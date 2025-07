Białoruski śmigłowiec strącił rosyjskiego drona

Agencja Interfax-Ukraina, powołując się na źródła w wywiadzie ukraińskim, podała, że śmigłowiec Mi-24 należący do sił obrony powietrznej Białorusi strącił drona rosyjskiego zmierzającego w kierunku Ukrainy. Szczątki maszyny spadły w obwodzie homelskim na wschodzie Białorusi.

Strącona maszyna to Gerbera - tani dron produkowany masowo przez Rosję wprowadzony do masowej produkcji w 2024 roku, zaprojektowany jako tańsza i uproszczona alternatywa dla dronów Shahed-136 (Geran-2). Jego nazwa pochodzi od kwiatu, zgodnie z rosyjską tradycją nazewnictwa. Gerbera jest wykorzystywany głównie w wojnie przeciwko Ukrainie, pełniąc różnorodne role, takie jak zwiad, atak kamikaze, wabik do przeciążania obrony przeciwlotniczej lub element roju.

Konstrukcja drona jest niezwykle prosta i tania – kadłub wykonano z pianki polistyrenowej i sklejki, co czyni go lekkim (10–18 kg) i trudnym do wykrycia przez radary ze względu na niską sygnaturę radarową. Ma około 2 m długości, rozpiętość skrzydeł 2,5 m, napędzany jest małym silnikiem spalinowym ze śmigłem pchającym, osiągając prędkość do 160 km/h i wysokość lotu do 3000 m. Zasięg wynosi od 300 do 600 km w zależności od konfiguracji. Elektronika opiera się na komercyjnie dostępnych komponentach, w tym modemie 4G z kartą SIM do transmisji danych, co pozwala na sterowanie ręczne przez operatora za pomocą kamery telewizyjnej średniej jakości.

Gerbera występuje w trzech wersjach: zwiadowczej (zbiera dane o systemach obrony przeciwlotniczej), bojowej (kamikaze, przenosi do 10 kg ładunku wybuchowego) oraz jako wabik, który ma absorbować uwagę obrony powietrznej, umożliwiając skuteczniejsze ataki droższych dronów, jak Shahed-136. Wersje zwiadowcze mogą wracać na bazę, jeśli nie zostaną zestrzelone, co jest nowością w taktyce użycia tanich dronów. Produkcja odbywa się w zakładach w Alabudze, gdzie planuje się wytwarzać nawet 3000 sztuk miesięcznie w 2025 roku.

Taktyka użycia Gerber polega na masowym wysyłaniu ich w pierwszej fali ataków, co zmusza ukraińską obronę do zużywania amunicji i ujawniania pozycji systemów przeciwlotniczych. Ich niski koszt (około 10 tys. dolarów) pozwala na masowe użycie, zwiększając presję na ukraińskie systemy obronne.

Grupa WB na MSPO 2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Drony rosyjskie w przestrzeni powietrznej Białorusi

Śmigłowiec białoruski, który pełnił zadania dotyczące kontroli przestrzeni powietrznej kraju, poinformował o wykryciu i zniszczeniu drona. W tym czasie w przestrzeni powietrznej Białorusi znajdowały się co najmniej trzy rosyjskie bezzałogowce.

Ukraina zestrzeliła 61 dronów rosyjskich

Ukraińska obrona powietrzna poinformowała w poniedziałek o zestrzeleniu 61 dronów rosyjskich, które atakowały Ukrainę w niedzielę wieczorem i w nocy z niedzieli na poniedziałek. Rosja użyła łącznie 136 dronów uderzeniowych i tzw. wabików - aparatów mających zmylić systemy obronne.

Śmigłowiec Mi-24

Śmigłowiec Mi-24 to ciężki śmigłowiec bojowo-transportowy, który od lat 70. XX wieku służy w białoruskich siłach zbrojnych. Zaprojektowany w ZSRR przez biuro Michaiła Mila, łączy funkcje szturmowe i transportowe. Jego opancerzony kadłub z duraluminium, stopów tytanu i stali chroni przed ostrzałem z broni lekkiej, a pancerne szyby i wzmocniona podłoga zwiększają bezpieczeństwo załogi. Napędzany dwoma silnikami turbinowymi TW3-117, osiąga prędkość do 335 km/h, dzięki pięciołopatowemu wirnikowi głównemu i chowanemu podwoziu.

Uzbrojenie obejmuje karabin maszynowy 12,7 mm, niekierowane pociski rakietowe, przeciwpancerne pociski kierowane oraz bomby, a przedział transportowy pozwala przewieźć do 8 żołnierzy. Białoruś, po rozpadzie ZSRR, przejęła kilkanaście Mi-24, głównie w wersjach Mi-24D i Mi-24W (Mi-35), które są używane do wsparcia ogniowego, eskorty, ochrony przestrzeni powietrznej i misji demonstracyjnych.

Stan techniczny maszyn może być zróżnicowany z powodu ograniczeń budżetowych i problemów z częściami zamiennymi po rosyjskich sankcjach.

W 2023 roku dwa śmigłowce, Mi-24 i Mi-8, naruszyły polską przestrzeń powietrzną w rejonie Białowieży, wlatując na 2 km i pokonując mniej niż 10 km na niskiej wysokości.

i Autor: www.mil.by/ CC0 3.0 Białoruski śmigłowiec Mi-24