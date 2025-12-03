Agencja Uzbrojenia z nową strukturą: Większa efektywność i wzmocniony nadzór

Z dniem 1 grudnia 2025 roku w Agencji Uzbrojenia wprowadzono zmiany organizacyjno-etatowe, które mają na celu dostosowanie jej struktur do rosnącej liczby realizowanych zadań. Decyzje w tej sprawie zostały odczytane podczas uroczystości, w której uczestniczył Szef Agencji Uzbrojenia, gen. dyw. dr Artur Kuptel, a także inni wysocy rangą przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, w tym gen. bryg. Sławomir Kozicki, Dyrektor Departamentu Budżetowego, płk Grzegorz Faka, Dyrektor Departamentu Kadr, oraz Krzysztof Kosiński, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych.

Głównym elementem reorganizacji jest włączenie Rejonowych Przedstawicielstw Wojskowych w struktury Agencji Uzbrojenia. Zostały one przekształcone w Oddziały Nadzorowania, tworzące nowe Szefostwo Zapewnienia Jakości. Dzięki temu stan etatowy Agencji Uzbrojenia został zwiększony, a personel odpowiedzialny za nadzór nad realizowanymi umowami wzmocniony. Co ważne, obsada etatowa oddziałów nadzorowania pozostanie w dotychczasowych lokalizacjach, co ma zapewnić ciągłość działania i efektywność pracy.

Cel zmian: Optymalizacja i skonsolidowane działanie

Jak podkreślił gen. dyw. Artur Kuptel, Szef Agencji Uzbrojenia, celem wprowadzonych zmian jest optymalizacja struktur w sposób adekwatny do liczby realizowanych zadań i posiadanych zasobów. Ma to doprowadzić do wzrostu efektywności pozyskiwania sprzętu wojskowego oraz usprawnienia realizacji nadzoru nad zawartymi umowami.

„Najważniejszą kwestią jest to, że przestajemy mówić o Agencji Uzbrojenia z podległymi jednostkami, o Agencji różnych prędkości. Od dnia dzisiejszego jest jedna skonsolidowana, konstruktywna i rozumiejąca w pełni za co odpowiada, bazująca na mistrzostwie osobistym instytucja, która realizując zadania jeszcze niejednokrotnie pozytywnie zaskoczy” – powiedział gen. dyw. Artur Kuptel, dziękując wszystkim zaangażowanym w proces reorganizacji.

Wzmocnienie nadzoru nad umowami

Zwiększenie liczby personelu w obszarze nadzorowania realizowanych umów jest kluczowym aspektem reformy. Przekształcenie Rejonowych Przedstawicielstw Wojskowych w komórki wewnętrzne Agencji Uzbrojenia ma zapewnić bardziej spójny i efektywny system kontroli. Pozwoli to na lepsze monitorowanie procesów pozyskiwania sprzętu wojskowego, co jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa i obronności kraju. Nowe podejście ma wyeliminować dotychczasowe "różne prędkości" działania, tworząc jednolitą i spójną strukturę.

Na podstawie komunikatu Agencji Uzbrojenia