Nowa umowa o partnerstwie strategicznym. PGZ przedłuża strategiczne partnerstwo z MSPO w Kielcach

oprac. Piotr Miedziński
2026-07-20 17:30

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) i Targi Kielce zacieśniają wieloletnią współpracę. Podpisana umowa potwierdza, że PGZ pozostaje Partnerem Strategicznym Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) podczas XXXIV edycji wydarzenia. To strategiczne porozumienie otwiera nowe perspektywy dla rozwoju targów, które w tym roku zapowiadają się rekordowo, z debiutem nowej hali wystawienniczej i premierową ekspozycją PGZ. Dokument, podpisany przez prezesów obu instytucji, wyznacza kierunek ich dalszej współpracy, umacniając pozycję MSPO jako kluczowego wydarzenia w sektorze przemysłu obronnego w Europie.

Historia współpracy pomiędzy Targami Kielce a największym polskim producentem uzbrojenia sięga daleko w przeszłość, obejmując czasy Grupy Bumar i Polskiego Holdingu Obronnego. Po utworzeniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej w 2013 roku, partnerstwo to było konsekwentnie rozwijane, a PGZ nieprzerwanie pełni rolę Partnera Strategicznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. To długotrwałe zaangażowanie obu stron przyczyniło się do zbudowania silnej marki wydarzenia, które dziś jest liderem w tej części Europy.

Andrzej Mochoń, Prezes Zarządu Targów Kielce, podkreślił znaczenie tej relacji:

„Polska Grupa Zbrojeniowa jest naszym naturalnym partnerem od wielu lat. Od początku istnienia MSPO chcieliśmy stworzyć w Kielcach okno na świat dla polskiego przemysłu obronnego. Dziś wspólnie budujemy markę wydarzenia, które jest liderem w tej części Europy. Jestem przekonany, że podpisana umowa nie zamyka żadnego etapu naszej współpracy – przeciwnie, otwiera kolejne możliwości i jest zapowiedzią dalszego wspólnego rozwoju MSPO”.

Nowa era dla MSPO: Debiut w nowoczesnej hali

Uroczystość podpisania umowy miała miejsce na terenie nowo wybudowanej hali wystawienniczej Targów Kielce, która zostanie oddana do użytku podczas tegorocznego MSPO. To właśnie w tej nowoczesnej przestrzeni Polska Grupa Zbrojeniowa po raz pierwszy zaprezentuje swoją ekspozycję, co stanowi symboliczny początek nowej ery dla targów. Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, wyraził swoje zadowolenie z perspektyw:

„Dzisiejsza umowa formalnie obejmuje dwa lata, ale traktujemy ją jako początek kolejnego etapu współpracy. Chcemy, aby Polska Grupa Zbrojeniowa pozostawała Partnerem Strategicznym MSPO przez wiele kolejnych lat. Wspólnie z Targami Kielce budujemy wydarzenie, które dziś śmiało możemy porównywać z najważniejszymi salonami przemysłu obronnego w Europie. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa – po raz pierwszy zaprezentujemy naszą ekspozycję w nowej hali, pokazując nie tylko potencjał Grupy, ale także kierunki rozwoju polskiego przemysłu obronnego”.

Rekordowa edycja XXXIV MSPO: Co nas czeka?

Podpisana umowa to nie tylko formalne potwierdzenie partnerstwa, ale także wyraz wspólnej wizji dalszego rozwoju Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Wieloletnia współpraca Targów Kielce i Polskiej Grupy Zbrojeniowej od lat przyczynia się do umacniania pozycji MSPO jako jednego z najważniejszych wydarzeń sektora obronnego w Europie. Tegoroczna XXXIV edycja targów zapowiada się jako największa w ponad trzydziestoletniej historii wydarzenia. Udział potwierdziło blisko 1000 wystawców z całego świata, a cała powierzchnia wystawiennicza została już wyprzedana. Debiut nowej hali oraz premierowa ekspozycja Polskiej Grupy Zbrojeniowej będą jednymi z najważniejszych punktów programu, przyciągając uwagę ekspertów i przedstawicieli przemysłu obronnego z całego globu.

Na podstawie komunikatu prasowego Targów Kielce

Andrzej Mochoń: bezpieczeństwo i obronność jeszcze długo będą napędzać MSPO | GARDA

Polecany artykuł:

MSPO 2026 w Kielcach. Edycja z Kanadą i AI. Czego możemy się spodziewać?
TARGI KIELCE
TARGI ZBROJENIOWE
PGZ