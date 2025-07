Spis treści

Korea Północna dostarczyła Rosji miliony pocisków artyleryjskich

Według agencji Bloomberga, powołującej się na południowokoreański wywiad, Korea Północna przekazała Rosji ponad 12 milionów pocisków artyleryjskich kalibru 152 mm oraz inne rodzaje uzbrojenia. „Korea Północna nadal dostarcza broń Rosji” – oświadczyła agencja wywiadu obronnego (DIA) ministerstwa obrony Korei Południowej. Te dane wskazują na skalę zaangażowania Pjongjangu we wsparcie militarne Moskwy w konflikcie z Ukrainą.

„Nasze siły zbrojne nieustannie oceniają skalę północnokoreańskiego wsparcia militarnego dla Rosji we współpracy z odpowiednimi instytucjami i krajami sojuszniczymi” - wyjaśniła DIA.

DIA szacuje, że Korea Północna wysłała do Rosji ponad 28 tysięcy kontenerów z amunicją i uzbrojeniem. Ponadto, od października 2024 roku, Pjongjang miał wysłać około 13 tysięcy żołnierzy oraz dostarczać broń konwencjonalną, aby wspomóc wysiłki wojenne Moskwy. Oprócz pocisków i siły żywej dostawy obejmują także pociski rakietowe, czy haubice samobieżne.

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), Kyryło Budanow, ocenił, że Pjongjang zaspokaja aż do 40% rosyjskiego zapotrzebowania na amunicję. W rozmowie z agencją Bloomberg podkreślił, że dostarczane Rosji pociski balistyczne i systemy artyleryjskie to „skuteczna broń”.

W zamian za technologię i wsparcie finansowe

W czerwcu 2025 roku agencja wywiadowcza w Seulu przewidywała, że Korea Północna wyśle do Rosji dodatkowe oddziały w lipcu lub sierpniu. Rosyjskie media informowały o planach wysłania 5 tysięcy wojskowych pracowników budowlanych i tysiąca saperów do obwodu kurskiego, graniczącego z Ukrainą, gdzie mieliby wesprzeć prace inżynieryjne.

Na początku lipca stacja CNN, powołując się na ukraiński wywiad, informowała, że Korea Północna planuje potroić liczbę swoich żołnierzy walczących po stronie Rosji na froncie w Ukrainie, wysyłając od 25 tys. do 30 tys. dodatkowych żołnierzy. Mieliby oni dołączyć do walczących już po stronie Rosji żołnierzy. Tu warto przypomnieć, że Pjongjang początkowo skierował do walk 11 tys. osób, ale według danych zachodnich urzędników blisko 4 tys. z nich zginęło już na froncie.

W zamian za wsparcie militarne, Rosja dostarcza Korei Północnej pieniądze i technologie, pomagając jej złagodzić międzynarodową izolację. Wizyta szefa rosyjskiej dyplomacji, Siergieja Ławrowa, w Pjongjangu miała potwierdzić poparcie Pjongjangu dla rosyjskiej wojny w Ukrainie. Ławrow przekonywał wówczas, że Korea Północna wyraziła „jasne poparcie” dla rosyjskiej wojny w Ukrainie oraz dla przywództwa Kremla.

Konsekwencje wsparcia militarnego

Wsparcie militarne Korei Północnej dla Rosji może mieć poważne konsekwencje dla konfliktu w Ukrainie i relacji międzynarodowych. Dostarczanie amunicji i uzbrojenia pozwala Rosji na kontynuowanie działań wojennych, co przedłuża konflikt i zwiększa cierpienie ludności cywilnej.

Ponadto, wsparcie Korei Północnej dla Rosji może prowadzić do dalszej izolacji tego kraju na arenie międzynarodowej i zaostrzenia sankcji. Współpraca militarna między tymi krajami budzi również obawy dotyczące przestrzegania międzynarodowych norm i prawa.