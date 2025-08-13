AJAX debiutuje w Polsce. Nowoczesny wóz bojowy na Cytadeli Warszawskiej w Święto Wojska Polskiego

Podczas pikniku z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie, po raz pierwszy w Polsce zaprezentowany zostanie wóz bojowy AJAX. Na miejscu obecni będą przedstawiciele producenta, General Dynamics, oraz British Army, gotowi do udzielenia wszelkich informacji, którzy zaprezentują możliwości pojazdu.

Święto Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej

Piknik towarzyszący defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego odbędzie się 15 sierpnia 2025 roku w godzinach 10:00–18:00 przy Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej. To właśnie tam po raz pierwszy w Polsce zaprezentowany zostanie wóz bojowy AJAX.

Jak napisała ambasada "prezentacja wozu bojowego AJAX w Warszawie to niepowtarzalna okazja, aby z bliska przyjrzeć się jego konstrukcji, zastosowaniu oraz potencjałowi współpracy przemysłowej i technologicznej.

Unikalna okazja do zapoznania się z wozem AJAX

AJAX to rodzina brytyjskich wozów bojowych opracowana przez General Dynamics Land Systems-UK w ramach programu Scout SV dla British Army, bazująca na platformie ASCOD. Zaprojektowana jako następca pojazdów CVR(T), obejmuje kilka wariantów: rozpoznawczy (Ajax), dowodzenia (Athena), transporter opancerzony (Ares), rozpoznania inżynieryjnego (Argus), pomocy technicznej (Apollo) i ewakuacji technicznej (Atlas). Wóz Ajax waży 38 ton (z możliwością zwiększenia do 42 ton), ma 7,62 m długości, 3,35 m szerokości i 3 m wysokości.

Napędza go silnik MTU Friedrichshafen o mocy 800 KM, umożliwiając prędkość do 70 km/h i zasięg 500 km. Wyposażony jest w wieżę Lockheed Martin z armatą CT40 kal. 40 mm (amunicja teleskopowa, szybkostrzelność 200 strz./min, zasięg skuteczny 2500 m) oraz karabin maszynowy 7,62 mm. Systemy ISTAR zapewniają zaawansowane rozpoznanie, a otwarta architektura elektroniki pozwala na przetwarzanie 6 TB danych.