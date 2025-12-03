Ponad 33 tysiące Ukraińców przeszkolonych w Polsce. Misja EUMAM Ukraine w Żaganiu

2025-12-03 14:23

W Żaganiu odbyła się konferencja podsumowująca intensywne szkolenie żołnierzy ukraińskich prowadzone w Polsce w ramach programu CAT-C – Combined Arms Training Command - przekazał Sztab Generalny Wojska Polskiego na X. Od 2022 roku Polska stała się kluczowym ośrodkiem, gdzie ponad 33 tysiące żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy przeszło kompleksowe przygotowanie, co stanowi znaczący wkład.

Sztab Generalny Wojska Polskiego 3 grudnia przekazał na platformie X, że w Żaganiu odbyła się konferencja podsumowująca szkolenie żołnierzy ukraińskich w Polsce w ramach CAT-C – Combined Arms Training Command.

Jak napisano:

"Od 2022 roku na terytorium Polski przeszkolonych zostało już ponad 33 tysiące żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy. To ogromny wysiłek i realny wkład w budowanie bezpieczeństwa naszego regionu. Kluczową rolę odgrywają tu wykwalifikowani instruktorzy, którzy w ramach europejskiej misji EUMAM Ukraine dzielą się swoim doświadczeniem, profesjonalizmem i wiedzą, przygotowując ukraińskich żołnierzy do skutecznego działania na rzeczywistym polu walki".

2 grudnia Sztab Generalny WP informował, że ponad 700 ukraińskich żołnierzy aktualnie przechodzi szkolenia w Polsce w ramach unijnej misji EUMAM UA. Jak zaznaczono, intensywne programy prowadzone przez instruktorów z Polski i Francji, obejmujący aż 16 specjalistycznych modułów – od podstawowych po zaawansowane kursy dla dowódców i specjalistów. Na poligonach i stanowiskach szkoleniowych trwa nauka i doskonalenie, które obejmuje:

  • obsługi broni osobistej i strzelań bojowych;
  • udzielania pierwszej pomocy w warunkach realnego pola walki;
  • technik przetrwania w środowisku zagrożenia – w tym działania w okopach i skuteczny kamuflaż;
  • ochrony przed zagrożeniami CBRN – chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i nuklearnymi;
  • obsługi dronów oraz nowoczesnych metod walki z zagrożeniami powietrznymi.

W połowie listopada pojawił się materiał w BBC News Ukraine” (BBC News Україна) w którym ukraińscy żołnierze, szkoleni w Polsce oraz innych krajach europejskich od 2022 roku, zgłaszali poważne zastrzeżenia dotyczące programów szkoleniowych. Do sprawy postanowiła się odnieść 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej w komunikacie prasowym po tym jak Portal Obronny osobiście postanowi zadać w tej kwestii pytania w odniesieniu do kontrowersyjnego artykułu. W komunikacie napisano, że tekst "opiera się głównie na relacjach anonimowych żołnierzy ukraińskich i ich subiektywnych odczuciach z jednego z realizowanych szkoleń. Wiele przedstawionych w tekście danych i informacji nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości".  

Jak zaznacza się w komunikacie:

"Szkolenie realizowane w Polsce prowadzone jest od jesieni 2022 roku, a za jego koordynację odpowiada dowództwo unijnej misji szkoleniowej Combined Arms Training Command (CAT-C). Dotychczas szkolenie zrealizowano w blisko 300 modułach szkoleniowych, w których przeszkolono ponad 22 tys. żołnierzy ukraińskich. Od początku misji zarówno programy szkolenia, jak i same metody ewoluowały i wielokrotnie były zmieniane. Wpływ na to miały przede wszystkim doświadczenia z wojny w Ukrainie, jak i Lesson Learn (LL) wnioski, wyciągane po realizacji każdego modułu szkoleniowego". 

W komunikacie zaznacza się, że nie było sygnałów świadczących o niedostosowaniu programów szkoleniowych do potrzeb strony ukraińskiej. Odparto także zarzuty na temat programu, szkoleń z użyciem bezzałogowców do szkolenia medycznego oraz korzystania z analogowych, papierowych map terenu.

Szkolenie ukraińskich żołnierzy w Polsce odbywa się w ramach międzynarodowej misji EUMAM UA (EU Military Assistance Mission), a kieruje nim dowództwo CAT-C (Combined Arms Training Command) stacjonujące w Żaganiu. W kursach organizowanych w ramach CAT-C, poza Polską, biorą udział żołnierze z 16 innych państw (w tym, Niemcy, Hiszpania, Francja, Holandia, Szwecja, Dania i kraje bałtyckie).

Generał broni Michiel van der Laan, jako Dyrektor ds. Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych UE (MPCC) w Brukseli, kieruje misją wsparcia wojskowego Unii Europejskiej EUMAM na szczeblu wojskowo-strategicznym. Działania szkoleniowe są koordynowane przez dwa dowództwa międzynarodowe: Dowództwo Szkolenia Połączonych Sił (CAT-C) w Polsce i Dowództwo Szkolenia Specjalnego (ST-C) w Niemczech. Dowódcą CAT-C jest generał dywizji Piotr Fajkowski.

EUMAM Ukraine została przedłużona do 15 listopada 2026 roku decyzją Rady UE z 8 listopada 2024 roku, z budżetem prawie 409 mln euro na okres od 14 listopada 2024 do końca mandatu (łączne finansowanie z Europejskiego Funduszu Pokojowego osiągnęło 610 mln euro do 15 listopada 2025). 

Do grudnia 2025 roku EUMAM UA przeszkoliła ok. 85 000 ukraińskich żołnierzy (od uruchomienia w październiku 2022). Szkolenia obejmują 600 modułów, w tym podstawowe (1 miesiąc), specjalistyczne i zbiorowe.

