Prezydent zatwierdził ważną ustawę. Co Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności zmieni w Polsce?

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, przeznaczając 22,5 mld zł na wzmocnienie polskiej obronności i rozwój innowacji.

Fundusz ma na celu modernizację technologiczną firm, cyfryzację procesów oraz rozbudowę mocy wytwórczych, szczególnie w małych i średnich miastach.

Ponad połowa środków zostanie przeznaczona na budowę i modernizację schronów, co ma zwiększyć bezpieczeństwo kraju.

Cel i finansowanie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności

Głównym celem Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności jest wspieranie i rozwijanie polskiego sektora obronnego oraz bezpieczeństwa. Jak informuje Kancelaria Prezydenta RP, fundusz ten ma stanowić kluczowy element realizacji tzw. kamieni milowych w ramach KPO. Jego środki zostaną przeznaczone na modernizację zaplecza technologicznego firm, cyfryzację procesów oraz rozbudowę mocy wytwórczych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw zlokalizowanych poza dużymi aglomeracjami.

W ten sposób ma być wspierany rozwój małych i średnich miast. Dodatkowo, fundusz ma za zadanie wzmacniać rozwój start-upów działających w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem, co ma zwiększyć konkurencyjność polskiego przemysłu obronnego zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego i priorytety inwestycyjne

Nowe przepisy przewidują, że Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) utworzy tzw. przedsiębiorstwo specjalnego przeznaczenia (SPV), które będzie odpowiedzialne za finansowanie inwestycji w obszarze obronności i bezpieczeństwa. Istotne jest, że ponad połowa środków funduszu będzie mogła trafić do samorządów na budowę oraz modernizację schronów.

Priorytety inwestycyjne Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności zostaną określone przez Komitet Sterujący, w skład którego wejdą przedstawiciele kluczowych ministerstw, m.in. minister funduszy i polityki regionalnej, minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz minister finansów i gospodarki.

Harmonogram i znaczenie dla KPO

Przyjęcie strategii inwestycyjnej FBiO, która ma określić priorytety, ramy operacyjne i zasady rozdzielenia środków dla przyszłych naborów, planowane jest do końca 2025 roku. Uruchomienie pierwszych naborów rozpocznie się w drugiej połowie 2026 roku. Środki funduszu będzie można wykorzystywać także po 2026 roku, czyli po rozliczeniu Krajowego Planu Odbudowy.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pod koniec listopada tłumaczyła, że po uchwaleniu ustawy środki z KPO zostaną przekierowane na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Jak podkreśliła, Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej dokonała innowacyjnej zmiany z KPO, przeznaczając na obronność około 22,5 mld zł (5,3 mld euro). Oznacza to, że co dziesiąta złotówka z planu odbudowy idzie na fundusz, co świadczy o strategicznym znaczeniu tego projektu dla przyszłości Polski.