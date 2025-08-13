Korea Południowa kusi Grecję ofertą swojego przemysłu zbrojeniowego. Na stole okręty podwodne, drony i pojazdy wojskowe

Korea Południowa złożyła Grecji kompleksową ofertę współpracy obronnej, obejmującą okręty podwodne, drony i pojazdy bojowe.

Propozycja ma wzmocnić greckie siły zbrojne w obliczu rosnącej potęgi morskiej Turcji i konkurencji europejskich producentów.

Ateny rozważą ofertę pod kątem warunków technicznych, finansowych i udziału krajowego przemysłu.

Czy Grecja wybierze koreańskie rozwiązania, by wzmocnić swoje bezpieczeństwo?

Korea Południowa kusi Grecję ofertą swojego przemysłu zbrojeniowego

W sobotę, 9 sierpnia 2025 r. dziennik Ekathimerini poinformował, że Korea Południowa przedstawiła Grecji propozycję współpracy obronnej. Obejmuje ona ofertę dotyczącą wspólnej budowy nowych okrętów podwodnych i modernizacji greckiej floty typu 214 Papanikolis. W jej ramach doszłoby do unowocześnienia czterech greckich okrętów podwodnych typu Papanikolis. Mowa też o dostawie czterech nowych jednostek KSS-III, a także transferze technologii do Grecji oraz udziale krajowego przemysłu obronnego na poziomie co najmniej 25 proc.

Hanwha Ocean obecnie aktywnie szuka nabywców na swoje okręty podwodne KSS-III (klasa Dosan Ahn Chang-ho). Jednostki te, zaprojektowane i zbudowane w całości przez południowokoreański przemysł, dysponują wypornością 3705 ton oraz napędem łączącym silniki diesla, baterie i ogniwa paliwowe. Mogą pozostawać w zanurzeniu do 20 dni, a ich długość to ponad 85 m. KSS-III uzbrojone są w pociski manewrujące Chonryong oraz wyposażone w pionowe wyrzutnie VLS dla pocisków balistycznych Hyunmoo 4-4 o zasięgu ok. 500 km, dzięki którym okręty mogą atakować cele lądowe.

Modernizacja floty okrętów wydaje się aktualnie jednym z priorytetów Aten w obliczu rosnącej potęgi morskiej Turcji, która posiada 12 okrętów podwodnych i buduje kolejne jednostki typu 214/TN Reis, rozwijając też własne konstrukcje MILDEN i Nükden.

Jak podaje Ekathimerini, greckie Ministerstwo Obrony oczekuje szczegółowych warunków technicznych, przemysłowych i finansowych ofert, kładąc nacisk na produkcję krajową. Oprócz propozycji Korei Południowej w przetargu na okręty i ich modernizację mają wziąć udział europejscy producenci, m.in. Naval Group, Navantia, TKMS i Saab Kockums. Decyzja Aten będzie zależeć od kosztów, harmonogramu dostaw i porównania ofert konkurentów. Warto zwrócić uwagę, że część ze wspomnianych przedsiębiorstw bierze również udział w przetargu na budowę okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej Polski w ramach programu Orka.

Południowokoreańskie okręty, ale nie tylko

Korea Południowa złożyła Grecji propozycję, która oprócz części morskiej zawiera również inne elementy. Druga propozycja obejmuje udział Aten w programie Korea Aerospace Industries związanym z budową bojowych dronów wspierających myśliwce, czyli tzw. systemów MUM-T (ang. Manned-Unmanned Teaming), znanych też jako „Loyal Wingman”. Technologia ta łączy bezzałogowe drony bojowe z myśliwcami, zwiększając siłę ognia i zdolności operacyjne. Rozwiązanie jest integrowane z południowokoreańskim myśliwcem KF-21 Boramae (który Seul również aktywnie promuje na rynkach zagranicznych). Grecja mogłaby wytwarzać te systemy lokalnie i wprowadzić je do swojej sił powietrznych. Trzecia oferta zakłada natomiast dostawy i współprodukcję nowych pojazdów bojowych dla armii lądowej.

Złożona propozycja mogłaby pomóc Korei Południowej umocnić pozycję na rynku europejskim i zyskać udział w wartym 800 mld euro programie zbrojeniowym Komisji Europejskiej - początkowo znanym jako „ReArm Europe”, a później przemianowanym na „Readiness 2030”. Program ten został zaprezentowany przez przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulę von der Leyen 4 marca 2025 r. jako strategiczna inicjatywa obronna mająca na celu mobilizację do 800 mld euro dla wzmocnienia bezpieczeństwa Unii Europejskiej.