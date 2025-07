Ważne rozmowy w WZL Nr 2. Przedstawiciele z KAI w Bydgoszczy o FA-50

Spis treści

16 lipca odbyło się spotkanie w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy z przedstawicielami firmy Korea Aerospace Industries (KAI) oraz zespołu ekspertów z ramienia WZL Nr 2.

Dalsza współpraca WZL Nr 2 i KAI

Spotkanie stanowi kontynuację partnerskich działań mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu gotowości operacyjnej i serwisowej tych maszyn. Jak zaznacza się w komunikacie:

"Współpraca pomiędzy KAI a WZL Nr 2 ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju potencjału technicznego i kompetencyjnego polskiego przemysłu lotniczego".

KAI FA-50 podczas WSF2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Na początku lipca zarząd Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. odbył podróż do Republiki Korei, jako część delegacji rządowej zorganizowanej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Polską Grupę Zbrojeniową. Celem misji był rozwój współpracy z Korea Aerospace Industries (KAI) oraz innymi kluczowymi podmiotami południowokoreańskiego przemysłu obronnego.

Współpraca Polski i KAI

Współpraca Polski z Korea Aerospace Industries (KAI) rozpoczęła się w 2022 roku i koncentruje się głównie na dostawach lekkich samolotów bojowych FA-50 dla polskich Sił Powietrznych oraz na budowie długoterminowego partnerstwa przemysłowego i technologicznego w ramach modernizacji Wojska Polskiego.

W lipcu 2022 roku Polska podpisała z KAI umowę na zakup 48 samolotów FA-50 w dwóch wariantach: 12 FA-50GF (Gap Filler) za 705 mln USD oraz 36 FA-50PL (spolonizowana wersja) za 2,3 mld USD. Pierwsze dwa FA-50GF dostarczono do Polski 9 lipca 2023 roku, a kolejne maszyny dotarły w tym samym roku. Samoloty te, stacjonujące w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, mają zastąpić postsowieckie MiG-29 i Su-22, pełniąc role szkolno-bojowe i wspierając operacje przeciwko celom naziemnym. W czerwcu 2023 roku pierwsza grupa polskich pilotów ukończyła szkolenie na FA-50 w Korei Południowej. FA-50PL, dostosowane do wymagań polskich, mają być dostarczane w kolejnych latach, z ulepszonymi systemami uzbrojenia i awioniki. Polska jest największym europejskim odbiorcą FA-50, co wzmacnia jej pozycję w planach eksportowych KAI, które zakładają sprzedaż 1000 egzemplarzy tych samolotów w ciągu dekady.

KAI otworzyło w lipcu 2023 roku bazę techniczną w 23. BLT w Mińsku Mazowieckim, będącą szóstą zagraniczną placówką tego typu (po Turcji, Filipinach, Indonezji, Peru i Tajlandii). Baza zapewnia wsparcie techniczne, logistyczne i szkoleniowe dla eksploatacji FA-50, w tym całodobową komunikację z lokalnym biurem KAI w Warszawie. W październiku 2023 roku KAI uruchomiło w Warszawie Biuro ds. Europy Środkowej, które ma koordynować realizację programu FA-50 oraz wspierać potencjalne kontrakty w regionie. Polska jest postrzegana przez KAI jako potencjalne centrum serwisowe i szkoleniowe dla FA-50 w Europie, co może przyciągnąć innych użytkowników NATO.

W czerwcu 2024 roku Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 (WZL2) w Bydgoszczy, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), podpisały z KAI porozumienie dotyczące wsparcia logistycznego, obsługi, napraw, remontów i modernizacji FA-50. PGZ i KAI współpracują także w zakresie dostaw wyposażenia dla tych samolotów. W 2023 roku podczas MSPO w Kielcach podpisano umowę między PGZ a KAI, wzmacniającą partnerstwo w dziedzinie technologii lotniczej i obronności. Polska jest postrzegana jako strategiczny partner KAI, z potencjałem włączenia się w przyszłe projekty, takie jak program myśliwca KF-21 Boramae.

W czerwcu 2025 roku gen. dyw. Ireneusz Nowak, inspektor polskich Sił Powietrznych, odwiedził zakłady KAI w Korei Południowej, gdzie odbył lot prototypem KF-21 Boramae, myśliwca generacji 4,5. Wizyta była częścią rozmów o zacieśnieniu współpracy, w tym potencjalnym udziale Polski w programie KF-21, który mógłby uzupełnić lub zastąpić w przyszłości polskie F-16.

Samolot FA-50GF, który budzi kontrowersje

Samolot FA-50GF (Gap Filler), zakupiony przez Polskę w lipcu 2022 roku od Korea Aerospace Industries (KAI) za 705 milionów USD, to lekki samolot bojowy będący wariantem T-50 Golden Eagle, zaprojektowanym jako zaawansowany trener i maszyna bojowa. Polska nabyła 12 egzemplarzy.

Jest to jednosilnikowy, dwumiejscowy samolot o długości 13,14 m, rozpiętości skrzydeł 9,45 m i wysokości 4,82 m, z maksymalną masą startową 12 300 kg. Napędzany silnikiem General Electric F404-GE-102 o ciągu 78,7 kN, osiąga prędkość Mach 1,5 (ok. 1850 km/h) i pułap 14 630 m. Zasięg wynosi około 1850 km, a promień działania w misjach bojowych to 550–600 km. Samolot jest zdolny do manewrów z przeciążeniem +8G/-3G, co czyni go odpowiednim do szkolenia zaawansowanego i misji bojowych. Wyposażony w radar AN/APG-67, systemy nawigacyjne GPS/INS oraz możliwość przenoszenia uzbrojenia, w tym pocisków AIM-9 Sidewinder, bomb kierowanych JDAM i działka 20 mm, FA-50GF wspiera zadania szkoleniowe, ataki na cele naziemne i misje rozpoznawcze. Polska jest największym europejskim odbiorcą FA-50.