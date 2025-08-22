Ławrow: spotkanie Putin-Zełenski nie jest planowane. Rosja stawia warunki, Ukraina odmawia ustępstw

Jak poinformowała wcześniej agencja Reutera, powołując się na trzy źródła, Putin żąda, aby Ukraina:

Zrezygnowała z całego wschodniego Donbasu.

Wyrzekła się ambicji członkostwa w NATO.

Zachowała neutralność.

Nie wpuszczała wojsk zachodnich do kraju.

Zełenski odrzuca ustępstwa terytorialne

Prezydent Zełenski wielokrotnie odrzucał pomysł wycofania się z uznanych przez społeczność międzynarodową ziem ukraińskich w ramach ewentualnego porozumienia pokojowego. Argumentował, że przemysłowy region Donbasu służy jako twierdza powstrzymująca rosyjskie postępy w głąb Ukrainy. W czwartek (22 sierpnia) prezydent powiedział dziennikarzom, że jest to „kwestia przetrwania naszego kraju, z uwzględnieniem najsilniejszych linii obrony”.

Elastyczność Moskwy wobec Trumpa, brak porozumienia z Zełenskim

Ławrow powiedział, że Moskwa zgodziła się wykazać elastycznością w kilku kwestiach poruszonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa podczas ubiegłotygodniowego spotkania na Alasce. Natomiast kiedy prezydentowi Ukrainy przedstawiono kilka „warunków niezbędnych dla postępu ku pokojowi” na wszystkie odpowiedział „nie” – oświadczył Ławrow.