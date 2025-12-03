Ponad 33 tysiące Ukraińców przeszkolonych w Polsce. Misja EUMAM Ukraine w Żaganiu

Sztab Generalny Wojska Polskiego 3 grudnia przekazał na platformie X, że w Żaganiu odbyła się konferencja podsumowująca szkolenie żołnierzy ukraińskich w Polsce w ramach CAT-C – Combined Arms Training Command.

Jak napisano:

"Od 2022 roku na terytorium Polski przeszkolonych zostało już ponad 33 tysiące żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy. To ogromny wysiłek i realny wkład w budowanie bezpieczeństwa naszego regionu. Kluczową rolę odgrywają tu wykwalifikowani instruktorzy, którzy w ramach europejskiej misji EUMAM Ukraine dzielą się swoim doświadczeniem, profesjonalizmem i wiedzą, przygotowując ukraińskich żołnierzy do skutecznego działania na rzeczywistym polu walki".

2 grudnia Sztab Generalny WP informował, że ponad 700 ukraińskich żołnierzy aktualnie przechodzi szkolenia w Polsce w ramach unijnej misji EUMAM UA. Jak zaznaczono, intensywne programy prowadzone przez instruktorów z Polski i Francji, obejmujący aż 16 specjalistycznych modułów – od podstawowych po zaawansowane kursy dla dowódców i specjalistów. Na poligonach i stanowiskach szkoleniowych trwa nauka i doskonalenie, które obejmuje:

obsługi broni osobistej i strzelań bojowych;

udzielania pierwszej pomocy w warunkach realnego pola walki;

technik przetrwania w środowisku zagrożenia – w tym działania w okopach i skuteczny kamuflaż;

ochrony przed zagrożeniami CBRN – chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i nuklearnymi;

obsługi dronów oraz nowoczesnych metod walki z zagrożeniami powietrznymi.

W połowie listopada pojawił się materiał w BBC News Ukraine” (BBC News Україна) w którym ukraińscy żołnierze, szkoleni w Polsce oraz innych krajach europejskich od 2022 roku, zgłaszali poważne zastrzeżenia dotyczące programów szkoleniowych. Do sprawy postanowiła się odnieść 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej w komunikacie prasowym po tym jak Portal Obronny osobiście postanowi zadać w tej kwestii pytania w odniesieniu do kontrowersyjnego artykułu. W komunikacie napisano, że tekst "opiera się głównie na relacjach anonimowych żołnierzy ukraińskich i ich subiektywnych odczuciach z jednego z realizowanych szkoleń. Wiele przedstawionych w tekście danych i informacji nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości".

Jak zaznacza się w komunikacie:

"Szkolenie realizowane w Polsce prowadzone jest od jesieni 2022 roku, a za jego koordynację odpowiada dowództwo unijnej misji szkoleniowej Combined Arms Training Command (CAT-C). Dotychczas szkolenie zrealizowano w blisko 300 modułach szkoleniowych, w których przeszkolono ponad 22 tys. żołnierzy ukraińskich. Od początku misji zarówno programy szkolenia, jak i same metody ewoluowały i wielokrotnie były zmieniane. Wpływ na to miały przede wszystkim doświadczenia z wojny w Ukrainie, jak i Lesson Learn (LL) wnioski, wyciągane po realizacji każdego modułu szkoleniowego".

W komunikacie zaznacza się, że nie było sygnałów świadczących o niedostosowaniu programów szkoleniowych do potrzeb strony ukraińskiej. Odparto także zarzuty na temat programu, szkoleń z użyciem bezzałogowców do szkolenia medycznego oraz korzystania z analogowych, papierowych map terenu.

Szkolenie ukraińskich żołnierzy w Polsce odbywa się w ramach międzynarodowej misji EUMAM UA (EU Military Assistance Mission), a kieruje nim dowództwo CAT-C (Combined Arms Training Command) stacjonujące w Żaganiu. W kursach organizowanych w ramach CAT-C, poza Polską, biorą udział żołnierze z 16 innych państw (w tym, Niemcy, Hiszpania, Francja, Holandia, Szwecja, Dania i kraje bałtyckie).

Generał broni Michiel van der Laan, jako Dyrektor ds. Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych UE (MPCC) w Brukseli, kieruje misją wsparcia wojskowego Unii Europejskiej EUMAM na szczeblu wojskowo-strategicznym. Działania szkoleniowe są koordynowane przez dwa dowództwa międzynarodowe: Dowództwo Szkolenia Połączonych Sił (CAT-C) w Polsce i Dowództwo Szkolenia Specjalnego (ST-C) w Niemczech. Dowódcą CAT-C jest generał dywizji Piotr Fajkowski.

EUMAM Ukraine została przedłużona do 15 listopada 2026 roku decyzją Rady UE z 8 listopada 2024 roku, z budżetem prawie 409 mln euro na okres od 14 listopada 2024 do końca mandatu (łączne finansowanie z Europejskiego Funduszu Pokojowego osiągnęło 610 mln euro do 15 listopada 2025).

Do grudnia 2025 roku EUMAM UA przeszkoliła ok. 85 000 ukraińskich żołnierzy (od uruchomienia w październiku 2022). Szkolenia obejmują 600 modułów, w tym podstawowe (1 miesiąc), specjalistyczne i zbiorowe.