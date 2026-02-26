Portugalia pod presją USA? "Kupcie F-35 i dołączcie do Ligi Mistrzów"

Ambasador USA w Portugalii naciska na Lizbonę, by zwiększyła wydatki na obronność do 5% PKB i zakupiła myśliwce F-35.

Portugalia, borykająca się z problemami ekonomicznymi, jest pod presją NATO i USA, by zastąpić F-16 nowymi samolotami 5. generacji.

Czy Portugalia ugnie się pod presją USA, czy priorytetem pozostanie modernizacja sił zbrojnych sprzętem europejskim?

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej tego kraju, portugalski rząd jest pod stałą presją ze strony NATO, a przede wszystkim USA, na zwiększenie wydatków do poziomu oczekiwanego przez sojusz. Waszyngton dodaje do tego nacisk na zakupy uzbrojenia za ocenem. Na przykład najnowszych samolotów bojowych.

Ambasador USA „wspomoże” rząd w Lizbonie?

W wywiadzie dla CNN Portugal, ambasador USA John Arrigo oświadczył, że zamierza „wykorzystać swoje doświadczenie biznesowe”, aby pomóc Portugalii zwiększyć wydatki na obronność z obecnych 2%, do docelowych 5% PKB do 2035 roku. Osiągnięcie wytycznych NATO oczywiście ma się wiązać z zakupem amerykańskiego sprzętu. Przede wszystkim samolotów, które mają zastąpić wysłużone, portugalskie F-16.

„F-35 to najlepszy myśliwiec. To myśliwiec stealth piątej generacji, który wprowadzi (Portugalskie Siły Powietrzne – przyp. red.) do Ligi Mistrzów, jeśli chodzi o lotnictwo UE” – powiedział ambasador Arrigo w wywiadzie. Podkreślił, że ponad 900 maszyn F-35 jest w służbie lub zostało zamówionych w całej Europie i że dla „interoperacyjności, F-35 jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem”. Nie omieszkał też zwrócić uwagi, że 25% samolotu jest produkowane z europejskich komponentów.

Jest to kolejny już z coraz mniej subtelnych sposobów wywierania presji na rząd w Lizbonie, aby wybrał wreszcie nowy samolot wielozadaniowy, i to koniecznie wybrał maszynę amerykańskiej produkcji. Tego typu biznesowe podejście ujawnia się u co najmniej kilku ambasadorów USA, działających obecnie w Europie.

Modernizacja czy nowa generacja?

Skąd ten nacisk na Lizbonę? Od wielu lat siły powietrzne Portugalii mówią o potrzebie rozpoczęcia wymiany myśliwców F-16AM/BM, pomimo modernizacji, która przedłuża ich służbę poza rok 2030. W 2023 roku rozpoczęto głęboką modyfikację, która ma zbliżyć te samoloty z połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku do standardu najnowszych F-16V. Ale to nie

Mimo to 12 kwietnia 2024 roku szef sztabu Sił Powietrznych Portugalii gen. João Cartaxo Alves oświadczył, że samoloty F-35 Lightning II mają zastąpić F-16M Fighting Falcon. Według generała decyzja ta jest częścią wysiłków zmierzających do utrzymania zgodności z większością europejskich sojuszników, którzy już rozpoczęli przejście na F-35.

Minęły jednak niemal dwa lata, a postępów w tej sprawie nie widać. Więcej nawet, w listopadzie ubiegłego roku Minister Obrony Portugalii, Nuno Melo, oświadczył, że proces wyboru myśliwców mającego zastąpić F-16 jeszcze się nie rozpoczął. Przyczyny nie są trudne do wyjaśnienia. Szacowane jest, że Portugalskie lotnictwo potrzebuje co najmniej 28 samolotów F-35A, dla zastąpienia używanych obecnie 27 myśliwców F-16.

Nie jest też tajemnicą, że władze cywilne poważnie rozważały wstrzymanie się z decyzją, a być może nawet zakup "europejskiej alternatywy"... lub przynajmniej jednej z nich. W ubiegłym roku minister obrony Portugalii João Nuno Lacerda Teixeira de Melo poinformował, że kraj ten planuje zostać obserwatorem w programie Future Combat Air System (FCAS) lub Global Combat Air Programme (GCAP). Taka możliwość nie wzbudziła entuzjazmu za oceanem, stąd pewnie wzmożona aktywność ambasadora USA w kwestii zakupu przez Lizbonę F-35, zanim pojawi się realny konkurent z Europy.

Między kryzysem a sojusznikiem

Strategia finansowa pozyskania samolotów F-35 zakładała rozłożenie znacznych kosztów na dwie dekady i obejmuje współpracę logistyczną między kilkoma krajami europejskimi, ale nadam mowa jest o sumie ponad 7 mld dolarów. Według ostrożnej rachuby. Tymczasem Portugalia boryka się z poważnymi problemami ekonomicznymi od kryzysu 2008-2011. Rosnące koszty zadłużenia odcięły ją od rynków i zmusiły do surowych oszczędności, które wywołały głęboką recesję. To nie jest sytuacja, w której łatwo jest podwoić wydatki na obronność, szczególnie będąc krajem najdalej na zachód położonym w Europie.

Z tej perspektywy trudno wyjaśnić obywatelom koszty zbrojeń dla obrony przed Rosją. Nawet pod presją amerykańskich dyplomatów i partnerów z NATO. Mimo to Lizbona stara się „nadążyć”. Portugalia aktywnie uczestniczy w unijnym programie SAFE (Security Action for Europe), składając wniosek o wsparcie finansowe w wysokości około 5,8 mld euro, ale środki te chce przeznaczyć głównie na modernizację europejskim sprzętem wojsk zmechanizowanych i artylerii. Nie ma dziś mowy o lotnictwie.

Nie jest to kierunek, który podoba się w Waszyngtonie. Stąd być może wzmożona aktywność ambasadora Arrigo, który we wspomnianym na początku wywiadzie powiedział, że USA postrzegają siebie jako „najlepszego partnera” Portugalii i chcą „utrzymać każdego przeciwnika… na dystans”. Dziś nie mamy do końca pewności, kto jest tym przeciwnikiem i jaki to dystans, ale rząd w Lizbonie ma z pewnością o czym myśleć.