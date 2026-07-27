MON i PGZ w Waszyngtonie. Patrioty, stała baza USA i miliardowe pożyczki

• Polska Grupa Zbrojeniowa SA będzie produkować rakiety Barracuda-500M.

• Wiceminister obrony narodowej przedstawiła stronie amerykańskiej uchwałę i projekt ustawy ws. finansowania stałej obecności wojskowej USA w Polsce.

• W ciągu kilku tygodni spodziewane jest podpisanie kolejnej umowy finansowej na zakup amerykańskiej broni.

Silne partnerstwo PGZ oznacza wzmacnianie bezpieczeństwa Polski

„Wiceminister MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka odbyła serię istotnych spotkań poświęconych rozwojowi współpracy obronno-przemysłowej między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Polska zabiega również o serwis oraz produkcję pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot, wzmacniając krajowe kompetencje i bezpieczeństwo regionu. Wśród kluczowych tematów znalazł się rozwój wspólnych projektów przemysłowych, w tym produkcja rakiet Barracuda-500M.

Ważnym punktem wizyty było również EU Defence Night w Waszyngtonie, flagowe wydarzenie Delegatury UE – debaty i spotkania gromadzące przedstawicieli administracji, przemysłu obronnego i kosmicznego. Dyskusje koncentrowały się na wzmacnianiu amerykańsko-europejskiej współpracy przemysłowej w sektorze obronnym.

Prezes PGZ Adam Leszkiewicz oraz dyrektor Biura Rozwoju Biznesu Międzynarodowego Aldona Kubicka odbyli wraz z wiceminister Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką i delegacją MON spotkania z partnerami przemysłowymi. Delegacja PGZ przeprowadziła też rozmowy z Dorotą Markiewicz-Zemke, zastępcą chargé d'affaires Ambasady RP w Waszyngtonie. Silne partnerstwo PGZ z amerykańskim przemysłem oznacza rozwój nowoczesnych technologii, nowych zdolności produkcyjnych oraz wzmacnianie bezpieczeństwa Polski i sojuszników NATO”.

Garda: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o mitach na temat SAFE

Polska chce uczestniczyć w koprodukcji pocisków do systemu Patriot

Tyle komunikat Polskiej Grupy Zbrojeniowej o wizycie w USA. Ministerstwo Obrony Narodowej również zrelacjonowało wizytę wiceminister Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. Podkreślono, że głównymi tematami rozmów były: obecność wojskowa USA w Polsce, współpraca przemysłów zbrojeniowych, koprodukcja zbrojeniowa i mechanizm SAFE. Wiceminister Sobkowiak-Czarnecka rozmawiała m.in. z podsekretarzem stanu USA Thomasem G. DiNanno.

– Rozmawialiśmy o tym, o czym mówił pan prezydent Donald Trump podczas szczytu NATO w Ankarze, czyli o jego deklaracji, o tym, że będzie rozważane postawienie fabryki produkcji Patriotów na terenie Ukrainy. Oferta, jaką złożyłam ze strony polskiej, jest wychodząca naprzeciw pewnym obawom ze strony amerykańskiej i my dzisiaj zaproponowaliśmy, żeby to była współpraca w trójkącie, czyli Stany Zjednoczone, Ukraina, ale też Polska, bo chodzi o zabezpieczenie tej produkcji, żeby ta produkcja odbywała się po prostu w miejscu bezpiecznym. To jest produkt, który jest potrzebny właściwie na całym świecie. Stąd też nasza oferta, żeby w takiej koprodukcji uczestniczyć – zakomunikowała wiceminister MON.

Teraz rozmowy w sprawie produkcji pocisków do systemów Patriot będą prowadzone pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą i Polską. Przedmiotem rozmów była również stała obecność wojskowa USA w Polsce. Wiceminister przedstawiła amerykańskim partnerom konkretne działania podjęte już przez polski rząd, w tym przyjęcie odpowiedniej uchwały Rady Ministrów oraz prace nad projektem ustawy mającym zagwarantować finansowanie nowej bazy.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oceniła, że polskie sprawozdanie spotkało się w Waszyngtonie z bardzo dobrym odbiorem. Poinformowała również, że po stronie amerykańskiej powołano już dedykowany zespół do spraw utworzenia bazy, który pracuje równolegle z analogicznym zespołem funkcjonującym w naszym Ministerstwie Obrony Narodowej.

Wiceminister zakomunikowała, że ma nadzieję, iż w ciągu kilku tygodni dojdzie do podpisania umowy dotyczącej kolejnej pożyczki na amerykański sprzęt wojskowy w ramach Foreign Military Financing.

Dotychczas Polska z FMF otrzymała ponad 15 mld USD

Foreign Military Financing (FMF) to jeden z najważniejszych programów amerykańskiej polityki zagranicznej i obronnej, służący do udzielania pomocy wojskowej oraz finansowania zakupów uzbrojenia dla państw partnerskich i sojuszników USA. Decyzje o przyznaniu oraz wysokości wsparcia podejmuje Departament Stanu USA, natomiast za praktyczną realizację programu odpowiada Agencja Współpracy Obronnej (DSCA), funkcjonująca w strukturach Pentagonu. W praktyce przyznane środki nie trafiają bezpośrednio do budżetów państw trzecich w postaci gotówki. Są one celowo przeznaczane na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego, usług, szkoleń lub rozbudowę infrastruktury obronnej.

Wsparcie w ramach FMF realizowane jest poprzez bezzwrotne granty oraz preferencyjne pożyczki rządowe i gwarancje kredytowe. Zapewnione w ten sposób fundusze państwa partnerskie wykorzystują najczęściej w trybie transakcji rząd-rząd za pośrednictwem procedury Foreign Military Sales (FMS), bądź – znacznie rzadziej – w formie bezpośrednich umów zawieranych z firmami zbrojeniowymi.

Dotychczas Polska z FMF otrzymała ponad 15 mld USD. Jeśli dojdzie do podpisania zapowiadanej nowej umowy, pula ta wzrośnie do prawie 20 mld dolarów.