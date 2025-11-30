Gigantyczny kontrakt dla Boeinga. Amerykańskie Siły Powietrzne stawiają na więcej tankowców KC-46A Pegasus

Boeing otrzymał od Sił Powietrznych USA kontrakt na dostawę 15 dodatkowych samolotów tankujących KC-46A Pegasus, o łącznej wartości 2,47 miliarda dolarów. Jak podaje Reuters, jest to kolejny etap w modernizacji amerykańskiej floty powietrznej, mający na celu zastąpienie przestarzałych maszyn KC-135. Siły Powietrzne nadal eksploatują dużą liczbę tankowców KC-135 z czasów Eisenhowera, a ich wymiana jest jednym z najbardziej pilnych programów w amerykańskim arsenale.

Dostawy w ramach Lotu 12 mają trwać do 2029 roku. Łączna liczba zamówionych KC-46A dla Sił Powietrznych USA zbliża się do stu. USAF zatwierdziło nową strategię zakupów, która zakłada posiadanie łącznie 263 samolotów KC-46 na potrzeby armii. Tankowce umożliwiają wykonywanie misji myśliwców, bombowców i misji rozpoznania i działań dalekiego zasięgu oraz są uważane za kluczowe dla operacji w regionie Indo-Pacyfiku i na Bliskim Wschodzie.

Zeszłoroczne zamówienie na taką samą liczbę tankowców, warte 2,38 miliarda dolarów, potwierdza stały trend inwestycji w ten typ samolotów. Producent szacuje, że na całym świecie operuje już ponad 180 maszyn KC-46A, wliczając w to egzemplarze zamówione przez klientów zagranicznych. Przykładem jest Izrael, który w sierpniu ubiegłego roku zdecydował się na zakup dwóch tankowców za około 500 milionów dolarów, podkreślając tym samym rosnące międzynarodowe zainteresowanie Pegasusem. Na zakup zdecydowła się także Japonia, kupując 6 maszyn.

Wielofunkcyjność KC-46A: Klucz do elastyczności operacyjnej

Samolot KC-46A, bazujący na zmodyfikowanym kadłubie popularnego Boeinga 767, został zaprojektowany z myślą o wszechstronności. Jego główną funkcją jest tankowanie w powietrzu, co znacząco zwiększa zasięg i czas operacyjny innych maszyn wojskowych. Oprócz tego, Pegasus może pełnić rolę transportowca ładunków, przewożąc sprzęt i zaopatrzenie, a także pasażerów. Niezwykle istotną zdolnością jest również ewakuacja medyczna, co czyni go cennym aktywem w misjach humanitarnych i bojowych.

KC -46A został zaprojektowany jako szerokokadłubowy, wielofunkcyjny samolot-cysterna, który może przewozić nie tylko paliwo (może przewozić 95 000 kg paliwa), ale także ładunki, personel i pacjentów. W swojej ładowni może pomieścić maksymalnie 18 palet. W standardowych warunkach przewozi 58 pasażerów. Liczba ta może wzrosnąć do 114 w przypadku operacji awaryjnych. W przypadku misji ewakuacji medycznej samolot może przetransportować 54 pacjentów. Boeing KC-46A ma długość 50,5 metra i maksymalną masę startową 188 241 kilogramów (kg). Może przewozić ładunki o maksymalnej wadze 29 484 kg.

Wyzwania techniczne i przyszłość systemu zdalnego widzenia

Mimo sukcesów w pozyskiwaniu zamówień, program KC-46A nie był pozbawiony wyzwań. Reuters przypomniał o początkowych problemach technicznych, takich jak problemy z jakością dostawców i wadami. Dostawy samolotów KC-46A do Sił Powietrznych USA zostały wstrzymane w kwietniu 2025 roku po odkryciu pęknięć konstrukcyjnych w dwóch samolotach podczas montażu końcowego. Dostawy wznowiono w lipcu 2025 roku po przeprowadzeniu napraw i potwierdzeniu, że usterki nie mają charakteru systemowego. Samolot miał również problemy z wysięgnikiem do tankowania w powietrzu i powiązanym z nim systemem zdalnego widzenia. Jego realizacja opóźniła się o kilka lat, zanim USAF otrzymało pierwszy egzemplarz tego typu w styczniu 2019 r.

Jednym z kluczowych aspektów, który wymaga dalszych prac, jest modernizacja systemu zdalnego widzenia do tankowania. System ten, wykorzystujący kamery, ma umożliwiać pilotowi precyzyjne i bezpieczne tankowanie innych samolotów w locie. Jego modernizacja została przesunięta na 2027 rok, co wskazuje na złożoność i znaczenie tej technologii dla pełnej operacyjności Pegasusa. Boeing niedawno zakończył pierwszy lot samolotu KC-46A wyposażonego w system zdalnego sterowania RVS (Remote Vision System) 2.0, czyli udoskonalony system sterujący wysięgnikiem do przesyłu paliwa na tankowcu, który ma na celu usunięcie niedociągnięć obecnego systemu RVS.