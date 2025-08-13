Polska solidarna z Ukrainą. Seria rozmów na szczycie i wsparcie dla sprawiedliwego pokoju

Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON, odbył pierwszą rozmowę ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, Denysem Szmyhalem. Tematami były bezpieczeństwo i niepodległość Ukrainy oraz wsparcie sojusznicze. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że: „Każda forma wsparcia Ukrainy, która może przyczynić się do pokoju, jest naszym obowiązkiem. Pokój musi być sprawiedliwy, uczciwy i musi odbywać się przy udziale Ukrainy”. Janusz Sejmej przekazał, że Szmyhal zaprosił Kosiniaka-Kamysza do złożenia wizyty w Kijowie.

Szmyhal wyraził na Telegramie przekonanie, że sektor prywatny i kompleks obronno-przemysłowy obu krajów mają duży potencjał współpracy. Wezwał Polskę do aktywnego inwestowania w inicjatywę Security Action for Europe (SAFE), program inwestycji w obronność UE o wartości 150 mld euro.

Radosław Sikorski, szef MSZ, rozmawiał z wicepremierem Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Tarasem Kaczką o wsparciu dla polskich firm i współpracy w kontekście negocjacji akcesyjnych Ukrainy z UE.

Stanowisko marszałków Sejmu i Senatu: Europa solidarna z Ukrainą

Szymon Hołownia w rozmowie z Rusłanem Stefanczukiem zapewnił, że: „Naczelna zasada "Nic o Ukrainie bez Ukrainy, nic o Europie bez Europy" pozostaje wciąż aktualna”. Podkreślił, że Europa nie może popierać rozwiązań naruszających integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy.

Małgorzata Kidawa-Błońska w rozmowie z Rusłanem Stefanczukiem zapewniła o niezachwianym wsparciu dla działań zmierzających do zapewnienia Ukrainie trwałego i sprawiedliwego pokoju.

Łącznie trzy spotkania ws. Ukrainy

Jak przekazał Szłapka, w środę (13 sierpnia) odbywają się trzy rozmowy dotyczące Ukrainy. Pierwsza to spotkanie w wąskim gronie liderów europejskich z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, w którym uczestniczył premier Tusk. Dyskutowano na nim o europejskim stanowisku przed piątkowym spotkaniem Trumpa z Władimirem Putinem. Druga rozmowa to telekonferencja z Trumpem i Zełenskim, gdzie Polskę reprezentował prezydent Nawrocki, a liderzy przedstawiali stanowisko Europy. Po niej zaplanowano trzecie spotkanie z udziałem kilkunastu przywódców, w tym premiera Tuska.

Reakcja międzynarodowa: Apel o zaangażowanie Ukrainy

Liderzy 26 państw UE (bez Węgier) oraz mniejsze grono państw europejskich, w tym Polska, podkreślili w oświadczeniach, że drogi do pokoju nie da się wyznaczyć bez zaangażowania Ukrainy. Zaznaczono, że granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą, a zaatakowane państwo powinno mieć gwarancje bezpieczeństwa na przyszłość.

Wsparcie dla Polskich Firm i Inicjatywa SAFE

Podczas rozmów podkreślono znaczenie wsparcia dla polskich firm działających na Ukrainie oraz potencjał inicjatywy Security Action for Europe (SAFE). Inicjatywa ta, o wartości 150 mld euro, ma na celu szeroko zakrojone inwestycje w obronność UE, a Polska została wezwana do aktywnego w niej uczestnictwa.