Jednocześnie o godzinie na Wisłostradzie i na Półwyspie Helskim rozpocznie się defilada wojskowa oraz parada morska okrętów. Wydarzenie potrwa około dwóch godzin. Na Wisłostradzie zaprezentowane zostanie wszystko, co w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych jest. W Helu odbędzie się pokaz marynarki wojennej oraz parada morska przygotowana przez Marynarkę Wojenną RP.

Jak zapewnił gen. bryg. Damian Matysiak z Dowództwa Garnizonu Warszawa:

"Prognozy wskazują, że 15 sierpnia będzie ciepło i słonecznie. Pogoda powinna nam sprzyjać - nie są przewidywane większe opady deszczu. Mamy jednak świadomość, że w uroczystościach wezmą udział tysiące turystów i mieszkańców Warszawy. Siły Zbrojne RP, we współpracy z miastem, przygotowały się na tę okoliczność. Zapewniona zostanie woda dla widzów i turystów, opieka medyczna oraz kurtyny wodne, aby stworzyć możliwie komfortowe warunki do oglądania defilady".

