Łukaszenka: Polska i kraje bałtyckie stają się poligonem wojskowym. "Chcą ponownie zniknąć z mapy"

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka, oskarżył Polskę i kraje bałtyckie o militaryzację i przekształcanie się w poligon wojskowy. Podczas uroczystego zgromadzenia, które odbyło się 1 lipca w oczekiwaniu na Dzień Niepodległości, Łukaszenko wygłosił płomienne przemówienie, w którym przestrzegał przed powtórką z historii i oskarżał Zachód o dążenie do wojny na obcym terytorium. Jak mówił: "Chcą walczyć na obcej ziemi, w tym przypadku na Litwie, Łotwie, w Estonii i Polsce. Jest to więc jedyna rola, jaką Zachód widzi dla tych państw. Jeśli chcą ponownie zniknąć z mapy świata, to będzie to ich wybór!” – grzmiał Łukaszenko, którego cytuje agencja BelTA.