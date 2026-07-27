Polska spółka NITRO-CHEM zacieśnia współpracę z brytyjskim BAE Systems, planując pierwszą w historii PGZ inwestycję zagraniczną na terenie Wielkiej Brytanii.

Porozumienie przewiduje wspólne inwestycje w produkcję kluczowych materiałów energetycznych, z polską spółką dzielącą się unikalnymi kompetencjami technologicznymi.

Pierwsza zagraniczna inwestycja w historii PGZ

Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A., należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, oraz BAE Systems podpisały 27 lipca 2026 r. w Kraśniku list intencyjny dotyczący możliwości rozwoju współpracy przemysłowej w Wielkiej Brytanii. Dokument zakłada analizę potencjalnych inwestycji oraz budowy zdolności produkcyjnych w zakresie materiałów energetycznych. Projekt może zostać współfinansowany z brytyjskiego programu UK Energetics.

Porozumienie otwiera drogę do długoterminowej współpracy handlowo-przemysłowej obu firm. Partnerzy chcą wspólnie rozwijać kompetencje w obszarze produkcji materiałów energetycznych, wymieniać doświadczenia technologiczne oraz zwiększać potencjał przemysłowy państw NATO i Unii Europejskiej.

🇵🇱🤝🇬🇧Historyczny krok PGZ i NITRO-CHEM!27 lipca 2026 r. w Kraśniku Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A. oraz brytyjski koncern BAE Systems podpisały list intencyjny dotyczący wspólnego zbadania możliwości inwestycji i rozwoju zdolności produkcyjnych w obszarze materiałów… pic.twitter.com/QIMVGDGNNl— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) July 27, 2026

BAE Systems chce wykorzystać doświadczenie polskiego NITRO-CHEM

Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreślił, że jest to kolejny etap współpracy z BAE Systems po zawartym w 2025 roku partnerstwie dotyczącym technologii produkcji amunicji kalibru 155 mm. Zaznaczył również, że tym razem to polska spółka będzie mogła przekazać swoje kompetencje brytyjskiemu partnerowi, co świadczy o wysokim poziomie rozwoju technologicznego i organizacyjnego Grupy.

Po ubiegłorocznej, wrześniowej umowie i wyborze BAE SYSTEMS jako strategicznego partnera w zakresie technologii produkcji amunicji wielkokalibrowej 155mm dziś rozpoczynamy nowy i wyjątkowy dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej obszar współpracy. Szczególny, gdyż odwrotnie niż do tej pory, to nasza spółka, może podzielić się kompetencjami i doświadczeniem z naszym brytyjskim partnerem i to na terenie Wielkiej Brytanii. To dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej wyróżnienie i dowód dojrzałości organizacyjnej i przede wszystkim technologicznej – powiedział Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ S.A. Rozszerzenie współpracy z BAE Systems jeszcze bardziej wzmacnia dwustronne relacje polsko-brytyjskie w obszarze bezpieczeństwa, co jest szczególnie ważne biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną w Europie - powiedział Adam Leszkiewicz.

Dyrektor ds. amunicji BAE Systems Colin Weir wskazał, że inicjatywa wpisuje się zarówno w brytyjsko-polski Traktat z Northolt, jak i plan inwestycji obronnych rządu Wielkiej Brytanii. Zakłada on utworzenie co najmniej sześciu nowych zakładów produkujących materiały energetyczne. BAE Systems zamierza wykorzystać doświadczenie NITRO-CHEM do zbadania możliwości uruchomienia takich zdolności produkcyjnych na Wyspach.

Nasza umowa z Nitro-Chem jest bezpośrednim rezultatem strategicznego partnerstwa pomiędzy BAE Systems a PGZ, ogłoszonego w ubiegłym roku. Stanowi ona jedną z wielu możliwości przyszłej współpracy i wspólnych działań, które przyniosą korzyści zarówno naszym firmom, jak i naszym krajom. Jest ona zgodna z brytyjsko-polskim Traktatem z Northolt oraz Planem Inwestycji Obronnych Rządu Wielkiej Brytanii, którego celem jest utworzenie co najmniej sześciu nowych zakładów produkujących materiały energetyczne na terenie Wielkiej Brytanii. Współpracując z Nitro-Chem i wykorzystując ich rozległe doświadczenie zdobyte w Polsce, zamierzamy zbadać możliwości stworzenia zdolności produkcyjnych materiałów energetycznych w Wielkiej Brytanii – zaznaczył Colin Weir, Munitions Director, BAE Systems’ Maritime and Land Defence Solutions.

Prezes Zarządu Nitro-Chem S.A. Karol Przybyszewski ocenił, że współpraca z brytyjskim koncernem umocni pozycję spółki jako światowego lidera w produkcji trotylu oraz ułatwi wejście na kolejne prestiżowe rynki zagraniczne.

Wspieranie procesów modernizacyjnych BAE Systems na terenie Wielkiej Brytanii w obszarze materiałów energetycznych to dla Zakładów Chemicznych „Nitro-Chem” umocnienie pozycji globalnego lidera w produkcji trotylu oraz otwarcie dostępu do nowych, prestiżowych rynków zbytu. Jest to także potwierdzenie najwyższych, światowych kompetencji technologicznych naszej spółki co jest zauważane i doceniane na arenie międzynarodowej – podkreślił Karol Przybyszewski, Prezes Zarządu Nitro-Chem S.A.