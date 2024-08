Łukaszenka nadal pomaga Putinowi. Polecił przekazać sprzęt ze swojej armii dla Rosji

Przypominając, że Mińsk w 2022 roku przekazywał Rosji uzbrojenie i sprzęt wojskowy ze swych magazynów, portal podkreślił, że teraz chodzi o sprzęt należący do oddziałów bojowych. "Może to wskazywać, że składy i arsenały Białorusi zostały opróżnione w 2022 r. i teraz Alaksandr Łukaszenka może odpowiedzieć na prośbę Rosji, tylko dając sprzęt należący do istniejących oddziałów" - ocenia portal. Powołuje się on na źródło w resorcie obrony w Mińsku.

Doniesienia portalu BiełNowosti (Bel-news.by) przedrukowały we wtorek (13 sierpnia) wieczorem znane portale ukraińskie, m.in. Korrespondent.net. Natomiast niezależne media białoruskie nie podają tej informacji.

PAP