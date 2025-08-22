Pożar na okręcie USS New Orleans. Opanowano go po 12 godzinach

Na okręcie desantowym USS New Orleans u wybrzeży Okinawy wybuchł pożar, który udało się ugasić po 12 godzinach.

W akcji gaśniczej brali udział marynarze z bliźniaczego okrętu USS San Diego oraz Japońskie Morskie Siły Samoobrony.

Dwóch marynarzy odniosło lekkie obrażenia; obecnie badane są przyczyny zdarzenia.

Pożar na USS News Orelans

Jak podała amerykańska 7. Flota ogień na USS New Orleans (LPD 18) pojawił się 20 sierpnia około godz. 16:00 czasu lokalnego. Udało się go ugasić o godz. 4:00 czasu lokalnego 21 sierpnia. Załoga USS New Orleans prowadziła akcję gaśniczą wspólnie z marynarzami z bliźniaczego okrętu USS San Diego (LPD-22), który cumował w tym czasie w White Beach. Pomoc nadeszła także od Japońskich Morskich Sił Samoobrony oraz Straży Przybrzeżnej Japonii.

Serwis USNI News donosi, powołując się na japońskie media, że prośba o wsparcie ze strony japońskich służb przy ugaszaniu pożaru pojawiła się około godziny 17:00, a nagrania japońskiej telewizji pokazały dwa holowniki polewające wodą dziobową część USS New Orleans. W wyniku pożaru dwóch marynarzy odniosło lekkie obrażenia i otrzymało pomoc medyczną na pokładzie.

W najnowszym komunikacie 7. Floty z 22 sierpnia podkreślono, że „New Orleans zapewnia własne zakwaterowanie, a kuchnia pozostaje otwarta, co umożliwia załodze liczącej blisko 380 marynarzy dalszą pracę i mieszkanie na pokładzie. Kilku marynarzy zostało opatrzonych z powodu drobnych obrażeń i powróciło już do pełnienia obowiązków. Członkowie rodzin zostali poinformowani o stanie okrętu i załogi”. Dodano również, że na pokładzie jednostki pracują zespoły oceniające uszkodzenia, które ograniczyły się do przedniej części okrętu.

W 2020 roku pożar na bliźniaczym USS Bonhomme Richard (LHD-6) trwał cztery dni i doprowadził do utraty okrętu. Wówczas US Navy wprowadziła nowe procedury dotyczące walki z pożarami w portach.

🇺🇸USS New Orleans has suffered a fire while operating off the coast of 🇯🇵Okinawa. No injuries reported, ship returned to White Beach Naval Facility.Video @nhk_news pic.twitter.com/k2ixT1s40r— Navy Lookout (@NavyLookout) August 20, 2025

Amerykańska flota u wybrzeży Japonii

USS New Orleans należy do stacjonujących w Japonii sił desantowych Marynarki Wojennej USA. Okręt jest częścią Forward-Deployed Naval Forces-Japan (FDNF-J), czyli Stałych Sił Desantowych 7. Floty USA, które stacjonują na stałe w Japonii. Te siły odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu szybkiej reakcji, zdolności projekcji morskiej siły oraz wsparcia sojuszniczego w regionie Indo-Pacyfiku.

FDNF-J są częścią Task Force 76 (Amphibious Force, Expeditionary Strike Group Seven), będącej jedyną stale rozmieszczoną ekspedycyjną grupą uderzeniową Marynarki USA, zakotwiczoną przy White Beach Naval Facility na Okinawie. To centrum dowodzenia operacjami desantowymi obejmującymi cały obszar odpowiedzialności 7. Floty, od Międzynarodowej Linii Dat po zachodni Ocean Indyjski.