Kosiniak-Kamysz o programie Orka: „Realizujemy go i dowieziemy do końca”

Spis treści

Zakupy uzbrojenia przez Polskę to temat o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego i modernizacji sił zbrojnych. W obliczu zmieniających się wyzwań geopolitycznych oraz potrzeby wzmacniania zdolności obronnych. Decyzje o zakupach uzbrojenia, obejmujące zarówno zaawansowane systemy obrony powietrznej, jak i pojazdy pancerne czy samoloty, są nie tylko odpowiedzią na współczesne zagrożenia, ale także wyrazem strategicznego podejścia do budowania silnej pozycji w regionie. Proces ten wiąże się z ogromnymi wydatkami, negocjacjami międzynarodowymi oraz koniecznością balansowania między potrzebami wojska a możliwościami budżetowymi państwa.

Dlatego też „Super Express" zapytał w specjalnym wywiadzie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysz m.in o plany MON na najbliższe tygodnie i miesiące oraz modernizacje polskich sił morskich, czyli program Orka.

Jak powiedział Władysław-Kosiniak w sprawie planów MON:

"Po pierwsze bardzo duże ćwiczenia dywizyjne, które zarządziłem na wrzesień tego roku. 18. Dywizja przeprowadzi jedne z największych ćwiczeń dywizyjnych „Żelazny Obrońca”. I do tego się bardzo intensywnie przygotowujemy. To będą też ćwiczenia międzynarodowe, zaprosiliśmy do nich naszych sojuszników. Druga rzecz to sprawa ochrony granic i wsparcie dla Straży Granicznej. I już nie tylko na granicy z Białorusią, ale także z Niemcami i Litwą. Trzecia kwestia to trwający proces transformacji polskiej armii, zakupy i wdrażanie nowego sprzętu, podpisywanie nowych umów".