Alarmujące doniesienia wywiadu. Korea Północna potroi liczbę żołnierzy na Ukrainie

Zgodnie z oceną, do której dotarła stacja CNN, żołnierze mogą przybyć do Rosji w ciągu najbliższych miesięcy, dołączając do 11 000 żołnierzy wysłanych w listopadzie, którzy pomogli w regionie Kurska.

Według zachodnich urzędników około 4000 północnokoreańskich żołnierzy zginęło lub zostało rannych podczas wojny jednak od tego czasu współpraca Pjongjangu z Moskwą rozkwitła. Zachodni urzędnik wywiadu potwierdził CNN te szacunki, twierdząc, że widział informacje niezależne od oceny ukraińskiej, które sugerowały, że do Rosji może zostać wysłanych nawet 30 000 nowych żołnierzy z Korei Północnej.

Rosyjskie ministerstwo obrony zapewnia sprzęt i broń dla północnokoreańskich żołnierzy

Z oceny Ukrainy, do której dotarła stacja CNN, wynika, że rosyjskie ministerstwo obrony jest w stanie zapewnić „niezbędny sprzęt, broń i amunicję” w celu „dalszej integracji z rosyjskimi jednostkami bojowymi”. W dokumencie dodano, że „istnieje duże prawdopodobieństwo”, iż żołnierze z Korei Północnej będą brać udział w walkach na terenach Ukrainy okupowanych przez Rosję, „aby wzmocnić kontyngent rosyjski, w tym podczas operacji ofensywnych na dużą skalę”.

Transport żołnierzy przez Syberię i przygotowania na lotniskach

W ocenie ukraińskiej agencji wywiadu obronnego stwierdzono również, że istnieją oznaki, iż rosyjskie samoloty wojskowe są przebudowywane do transportu personelu, co odzwierciedla ogromne przedsięwzięcie przeniesienia dziesiątek tysięcy zagranicznych żołnierzy przez rosyjską Syberię, która graniczy z Koreą Północną na jej południowo-zachodnim krańcu.

Na zdjęciach satelitarnych uzyskanych przez CNN zauważono możliwe przygotowania do nowego rozmieszczenia, w tym przybycie statku powiązanego z zeszłorocznymi rozmieszczeniami do rosyjskiego portu oraz samolotów transportowych na lotnisku Sunan w Korei Północnej.

Ukraine’s defense intelligence agency reports signs of Russian military aircraft being adapted to transport personnel, indicating preparations for moving tens of thousands of North Korean troops across Siberia, which borders North Korea in Russia’s far southwest.Satellite… pic.twitter.com/Unan0kFEJ0— Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) July 2, 2025

Władimir Putin potwierdził obecność północnokoreańskich żołnierzy w Rosji

Korea Północna początkowo wysłała 11 000 żołnierzy do Rosji jesienią 2024 r. w wielkiej tajemnicy, a prezydent Rosji Władimir Putin potwierdził to rozmieszczenie dopiero pod koniec kwietnia.

W październiku sfotografowano północnokoreańskich żołnierzy otrzymujących sprzęt dla linii frontu w bazie wojskowej Sergeevka w Kraju Primorskim. Miesiąc później rosyjski statek typu Ropucha zacumował w porcie Dunai w pobliżu Nachodki. Ten sam typ statku transportującego żołnierzy ponownie zacumował 18 maja w tym samym porcie Dunaj, zgodnie z obrazami satelitarnymi dostarczonymi CNN przez Open Source Centre, brytyjską organizację non-profit specjalizującą się w analizie danych z otwartych źródeł dotyczących obronności i bezpieczeństwa.

Wzmożona aktywność na lotnisku Sunan sugeruje kolejne transporty żołnierzy

Wzory lotów sugerują również, że może być w toku przemieszczanie kolejnych żołnierzy. Open Source Centre dostarczyło CNN zdjęcia satelitarne z lotniska Sunan w Korei Północnej z 4 czerwca, na których widać samoloty transportowe, prawdopodobnie IL76, kołujące po płycie lotniska – ten sam typ samolotów, który był używany podczas zeszłorocznych operacji.

„Zdjęcia satelitarne pokazują rosyjski transporter przybywający do Dunai w maju oraz aktywność na lotnisku Sunan w maju i czerwcu” – powiedział Joe Byrne, starszy analityk w Open Source Centre. „Wydaje się to wskazywać, że trasy wykorzystywane wcześniej do przemieszczania wojsk KRLD są aktywne i mogą być wykorzystane w przyszłości do wszelkiego przerzutu personelu na dużą skalę”.

Eksperci sceptyczni co do liczby żołnierzy, ale potwierdzają gotowość Kim Dzong Una

Jenny Town, starszy pracownik naukowy i dyrektor programu koreańskiego w Stimson Center, powiedziała, że ukraińska ocena wynosząca do 30 000 brzmi „dużo... ale z pewnością mogą osiągnąć tę liczbę. Nie będą to elitarni żołnierze. Kim Jong Un powiedział, że jest gotowy, więc wszystko zależy od tego, o co poprosiła Rosja”.

Town stwierdziła, że liczba od 10 000 do 20 000 „brzmi bardziej realistycznie” i że Korea Północna może powoli rozmieszczać żołnierzy etapami. „Krążą plotki, że rosyjscy generałowie przebywają już w Korei Północnej, szkoląc tam żołnierzy” – powiedziała.

Ukraina monitoruje zagrożenia i reaguje z partnerami

Minister obrony Ukrainy Rustem Umerow powiedział w czwartek, że Kijów podejrzewa, iż mogą zostać rozmieszczone kolejne oddziały północnokoreańskie, ale dodał, że przywódca tego kraju, Kim Jong Un, naraża swój rząd na niebezpieczeństwo, wystawiając tak liczne elitarne oddziały na wysokie straty na froncie.

„Wykorzystanie przez Rosję elitarnych oddziałów północnokoreańskich świadczy nie tylko o rosnącym uzależnieniu od reżimów totalitarnych, ale także o poważnych problemach z rezerwami mobilizacyjnymi” – powiedział Umerow. „Wraz z naszymi partnerami monitorujemy te zagrożenia i odpowiednio na nie zareagujemy”.

Rosja gromadzi siły w pobliżu Pokrowska

W piątek (27 czerwca) szef ukraińskich sił zbrojnych Oleksandr Syrskyi powiedział, że Rosja gromadzi 110 000 żołnierzy w pobliżu miasta Pokrowsk, które jest punktem zapalnym na linii frontu, przygotowując się do ewentualnej ofensywy na strategiczne centrum ludnościowe.

Siergiej Szojgu w Pjongjangu: Zacieśnianie współpracy wojskowej

Siergiej Szojgu, główny doradca Putina, który wcześniej pełnił funkcję ministra obrony, odwiedził Pjongjang 17 czerwca – była to podróż odbyta na polecenie Putina i jego druga wizyta w ciągu dwóch tygodni, jak podała rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS. Podczas wizyty Szojgu ogłosił, że 1000 północnokoreańskich saperów i 5000 wojskowych pracowników budowlanych zostanie wysłanych do Rosji w celu usunięcia min i „odbudowy infrastruktury zniszczonej przez okupantów” w regionie Kursk, jak podaje TASS.

Seul: Korea Północna selekcjonuje personel do wysłania za granicę

Południowokoreańska Służba Wywiadu Narodowego (NIS) poinformowała prawodawców w Seulu, że Korea Północna rozpoczęła selekcję personelu do wysłania za granicę, co może nastąpić już w lipcu lub sierpniu, zgodnie z wypowiedzią Lee Seong-kweuna. Potwierdził on publiczne ogłoszenie przez Rosję wysłania kolejnych 6000 północnokoreańskich saperów i wojskowych pracowników budowlanych. Nie jest jasne, czy NIS podziela ocenę ukraińskiego wywiadu, że rozmieszczenie może obejmować nawet 30 000 osób.

Rosyjskie media o integracji żołnierzy północnokoreańskich z armią rosyjską

Doniesienia rosyjskich mediów również sugerują zintensyfikowaną współpracę. Film rosyjskiej prezenterki telewizyjnej i polityk Mariny Kim, opublikowany na Telegramie dwa dni po tym, jak Kreml przyznał się do udziału Korei Północnej w wojnie pod koniec kwietnia, pokazuje intensywne przygotowania i długoterminowe zakwaterowanie jednej z północnokoreańskich jednostek w okopach. CNN i brytyjskie Centrum Odporności Informacyjnej zlokalizowało obiekt na polu poza Postojałyje Dwory osadą położoną 10 kilometrów na wschód od miasta Kursk.

W sześciominutowym filmie rosyjski instruktor wojskowy oświadcza, że Koreańczycy w wieku od 23 do 27 lat są „dobrze przygotowani fizycznie”. Dodaje: „Jako żołnierze nie są gorsi od naszych. Wróg ucieka pierwszy”. Rosyjski trener omawia z Kimem arkusz tłumaczenia podstawowych rosyjskich terminów wojskowych na język koreański. Nie jest jasne, czy północnokoreańscy rekruci są nowo przybyłymi, czy pozostałością z 11 000 wysłanych w zeszłym roku. Reporter odwiedza również sieć okopów, w których Koreańczycy z Korei Północnej mieszkają, dysponując podstawowymi artykułami pierwszej potrzeby, takimi jak czerwona papryka koreańska, oraz ręcznie pisanymi plakatami z napisem w języku koreańskim „Zemsta za naszych poległych towarzyszy” nad ich pryczami.

Kolejne dwa filmy opublikowane przez TASS sugerują większą integrację żołnierzy północnokoreańskich z rosyjską armią niż dotychczas. Według ocen ukraińskich urzędników, północnokoreańskie oddziały po raz pierwszy pojawiły się na linii frontu w Kursku jako odrębna jednostka ze względu na barierę językową z oddziałami moskiewskimi. Jeden z filmów TASS pokazuje żołnierzy północnokoreańskich i rosyjskich wspólnie oczyszczających budynki podczas szkolenia z walki wręcz, a drugi pokazuje północnokoreańskich żołnierzy szkolonych w posługiwaniu się strzelbami, używanymi do zwalczania zagrożenia ze strony ukraińskich dronów.

Eskalacja konfliktu i wzmocnienie wsparcia dla Moskwy

Dodatkowe oddziały stanowią znaczący rozwój konfliktu i znak, że przywódca Korei Północnej podwaja swoje wsparcie dla Moskwy. 14 maja północnokoreańskie media państwowe pokazały Kim Dzong Una podczas inspekcji północnokoreańskich sił specjalnych, co skłoniło niektórych analityków do podejrzeń, że wizyta ta była związana z przyszłym rozmieszczeniem wojsk. Ujawnienie informacji o tym, co wydaje się być znaczącym rozmieszczeniem wojsk północnokoreańskich, jest częścią trwającego miesiąc śledztwa CNN dotyczącego rosnącej roli Korei Północnej we wspieraniu wojny Moskwy.

Północnokoreańskie rakiety balistyczne używane przeciwko cywilom

Ukraińskie służby wywiadowcze dostarczyły również najbardziej kompletny jak dotąd zapis 82 ataków północnokoreańskimi rakietami balistycznymi KN-23 i KN-24, ujawniając, że jedna z nich była odpowiedzialna w styczniu 2024 r. za śmierć 11 cywilów w Pokrowsku, a także ich intensywne wykorzystanie w lutym tego roku.

Szkolenia z artylerii północnokoreańskiej przetłumaczone na rosyjski

CNN uzyskało również od urzędnika ukraińskiego wywiadu obronnego podręczniki szkoleniowe dotyczące artylerii północnokoreańskiej, przetłumaczone na język rosyjski, co świadczy zarówno o powszechności tej broni, jak i rosnącej interoperacyjności między siłami zbrojnymi Moskwy i Pjongjangu.

Podręczniki pojawiły się w tym samym czasie, gdy w Internecie pojawiło się coraz więcej filmów przedstawiających artylerię północnokoreańską na linii frontu, a raport 11 państw członkowskich ONZ z zeszłego miesiąca stwierdzał, że w 2024 r. Pjongjang wysłał do Rosji co najmniej 100 pocisków balistycznych i 9 milionów pocisków artyleryjskich. Raport ten powtórzył również oświadczenia południowokoreańskiego wojska z marca, że na początku tego roku do Rosji wysłano kolejne 3000 żołnierzy północnokoreańskich.

Długoterminowe korzyści dla Korei Północnej kosztem "długu krwi"?

Zaangażowanie żołnierzy Korei Północnej w wojnę na Ukrainie po stronie Rosji mimo wszystko nasila konflikt i przyczynia się do jego globalizacji, ponieważ konflikt koreański jest przenoszony na nowy grunt, jakim jest Ukraina. Partnerstwo militarne Moskwy i Pjongjangu, obejmujące dostawy uzbrojenia, rakiet i możliwe transfery technologii, wzmacnia pozycję Rosji w rozmowach pokojowych, ale podważa międzynarodowe wysiłki na rzecz zakończenia wojny, ponieważ do konfliktu dołącza państwo trzecie, a Zachód w zasadzie nie może nic z tym zrobić poza ostrzeżeniami.

Town z Centrum Stimson stwierdziła, że Pjongjang dostrzega długoterminowe korzyści wynikające z zadłużenia Moskwy. „Im większy jest między nimi "dług krwi", tym większe korzyści odniesie Korea Północna w dłuższej perspektywie, nawet jeśli w krótkim okresie ponosi ofiary” – powiedziała.

Dla Korei Północnej udział w wojnie to szansa na doskonalenie zdolności bojowych i modernizację armii, co może prowadzić do większej konfrontacyjności wobec Republiki Korei i sąsiednich państw. Udział żołnierzy w realnych działaniach bojowych zapewni Pjongjangowi cenne doświadczenie operacyjne, umożliwiając modernizację armii. Zaangażowanie Pjongjangu niepokoi jednak Seul, który może zareagować zwiększeniem pomocy dla Ukrainy, co zaostrzy napięcia na Półwyspie Koreańskim.

Ekonomicznie, Korea Północna może zyskać na dostawach surowców, takich jak ropa czy gaz, oraz na kontraktach zbrojeniowych, co częściowo złagodzi skutki międzynarodowych sankcji. Jednakże, w dłuższej perspektywie, zależność od Rosji może ograniczyć autonomię Korei Północnej i narazić ją na ryzyko uwikłania w szersze konflikty antyzachodnie, komplikując relacje z innymi mocarstwami. Rosja nie będzie miała skrupułów, by wykorzystać, jak tylko się da Korei Północną, a potem jak przestanie być zbędna, zostawi bez pomocy jak Iran w czasie ataku Izraela. Sojusz Rosja–Korea Północna może również sprzyjać formowaniu antyzachodniego bloku, co wymaga od Zachodu bardziej zdecydowanych sankcji i zacieśnienia współpracy z regionalnymi partnerami.