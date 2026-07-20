Nowa umowa o partnerstwie strategicznym. PGZ przedłuża strategiczne partnerstwo z MSPO w Kielcach

Historia współpracy pomiędzy Targami Kielce a największym polskim producentem uzbrojenia sięga daleko w przeszłość, obejmując czasy Grupy Bumar i Polskiego Holdingu Obronnego. Po utworzeniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej w 2013 roku, partnerstwo to było konsekwentnie rozwijane, a PGZ nieprzerwanie pełni rolę Partnera Strategicznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. To długotrwałe zaangażowanie obu stron przyczyniło się do zbudowania silnej marki wydarzenia, które dziś jest liderem w tej części Europy.

Andrzej Mochoń, Prezes Zarządu Targów Kielce, podkreślił znaczenie tej relacji:

„Polska Grupa Zbrojeniowa jest naszym naturalnym partnerem od wielu lat. Od początku istnienia MSPO chcieliśmy stworzyć w Kielcach okno na świat dla polskiego przemysłu obronnego. Dziś wspólnie budujemy markę wydarzenia, które jest liderem w tej części Europy. Jestem przekonany, że podpisana umowa nie zamyka żadnego etapu naszej współpracy – przeciwnie, otwiera kolejne możliwości i jest zapowiedzią dalszego wspólnego rozwoju MSPO”.

📢 Polska Grupa Zbrojeniowa przez kolejne dwa lata będzie Partnerem Strategicznym #MSPO oraz największym wystawcą wydarzenia.✍️ Umowę podpisali dziś prezes PGZ S.A. Adam Leszkiewicz oraz prezes @TargiKielce Andrzej Mochoń. W uroczystości uczestniczyła m. in. prezydent Kielc… pic.twitter.com/qLTUIBXOx3— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) July 20, 2026

Nowa era dla MSPO: Debiut w nowoczesnej hali

Uroczystość podpisania umowy miała miejsce na terenie nowo wybudowanej hali wystawienniczej Targów Kielce, która zostanie oddana do użytku podczas tegorocznego MSPO. To właśnie w tej nowoczesnej przestrzeni Polska Grupa Zbrojeniowa po raz pierwszy zaprezentuje swoją ekspozycję, co stanowi symboliczny początek nowej ery dla targów. Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, wyraził swoje zadowolenie z perspektyw:

„Dzisiejsza umowa formalnie obejmuje dwa lata, ale traktujemy ją jako początek kolejnego etapu współpracy. Chcemy, aby Polska Grupa Zbrojeniowa pozostawała Partnerem Strategicznym MSPO przez wiele kolejnych lat. Wspólnie z Targami Kielce budujemy wydarzenie, które dziś śmiało możemy porównywać z najważniejszymi salonami przemysłu obronnego w Europie. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa – po raz pierwszy zaprezentujemy naszą ekspozycję w nowej hali, pokazując nie tylko potencjał Grupy, ale także kierunki rozwoju polskiego przemysłu obronnego”.

Rekordowa edycja XXXIV MSPO: Co nas czeka?

Podpisana umowa to nie tylko formalne potwierdzenie partnerstwa, ale także wyraz wspólnej wizji dalszego rozwoju Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Wieloletnia współpraca Targów Kielce i Polskiej Grupy Zbrojeniowej od lat przyczynia się do umacniania pozycji MSPO jako jednego z najważniejszych wydarzeń sektora obronnego w Europie. Tegoroczna XXXIV edycja targów zapowiada się jako największa w ponad trzydziestoletniej historii wydarzenia. Udział potwierdziło blisko 1000 wystawców z całego świata, a cała powierzchnia wystawiennicza została już wyprzedana. Debiut nowej hali oraz premierowa ekspozycja Polskiej Grupy Zbrojeniowej będą jednymi z najważniejszych punktów programu, przyciągając uwagę ekspertów i przedstawicieli przemysłu obronnego z całego globu.

Na podstawie komunikatu prasowego Targów Kielce