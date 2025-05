Spis treści

USA zredukują swoje wojska w Europie? Ambasador Whitaker zapowiada rozmowy z partnerami

Matthew Whitaker, nowy ambasador USA przy NATO, podczas sesji ministerialnej Rady Państw Morza Bałtyckiego w Estonii, zapowiedział, że Stany Zjednoczone rozpoczną rozmowy z partnerami na temat redukcji amerykańskiego kontyngentu w Europie. Rozmowy mają się rozpocząć po szczycie NATO w Hadze.

Ambasador Whitaker zaznaczył:

"Nic nie zostało jeszcze postanowione, ale jak tylko to zrobimy, to przeprowadzimy te rozmowy w ramach struktur NATO".

Garda: Dr Tomasz Smura z Fundacji Puławskiego o NATO

Przemawiając na konferencji poświęconej bezpieczeństwu w Estonii, Whitaker podkreślił, że Stany Zjednoczone będą prowadzić rozmowy z sojusznikami na temat wszelkich zmian w liczebności wojsk, aby uniknąć luk w systemie bezpieczeństwa.

"Od ponad 30 lat Stany Zjednoczone starają się ograniczyć swoją obecność wojskową w Europie. Prezydent Trump po prostu powiedział: dość, to się stanie i stanie się to teraz. Zostanie to usprawnione, ale nie będziemy dłużej tolerować opóźnień w tej sprawie... Musimy tylko opracować praktyczne implikacje" - powiedział Whitaker.

„Stany Zjednoczone pozostaną w tym sojuszu, będziemy wspaniałym przyjacielem i wspaniałym sojusznikiem” – powiedział. Whitaker ostrzegł również Unię Europejską przed wykluczeniem firm spoza UE z zamówień obronnych, argumentując, że takie posunięcia podważą interoperacyjność NATO, spowolnią przezbrojenie Europy, zwiększą koszty i stłumią innowacyjność.

Coraz więcej obaw o wojska USA w Europie

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth powiedział w lutym sojusznikom NATO, że „surowa rzeczywistość strategiczna nie pozwala Stanom Zjednoczonym Ameryki skupić się przede wszystkim na bezpieczeństwie Europy”.

W marcu magazyn The Atlantic poinformował, że Hegseth i wiceprezydent Jay Dee Vance narzekali na europejskich sojuszników w prywatnej grupie. Według The Atlantic, Hegseth wyraził „obrzydzenie do pasożytnictwa europejskiego”.

W kwietniu stacja NBC News, powołując się na sześciu amerykańskich i europejskich urzędników poinformowała, że Departament Obrony USA rozważa rzekomo plan wycofania nawet 10 000 żołnierzy z Europy Wschodniej. Według podanych informacji przez stacje rozważane jednostki są częścią 20 000 personelu, który administracja Bidena wysłała w 2022 r. w celu wzmocnienia obrony krajów graniczących z Ukrainą po rosyjskiej inwazji.

Koszty wycofania się USA z Europy jest ogromny

Według raportu Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS) koszty zastąpienia amerykańskiego sprzętu i personelu równoważnymi zasobami wyniosłyby około 1 biliona dolarów na przestrzeni 25 lat. Obejmuje to jednorazowe wydatki na zakupy w wysokości od 226 do 344 miliardów dolarów oraz dodatkowe nakłady związane z konserwacją, utrzymaniem personelu i wsparcia logistycznego.

Najkosztowniejszą pozycją w tym zestawieniu byłby zakup:

400 samolotów taktycznych;

20 niszczycieli;

24 systemów rakiet ziemia-powietrze dalekiego zasięgu;

IISS oszacował również, że w przypadku szeroko zakrojonej operacji militarnej mającej na celu przeciwdziałanie rosyjskiej agresji, koszt zastąpienia amerykańskiego personelu (szacowanego na 128 tys. żołnierzy) przekroczyłby 12 miliardów dolarów.