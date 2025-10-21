Korea Południowa planuje wdrożenie nowego pocisku balistycznego Hyunmoo-5 do końca 2025 roku, aby wzmocnić swoją obronę.

Pocisk Hyunmoo-5, znany jako „potworny pocisk”, jest najpotężniejszą bronią konwencjonalną w Azji, zdolną do niszczenia podziemnych umocnień.

Zasięg pocisku wykracza poza Półwysep Koreański, co budzi pytania o jego rolę w równowadze sił w regionie.

Minister obrony Ahn Gyu-baek potwierdził, że system Hyunmoo-5 znajduje się w końcowej fazie integracji z południowokoreańskim systemem dowodzenia i obrony. Jego pełna gotowość operacyjna ma zostać osiągnięta w grudniu 2025 roku. Pocisk, rozwijany przez Agency for Defense Development (ADD) we współpracy z Hanwha Aerospace i bazujący na wiedzy zgromadzonej podczas programów Hyunmoo-2 i Hyunmoo-4, symbolizuje dążenie Seulu do stworzenia konwencjonalnego środka odstraszania, zdolnego zrównoważyć północnokoreański arsenał nuklearny.

Hyunmoo-5 - strategiczne narzędzie odstraszania Korei Południowej

Hyunmoo-5, określany mianem „monster missile”, został publicznie pokazany po raz pierwszy podczas parady z okazji Dnia Sił Zbrojnych Republiki Korei w październiku 2024 roku. Pocisk ma imponujące rozmiary, waży około 36 ton i przenosi głowicę bojową o masie 8–9 ton, co czyni go jednym z najcięższych pocisków konwencjonalnych na świecie. Według ekspertów jego ładunek penetrujący może niszczyć umocnienia położone nawet 100 metrów pod ziemią, w tym schrony z centrami dowodzenia czy silosy rakietowe Korei Północnej. Choć jego zasięg może sięgać nawet 3000 kilometrów, władze Korei Południowej podkreślają, że jest to broń krótkiego zasięgu przeznaczona do szybkich uderzeń w regionie.

Serwis Defence Security Asia zwrócił uwagę, że napędzany silnikiem na paliwo stałe pocisk osiąga prędkość przekraczającą Mach 10, dzięki czemu może generować energię kinetyczną porównywalną z małą bronią jądrową, w tym jednak przypadku bez naruszania międzynarodowych traktatów o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej. Dzięki systemowi pionowego startu może być odpalany z wyrzutni mobilnej (TEL), a następnie szybko zmieniać pozycję, minimalizując ryzyko kontrataku i zniszczenia wyrzutni.

Doktryna „trzech osi” obrony Korei Południowej

Hyunmoo-5 wpisuje się w doktrynę „trzech osi” obrony Korei Południowej, czyli Kill Chain (uderzenie prewencyjne), Korea Air and Missile Defence (KAMD, czyli przechwytywanie rakiet za pomocą wielowarstwowego systemu obrony przeciwrakietowej) oraz Korea Massive Punishment and Retaliation (KMPR, polegające na uderzeniu w odwecie za pierwsze uderzenie w Koreę Południową). W teorii głównym zadaniem Hyunmoo-5 jest natychmiastowy odwet po wykryciu zbliżającego się ataku nuklearnego ze strony Pjongjangu.

Minister Ahn Gyu-baek podkreślił w październiku 2025 r., że „Hyunmoo-5 znajduje się w procesie integracji z siłami zbrojnymi i zostanie rozmieszczony operacyjnie jeszcze w tym roku”, wskazując na jego kluczową rolę w utrzymaniu „konwencjonalnej równowagi grozy”. Eksperci zauważają, że zasięg Hyunmoo-5 wprowadza nowy element niepewności w architekturze bezpieczeństwa Azji Wschodniej. Choć Seul deklaruje, że broń ma charakter wyłącznie defensywny, jej możliwości rażenia obejmują również terytoria Chin, Rosji i Japonii, a do 2026 roku ma powstać ok. 200 egzemplarzy tego pocisku.