Warszawskie Targi Obronne 2026. Zagłosuj na bohatera Złotych Gard

Warszawa już wkrótce stanie się centrum debaty o bezpieczeństwie i nowoczesnych technologiach wojskowych. W dniach 19 i 20 czerwca 2026 roku w halach Expo XXI odbędzie się historyczna, pierwsza edycja Warszawskich Targów Obronnych (WTO). Wydarzenie zostało pomyślane jako platforma łącząca ekspertów, producentów, przedstawicieli wojska oraz szeroką publiczność.

Formuła targów została podzielona na dwa dni o odmiennym charakterze:

19 czerwca (środa) – to dzień branżowy, o charakterze zamkniętym. Będzie on poświęcony spotkaniom biznesowym, prezentacjom najnowszych rozwiązań dla profesjonalistów oraz dyskusjom na temat przyszłości polskiej i światowej obronności.

20 czerwca (czwartek) – to dzień otwarty dla wszystkich mieszkańców i rodzin. Organizatorzy przygotowali bogaty program pełen atrakcji, pokazów i możliwości bezpośredniego kontaktu z nowoczesnym sprzętem oraz ludźmi, którzy na co dzień stoją na straży bezpieczeństwa Polski.To nie tylko szansa na zobaczenie innowacyjnego wyposażenia, ale także na zrozumienie, jak wielowymiarowym i kluczowym dla państwa sektorem jest obronność. Bilety na drugi, otwarty dzień można kupić na stronie warszawskietargiobronne.pl. Organizatorzy przewidzieli specjalne udogodnienia dla mieszkańców Warszawy. Bezpłatne wejście przysługuje posiadaczom Karty Warszawiaka (również dla ich małoletnich dzieci) oraz pełnoletnim posiadaczom Karty Młodego Warszawiaka.

Złote Gardy – Prestiżowe wyróżnienia dla bohaterów i innowatorów

Integralną i najbardziej uroczystą częścią Warszawskich Targów Obronnych będzie gala Złote Gardy, organizowana przez redakcję Portalu Obronnego. To inicjatywa, której celem jest uhonorowanie wojskowych i cywilów, a także firm oraz instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej.

Nagrody mają na celu docenienie szerokiego spektrum zasług. Wyróżnione zostaną osoby i spółki z branży obronnej, dzięki którym Polska stawiana jest za wzór nowatorskich rozwiązań, a polska myśl techniczna jest promowana poza granicami kraju.

Statuetki trafią do tych, którzy swoją służbą i pracą wykazują się wyjątkową postawą patriotyczną, zmieniając naszą rzeczywistość na bezpieczniejszą. Złote Gardy to również nagroda pozwalająca docenić żołnierzy i cywilów, którzy wykazali się ponadprzeciętną odwagą i bohaterstwem, ratując innych w sytuacji zagrożenia, często z narażeniem własnego życia. To hołd dla tych, dla których honor i męstwo są wartościami nadrzędnymi.

Nagroda Czytelników – Kto zdobędzie Złotą Gardę Waszymi głosami?

Jedna ze statuetek będzie miała absolutnie wyjątkowy charakter, ponieważ o jej przyznaniu zadecydują bezpośrednio czytelnicy Portalu Obronnego. To właśnie oni, poprzez głosowanie, wybiorą osobę, która ich zdaniem najbardziej zasłużyła na wyróżnienie. Laureata lub laureatkę tej prestiżowej kategorii poznamy 19 czerwca podczas uroczystej gali w Expo XXI.

Oto lista osób, na które można oddać swój głos w kategorii „Złota Garda Czytelników Portalu Obronnego”:

Kpr. Mateusz – żołnierz z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, który jako pierwszy Polak w historii zwyciężył w prestiżowych, międzynarodowych zawodach Best Warrior Competition w USA, udowadniając najwyższy kunszt polskiego żołnierza.

– żołnierz z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, który jako pierwszy Polak w historii zwyciężył w prestiżowych, międzynarodowych zawodach Best Warrior Competition w USA, udowadniając najwyższy kunszt polskiego żołnierza. St. chor. sztab. rez. Zbigniew Rosiński – honorowy prezes Wojskowego Klubu Biegaczy „Meta” z Lublińca. To człowiek-instytucja, który swoją pasją i zaangażowaniem dosłownie rozbiegał Wojsko Polskie, promując sport i zdrowy styl życia w armii od lat.

– honorowy prezes Wojskowego Klubu Biegaczy „Meta” z Lublińca. To człowiek-instytucja, który swoją pasją i zaangażowaniem dosłownie rozbiegał Wojsko Polskie, promując sport i zdrowy styl życia w armii od lat. Płk dr Mariusz Dziubek – dyrektor Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który z powodzeniem łączy nowoczesną formę z klasyczną, patriotyczną treścią, odświeżając wizerunek wojskowej sztuki i docierając z nią do nowego pokolenia Polaków.

– dyrektor Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który z powodzeniem łączy nowoczesną formę z klasyczną, patriotyczną treścią, odświeżając wizerunek wojskowej sztuki i docierając z nią do nowego pokolenia Polaków. Mat Dawid Elwart – marynarz z 3. Flotylli Okrętów. Nagranie, na którym tańczy na dziobie legendarnego okrętu podwodnego ORP „Orzeł”, stało się internetowym viralem, w pozytywny sposób pokazując ludzką twarz służby w Marynarce Wojennej.

– marynarz z 3. Flotylli Okrętów. Nagranie, na którym tańczy na dziobie legendarnego okrętu podwodnego ORP „Orzeł”, stało się internetowym viralem, w pozytywny sposób pokazując ludzką twarz służby w Marynarce Wojennej. Paweł Mateńczuk „Naval” – były żołnierz GROM, a obecnie pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Warunków Służby Wojskowej. Jest jedną z twarzy „Operacji Szpej", inicjatywy mającej na celu poprawę indywidualnego wyposażenia żołnierzy.

– były żołnierz GROM, a obecnie pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Warunków Służby Wojskowej. Jest jedną z twarzy „Operacji Szpej", inicjatywy mającej na celu poprawę indywidualnego wyposażenia żołnierzy. Szer. Julia Szeremeta – zawodniczka z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Swoimi sukcesami na bokserskim ringu udowodniła, że sporty walki nie są domeną wyłącznie mężczyzn, inspirując kobiety do służby i przełamywania stereotypów.

– zawodniczka z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Swoimi sukcesami na bokserskim ringu udowodniła, że sporty walki nie są domeną wyłącznie mężczyzn, inspirując kobiety do służby i przełamywania stereotypów. St. post. Łukasz Schön – policjant z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Bohater czasu pokoju, który bez wahania wskoczył w ogień i uratował z płonącego budynku 17 osób, pokazując, co znaczy służba i poświęcenie.

Żeby zagłosować na osobę nominowaną wystarczy wejść w ten link i przy odpowiednim nazwisku kliknąć: "zagłosuj". Głosowanie potrwa do 18 czerwca, do godz. 12.