Wojskowe Zakłady Lotnicze w Republice Korei. Rozwój współpracy z KAI

W ramach wizyty odbyły się spotkania z Ministrem ds. Zakupów Uzbrojenia Republiki Korei, Seok Jong-gunem, a także z przedstawicielami firm Hyundai Rotem, Hanwha Aerospace i KAI.

W rozmowach uczestniczyli m.in. Wicepremier Krzysztof Gawkowski, Minister Konrad Gołota oraz Wiceprezes PGZ Jan J. Grabowski. Rozmowy dotyczyły m.in. usprawnienia realizacji zawartych umów, wzmocnienia współpracy przemysłowej oraz budowy długofalowego partnerstwa technologicznego.

Wicepremier Gawkowski zaproponował rozszerzenie współpracy o obszar cyberbezpieczeństwa, co spotkało się z pozytywnym odbiorem strony koreańskiej.

Minister Seok Jong-gun zapewnił o swoim osobistym nadzorze nad realizacją kontraktów z Polską oraz bieżącym informowaniu Kancelarii Prezydenta Republiki Korei o postępach.

Współpraca Polski z KAI

Współpraca Polski z Korea Aerospace Industries (KAI) rozpoczęła się w 2022 roku i koncentruje się głównie na dostawach lekkich samolotów bojowych FA-50 dla polskich Sił Powietrznych oraz na budowie długoterminowego partnerstwa przemysłowego i technologicznego w ramach modernizacji Wojska Polskiego.

W lipcu 2022 roku Polska podpisała z KAI umowę na zakup 48 samolotów FA-50 w dwóch wariantach: 12 FA-50GF (Gap Filler) za 705 mln USD oraz 36 FA-50PL (spolonizowana wersja) za 2,3 mld USD. Pierwsze dwa FA-50GF dostarczono do Polski 9 lipca 2023 roku, a kolejne maszyny dotarły w tym samym roku. Samoloty te, stacjonujące w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, mają zastąpić postsowieckie MiG-29 i Su-22, pełniąc role szkolno-bojowe i wspierając operacje przeciwko celom naziemnym. W czerwcu 2023 roku pierwsza grupa polskich pilotów ukończyła szkolenie na FA-50 w Korei Południowej. FA-50PL, dostosowane do wymagań polskich, mają być dostarczane w kolejnych latach, z ulepszonymi systemami uzbrojenia i awioniki. Polska jest największym europejskim odbiorcą FA-50, co wzmacnia jej pozycję w planach eksportowych KAI, które zakładają sprzedaż 1000 egzemplarzy tych samolotów w ciągu dekady.

KAI otworzyło w lipcu 2023 roku bazę techniczną w 23. BLT w Mińsku Mazowieckim, będącą szóstą zagraniczną placówką tego typu (po Turcji, Filipinach, Indonezji, Peru i Tajlandii). Baza zapewnia wsparcie techniczne, logistyczne i szkoleniowe dla eksploatacji FA-50, w tym całodobową komunikację z lokalnym biurem KAI w Warszawie. W październiku 2023 roku KAI uruchomiło w Warszawie Biuro ds. Europy Środkowej, które ma koordynować realizację programu FA-50 oraz wspierać potencjalne kontrakty w regionie. Polska jest postrzegana przez KAI jako potencjalne centrum serwisowe i szkoleniowe dla FA-50 w Europie, co może przyciągnąć innych użytkowników NATO.

W czerwcu 2024 roku Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 (WZL2) w Bydgoszczy, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), podpisały z KAI porozumienie dotyczące wsparcia logistycznego, obsługi, napraw, remontów i modernizacji FA-50. PGZ i KAI współpracują także w zakresie dostaw wyposażenia dla tych samolotów. W 2023 roku podczas MSPO w Kielcach podpisano umowę między PGZ a KAI, wzmacniającą partnerstwo w dziedzinie technologii lotniczej i obronności. Polska jest postrzegana jako strategiczny partner KAI, z potencjałem włączenia się w przyszłe projekty, takie jak program myśliwca KF-21 Boramae.

W czerwcu 2025 roku gen. dyw. Ireneusz Nowak, inspektor polskich Sił Powietrznych, odwiedził zakłady KAI w Korei Południowej, gdzie odbył lot prototypem KF-21 Boramae, myśliwca generacji 4,5. Wizyta była częścią rozmów o zacieśnieniu współpracy, w tym potencjalnym udziale Polski w programie KF-21, który mógłby uzupełnić lub zastąpić w przyszłości polskie F-16.