WOT szkoli operatorów granatników Carl Gustaf, zwiększając zdolności przeciwpancerne.

Żołnierze uczą się obsługi i taktyki, wykorzystując nowoczesne symulatory i strzelając do ruchomych celów.

Carl Gustaf to sprawdzony, wielozadaniowy granatnik.

Specjalistyczne szkolenie w Centrum Szkolenia WOT

W ramach 5-dniowej części praktycznej szkolenia, żołnierze zapoznani zostali z budową i obsługą granatnika oraz jego możliwościami taktycznymi. W pierwszych dniach zajęć kursanci realizowali szkolenie w oparciu o wewnętrzne symulatory odwzorowujące realia współczesnego pola walki. Po opanowaniu podstawowych umiejętności manualnych druga część szkolenia realizowana była z wykorzystaniem symulatorów zewnętrznych, a swoje strzały żołnierze oddawali w realnych warunkach taktycznych do poruszających się pojazdów wojskowych.

„Szkolenie realizowane jest zgodnie z planem, a jego atrakcyjność znacząco podnosi zastosowanie nowoczesnych symulatorów pozwalających nam przećwiczyć różnorodne scenariusze odpowiadające realiom współczesnego pola walki. Warto zaznaczyć, że sam granatnik jest bardzo prostą i intuicyjną bronią, której obsługi ze spokojem można nauczyć się w kilka dni” - powiedział uczestnik szkolenia z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Nowoczesna technologia zastosowana w budowie trenażerów szkoleniowych pozwala na ich wykorzystywanie nie tylko w warunkach sali szkoleniowych, ale także w czasie rzeczywistych ćwiczeń. Dzięki niej kursanci mają możliwość strzelania do różnorodnych obiektów i makiet, a po każdym oddanym strzale, instruktor otrzymuje dokładną informację, gdzie padło trafienie.

Carl Gustaf - sprawdzony system wsparcia ogniowego

Granatnik Carl Gustaf to wielozadaniowy, wielokrotnego użytku granatnik bezodrzutowy. Jest jednym z najpopularniejszych systemów wsparcia ogniowego na świecie i od lat wykorzystywany jest zarówno przez siły specjalne, jak i inne rodzaje sił zbrojnych. Do jego optymalnej obsługi żołnierze działają w dwuosobowych drużynach. W 2024 roku Ministerstwo Obrony Narodowej zakupiło 6000 granatników wraz z kilkuset tysiącami sztuk amunicji do wykorzystania przez Wojsko Polskie.

Na podstawie komunikatu prasowego CSWOT