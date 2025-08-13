Kremlowska machina produkcyjna w ruchu. Nowe Su-34 już w rękach rosyjskich żołnierzy

Siły Powietrzno-Kosmiczne Rosji z nowymi Su-34

Siły Powietrzno-Kosmiczne Rosji otrzymały na swoje wyposażenie kolejne wielozadaniowe bombowce taktyczne Su-34. To kolejna już – po kwietniowej – dostawa tych maszyn w 2025 r. Z kolei w 2024 r. rosyjska armia dostała sześć ich partii, czyli około 12-14 samolotów.

„Myśliwiec frontowy Su-34 od dawna udowodnił, że jest najlepszy w swojej klasie. Możliwości tej maszyny pozwalają pilotom skutecznie działać na teatrach działań wojennych i stosować zarówno niekierowane, jak i kierowane lotnicze środki rażenia. Samolot jest ceniony w obecnych warunkach bojowych, nasze zakłady lotnicze zwiększyły tempo produkcji i zapewniają regularne dostawy sprzętu do wojsk” - powiedział dyrektor wykonawczy Rostiechu Oleg Jewtuszenko.

Rosjanie podkreślają, że nowe samoloty przeszły pełny cykl prób fabrycznych, zostały sprawdzone w różnych trybach pracy i wykonały przelot na lotnisko bazowe.

„ZKL, realizując swoje zobowiązania wobec Ministerstwa Obrony Rosji, dostarcza sprzęt lotniczy w ustalonych terminach i w pełnym zakresie. Kolejne partie samolotów innych typów są już przygotowywane do przekazania. Jesteśmy dumni, że nasze samoloty pomagają w realizacji zadań bojowych i wzmacniają zdolności obronne kraju” - przekazał dyrektor generalny Zjednoczonej Korporacji Lotniczej Wadim Badecha.

Rostiech, w opublikowanym komunikacie prasowym zamieścił opinię anonimowego pilota Su-34 Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji. Według niego samolot ma wiele zalet, a jedną z nich jest możliwość przenoszenia szerokiego zakresu uzbrojenia. Pilot wspomniał również, że Su-34 jest „bardzo zwrotny i dobrze się prowadzi”.

❗️The 🇷🇺Russians have received a new batch of freshly manufactured Su-34 fighter-bombers pic.twitter.com/VxfcRyXsH2— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 13, 2025

Su-34 w rosyjskiej armii

Su-34 to rosyjski bombowiec frontowy, który powstał jako głęboka modernizacja myśliwca Su-27, zachowując wiele jego cech, ale otrzymując zupełnie nowy kadłub z charakterystyczną, dwumiejscową kabiną w układzie obok siebie. Pierwszy lot prototypu odbył się w 1990 r., a do służby w rosyjskich siłach powietrznych Su-34 wszedł w 2014 r., stopniowo zastępując wysłużone Su-24M. Od tego momentu jest jednym z ważniejszych elementów rosyjskiego lotnictwa operacyjno-taktycznego.

Konstrukcja maszyny łączy cechy myśliwca i bombowca. Su-34 ma długość 23,3 metra, rozpiętość skrzydeł 14,7 metra i masę startową sięgającą 45 ton. Napęd zapewniają dwa silniki AL-31F, które pozwalają osiągnąć prędkość maksymalną około 1,8 Ma (ponad 1 900 km/h) oraz zasięg do 4 000 km bez dodatkowych zbiorników paliwa. Kabina jest opancerzona płytami tytanowymi, dzięki czemu załoga ma zwiększoną szansę przeżycia w przypadku trafienia samolotu pociskami przeciwlotniczymi małego kalibru.

Su-34 jest wyjątkowo wszechstronny jeśli chodzi o uzbrojenie. Maszyna dysponuje 12 węzłami podwieszeń, które umożliwiają przenoszenie do 8 ton uzbrojenia, w tym bomb kierowanych KAB-500 i KAB-1500, rakiet powietrze–ziemia Ch-29, Ch-31, Ch-59 oraz pocisków przeciwokrętowych Ch-35. W arsenale znajdują się również pociski manewrujące Ch-101 i Ch-555, choć ich integracja w praktyce jest ograniczona do wybranych egzemplarzy. Standardowym uzbrojeniem jest działko GSz-30-1 kal. 30 mm. Warto również wspomnieć, że dzięki systemom celowniczym Platan oraz integracji z GLONASS i systemem nawigacji inercyjnej Su-34 może wykonywać precyzyjne uderzenia zarówno w dzień, jak i w nocy, przy każdej pogodzie.

Samolot ten doczekał się kilku wersji rozwojowych. Najnowsza, oznaczona jako Su-34M, otrzymała zmodernizowaną awionikę, lepsze systemy walki elektronicznej i nowy radar, które zwiększają jej możliwości rozpoznawcze i odporność na zakłócenia. Istnieje też specjalistyczna odmiana Su-34NVO, przystosowana m.in. do misji rozpoznania radioelektronicznego.

Su-34 w wojnie na Ukrainie

Su-34 pozostaje jednym z filarów rosyjskiego lotnictwa taktycznego, łącząc cechy bombowca dalekiego zasięgu i myśliwca przewagi powietrznej, dlatego też jest ważnym elementem rosyjskich działań prowadzonych na Ukrainie. Od pierwszych dni inwazji maszyny te były wykorzystywane do ataków na infrastrukturę wojskową, logistyczną i energetyczną, a także do niszczenia umocnień obronnych.

Początkowo Su-34 wykonywały głównie loty na małych wysokościach, jednak wysokie straty generowane przez działalność systemów obrony przeciwlotniczej Ukrainy wymusiły zmianę taktyki. Obecnie Su-34 częściej operują z dystansu, używając m.in. kierowanych bomb szybujących FAB-500M-62 z modułami UMPK, dającymi im możliwość rażenia celów bez wchodzenia w zasięg większości ukraińskich systemów OPL.

Według zachodnich szacunków Rosja straciła na Ukrainie już kilkadziesiąt tych maszyn, głównie w wyniku ognia rakietowego i zasadzek ukraińskiej obrony powietrznej. Maszyny te były też celem ataków ukraińskich dronów. Jeden z nich został przeprowadzony na lotnisko wojskowe Marinowka, gdzie uszkodzonych bądź całkowicie zniszczonych został około pięciu Su-34. Na początku lipca br. jeden Su-34 rozbił się w okolicach Niżnego Nowogrodu. Dostawy nowych maszyn wzmacniają więc Siły Powietrzno-Kosmiczne Rosji, a dodatkowo pozwalają uzupełniać ponoszone straty. Według danych The Military Balance 2024 Rosja w służbie posiada około 124 bombowce Su-34, ale obecnie ta liczba może nie być już aktualna.