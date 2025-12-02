PGZ i Embraer zacieśniają współpracę. Firma wchodzi do Polski z nowymi technologiami

Podpisane porozumienia stanowią ramy dla długoterminowej współpracy w sektorze lotniczym i obronnym. W najbliższych tygodniach PGZ S.A. i Embraer szczegółowo przeanalizują możliwości kooperacji przemysłowej, która obejmie m.in. wsparcie operacyjne, usługi utrzymania, napraw i remontów (MRO), a także produkcję komponentów. Planowane są również działania w zakresie łańcucha dostaw oraz projektowanie, rozwój, produkcję i testowanie rozwiązań w segmencie lotniczym. Co więcej, zakres współpracy może zostać rozszerzony o działania w domenie C4ISR (dowodzenie, kontrola, komunikacja, komputery, wywiad, nadzór i rozpoznanie), co podkreśla strategiczny wymiar partnerstwa.

✍️ #podpisane || @PGZ_pl 🤝 @embraer 🛫 Pięć spółek Grupy PGZ podpisało dziś w Warszawie porozumienie o współpracy w sektorze lotniczym i obronnym z firmą #Embraer. ✅ Sygnatariuszami porozumień są: PGZ S.A., WZL-1 S.A., @WZL2_SA, WSK „PZL-Kalisz” S.A. oraz WCBKT S.A. pic.twitter.com/TW07OCYjDQ— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) December 2, 2025

Wzmocnienie potencjału polskich zakładów

Każde z porozumień z poszczególnymi spółkami PGZ ma swoje specyficzne cele. Współpraca z WZL-1 skupi się na produkcji części metalowych i kompozytowych, transferze technologii oraz wzmocnieniu potencjału przemysłowego i technologicznego. WZL-2 skoncentruje się na obszarach MRO dla samolotów KC-390 i innych maszyn, a także na usługach lakierniczych.

WSK „PZL-Kalisz” ma szansę na współpracę w zakresie produkcji i usług komponentów lotniczych, procesów mechanicznych i obróbki cieplnej, a także programów szkoleniowych. Z kolei z WCBKT S.A. ocenione zostaną możliwości wspólnego rozwoju sprzętu obsługi naziemnej (GSE) dla wielozadaniowego samolotu transportowego KC-390 Millennium.

Embraer stawia na Polskę

„Dzięki porozumieniom podpisanym z firmą Embraer Grupa PGZ zyskuje partnera będącego jednym z największych koncernów w domenie lotniczej na świecie” – podkreślił Jan Grabowski, wiceprezes zarządu PGZ S.A. Dodał również, że wydarzenie to potwierdza gotowość do nawiązania długofalowej współpracy, która przełoży się na wzrost potencjału polskiego przemysłu obronnego, transfer technologii i zyskanie nowych kompetencji w kluczowych obszarach.

Bosco Da Costa Junior, prezes i dyrektor generalny Embraer Defense & Security, zaznaczył, że

„W Embraer idea współpracy jest częścią naszego DNA. Porozumienia, które podpisaliśmy dzisiaj, stanowią solidny fundament długoterminowego partnerstwa, które skutecznie umieści Polskę w centrum ekosystemu przemysłowego tworzonego przez nas w Europie”.

Prezentacja możliwości: KC-390 Millennium i A-29 Super Tucano

Poza formalnym podpisaniem porozumień, na terenie Lotniska Chopina w Warszawie, Embraer zaprezentował również wielozadaniowy samolot transportowy KC-390 Millennium. Przedstawiono także możliwości zwalczania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) przez samolot A-29 Super Tucano. Pokaz ten stanowił praktyczne uzupełnienie zawartych umów, demonstrując potencjalnym partnerom z PGZ zaawansowane technologie i rozwiązania oferowane przez brazylijskiego giganta lotniczego. Jest to jasny sygnał, że współpraca może objąć nie tylko rozwój przemysłowy, ale również dostarczanie nowoczesnego sprzętu dla polskiej armii.

C-390 Millennium wszedł do służby w brazylijskich siłach powietrznych w 2019 r. Później zyskał zainteresowanie innych państw. Portugalia wprowadziła go do służby w 2023 r., a Węgry w 2024 r. Według Embraera C-390 udowodnił już swoją niezawodność i wysoką gotowość operacyjną. Jak informuje brazylijski koncern: „Obecna flota osiąga wskaźnik gotowości na poziomie 93% i skuteczność wykonania misji przekraczającą 99%”.

Samolot C-390 może przewozić ładunek o masie do 26 ton, latać z prędkością około 870 km/h i operować z nieutwardzonych pasów startowych. Jest to maszyna wielozadaniowa, która może pełnić rolę transportować, pomagać w zrzucie ładunków oraz żołnierzy, ewakuacji medycznej, akcji poszukiwawczo-ratowniczych, gaszenia pożarów czy misji humanitarnych. W konfiguracji KC-390, wyposażonej w system tankowania w powietrzu, samolot może pełnić funkcję tankowca lub odbiorcy paliwa. To ciekawe rozwiązanie, ponieważ dostarcza maszynę „dwa w jednym”, które budzi coraz większe zainteresowanie w państwach NATO, gdzie do tej pory dominowała platforma stworzona przez amerykański koncern Lockheed Martin - C-130 Hercules. Historia tej maszyny sięga lat 50. ubiegłego wieku i coraz częściej podnosi się kwestię zapasu modernizacyjnego, szczególnie w przypadku starszych wersji C-130.

W gronie potencjalnych nabywców KC-390 znajduje się również Polska. Embraer oferuje nam samolot właśnie w tej wersji i możliwość stania się częścią ekosystemu związanego z KC-390, który jest rozwijany w Europie i obejmuje szkolenia, serwis i remonty, działalność badawczo-rozwojową oraz współpracę przemysłową, w tym z potencjalnymi polskimi partnerami. Polska nie posiada obecnie własnych powietrznych cystern, a jej flota transportowców bazuje przede wszystkim na konstrukcjach typu Lockheed Martin C-130H Hercules oraz CASA C-295M.

Portal Obronny miał okazję porozmawiać na temat oferty Embraera dla Polski z Marcio E. R. Monteiro, szefem marketingu Embraer Defense & Security podczas targów MSPO 2025. Marcio Monteiro zwracał wówczas uwagę, że każdy egzemplarz wychodzący z linii montażowej Embraera ma możliwość pełnienia funkcji tankowca i samolotu odbierającego paliwo. „Wystarczy w kilka godzin zainstalować podskrzydłowe zasobniki, a w razie potrzeby dodatkowe zbiorniki paliwa w przedziale ładunkowym. Dzięki temu transportowiec można w 4-5 godzin przekształcić w tankowiec. To ogromna przewaga tej platformy. W innych przypadkach zwykle potrzebne są dwie różne maszyny: jedna do transportu i druga do tankowania. My oferujemy jeden samolot, który łączy obie te funkcje” – informował.

Szef marketingu Embraer Defense & Securit odpowiedział również na pytanie dotyczące możliwości tankowania różnych samolotów, które posiada Polska, a także systemu tankowania boom, który ma kluczowe znaczenie dla tankowania polskich F-16 oraz przyszłej floty myśliwców F-35. „KC-390 może tankować samoloty F-50, a także inne samoloty, którymi posługują się państwa sojuszu w tym Mirage 2000, Typhoon, Rafale, Grippeny oraz F/A-18. Jeśli chodzi o F-16 i F-35 korzystają z systemu „boom”, podczas gdy KC-390 obecnie działa w systemie przewodowym. Rozumiemy jednak potrzeby użytkowników i prowadzimy prace koncepcyjne oraz techniczne nad możliwością dodania systemu „boom” w przyszłości, tak aby samolot mógł obsługiwać również amerykańskie myśliwce. Jest to szczególnie istotne dla rynku USA” – wyjaśnił rozmówca Portalu Obronnego.

Marcio Monteiro zwrócił też uwagę, że oferta Embraera obejmuje nie tylko samolot, ale także szeroką współpracę przemysłową. „Rozmawiamy na MSPO z potencjalnymi partnerami o produkcji części w Polsce, transferze technologii, szkoleniach, obsłudze i naprawach. W zależności od uzgodnień możliwe jest stworzenie centrum szkoleniowego, a nawet montażu końcowego KC-390. Aby to się opłacało, potrzeba jednak wolumenu około 20 maszyn, bazując na zamówieniach niekonicznie tylko z Polski, a potencjalnie również z sąsiadujących krajów. Taki wolumen uzasadniałby inwestycję w linię montażową” - dodał.

Na podstawie komunikatu prasowego PGZ / Portal Obronny