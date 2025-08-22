Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w impasie? Trump wierzy w sukces, ale Kreml studzi nastroje

Nadzieje Trumpa na przełom w negocjacjach pokojowych

Prezydent USA, Donald Trump, wyrażał wiarę w możliwość osiągnięcia porozumienia pokojowego między Ukrainą a Rosją. Jak pisze Politico, Trump uważał, że Moskwa jest coraz bardziej otwarta na zaakceptowanie nowych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Jednakże, jak zauważa serwis, Kreml szybko „wylał na Trumpa zimną wodę”, nasilając ataki na Ukrainę. Dodatkowo, szef rosyjskiej dyplomacji, Siergiej Ławrow, uznał transatlantyckie rozmowy pokojowe za „drogę donikąd”.

Mimo to, Trump wciąż wierzy w sukces negocjacji i uważa, że są one na właściwych torach, jak przekazuje Politico, powołując się na przedstawiciela administracji USA. Z drugiej strony, inny urzędnik Białego Domu twierdzi, że w otoczeniu Trumpa narasta przekonanie, iż rozmowy utknęły w miejscu. Według rozmówców Politico, Trump nie chce wywierać presji na Władimira Putina, ponieważ uważa, że ma silniejsze mechanizmy nacisku na Ukrainę i Europejczyków.

Stanowisko Kremla: brak planów na spotkanie Putin-Zełenski

Kolejnym ciosem w nadzieje na rozmowy pokojowe jest stanowisko Kremla. Siergiej Ławrow w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji NBC stwierdził, że Kreml nie planuje spotkania Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim, ponieważ nie ma agendy takiego szczytu.

Amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy pod znakiem zapytania

Pewne nadzieje na korzystny zwrot w negocjacjach pojawiły się, gdy Trump powiedział, że Waszyngton wesprze Europejczyków w gwarancjach bezpieczeństwa dla Kijowa. Jednakże, jak informuje Politico, wiceszef Pentagonu Elbridge Colby wyjaśnił europejskim dowódcom, że zaangażowanie USA będzie „minimalne”.

Eksperci: Putin dąży do powrotu sowieckiego reżimu

Sytuację skomentował waszyngtoński ekspert ds. polityki bezpieczeństwa, Jonathan Green, który stwierdził, że „zniknęły wszelkie powszechne złudzenia co do intencji Rosji. Putin chce powrotu sowieckiego reżimu - kropka!”. Podobnego zdania jest ekspert prestiżowej Rady Stosunków Zagranicznych (CFR), Tom Graham, który powiedział Politico, że Trump odkrył, iż „Putin nie jest gotów wyświadczyć mu przysługi kosztem rosyjskich interesów i zakończyć ten konflikt”.