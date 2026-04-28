Polska granica wschodnia fortecą nie do zdobycia. Rząd ujawnia dane o 100% skuteczności zapory

W I kwartale 2026 roku polskie służby udaremniły wszystkie próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią, osiągając 100% skuteczności.

Minister Marcin Kierwiński poinformował o tym 27 kwietnia podczas odprawy w MSWiA, podkreślając spadek prób sforsowania granicy z 3,9 tys. w 2025 roku do 150 w 2026 roku.

Polska stała się liderem w polityce powrotowej, wydając w 2025 roku niemal 15 tys. decyzji o obowiązkowym powrocie cudzoziemców.

Granicę chroni zaawansowany system antydronowy (od marca 2026) oraz system EES na przejściach, co kosztowało blisko 3 mld zł.

W poniedziałek 27 kwietnia w siedzibie MSWiA odbyła się odprawa służb, podczas której minister Marcin Kierwiński ogłosił znaczący sukces w ochronie polskiej granicy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kluczowych resortów i służb, w tym wiceminister Czesław Mroczek, komendanci Straży Granicznej i Policji, a także reprezentanci wojska.

Minister Kierwiński z dumą poinformował, że „liczba osób, które w pierwszym kwartale nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, wynosi zero”. Podkreślił, że ta szczelność granicy jest rezultatem konsekwentnych działań podjętych od grudnia 2023 roku:

„Nasza granica jest dziś tak szczelna i tak dobrze strzeżona, bo od grudnia 2023 roku przeszliśmy od słów do czynów. To efekt naszej zdecydowanej polityki i ogromnego zaangażowania funkcjonariuszy oraz żołnierzy. Dotrzymaliśmy słowa. Obiecaliśmy Polakom bezpieczne granice i takie są”.

Od początku roku liczba prób sforsowania zapory drastycznie spadła – z niemal 3,9 tys. w 2025 roku do zaledwie 150 w obecnym roku. Wiceminister Czesław Mroczek dodał, że „nasza strategia była prosta i przyniosła wymierne rezultaty. Nie tylko powstrzymujemy próby przejścia, ale też wygasiliśmy presję migracyjną. Po latach, w których odnotowywaliśmy po 30 tysięcy incydentów rocznie, dziś mówimy o zerze udanych prób. To pokazuje, że konsekwentne działania uczyniły polską granicę barierą nie do pokonania”.

Polska liderem w polityce powrotowej: Koniec nielegalnych przejść

Polska wyróżnia się również na tle Unii Europejskiej w zakresie polityki powrotowej. Skuteczność odsyłania osób nieuprawnionych do pobytu wzrosła o 150 proc. w stosunku do 2022 roku, utrzymując się na poziomie 65 proc.

Minister Kierwiński jasno określił stanowisko rządu: „Prowadzimy politykę zera tolerancji dla łamania prawa. Jeśli ktoś nadużywa polskiej gościnności i łamie przepisy, musi wyjechać”. W 2025 roku wydano niemal 15 tysięcy decyzji o obowiązkowym powrocie, co stanowi dwukrotnie więcej niż kilka lat wcześniej. „To jest realna ochrona bezpieczeństwa Polaków” – dodał szef MSWiA.

Nowoczesne technologie na Straży Granicy: Polska myśl techniczna

W ochronę granicy wschodniej zainwestowano znaczne środki, stawiając na nowoczesne rozwiązania i polską myśl techniczną. Od marca 2026 roku granicę chroni zaawansowany system antydronowy o wartości 60 mln zł, zdolny do wykrywania obiektów latających z odległości setek kilometrów. Dodatkowo, na wszystkich 71 przejściach granicznych funkcjonuje system EES, który zarejestrował już 5,6 mln operacji i pobrał biometrię od ponad 2 mln podróżnych.

„Zainwestowaliśmy blisko 3 mld zł, by dawny płot zmienić w barierę nie do sforsowania. Dzięki nowoczesnej elektronice i polskiej technologii widzimy każde zagrożenie, zanim dotrze do naszej linii granicznej” – podkreślił minister Kierwiński.

Zaznaczył również istotną rolę współpracy z innymi służbami, takimi jak Żandarmeria Wojskowa, Straż Ochrony Kolei czy Inspekcja Transportu Drogowego, w zapewnieniu kompleksowego bezpieczeństwa granic.