Kły polskiej Marynarki Wojennej naostrzone. Gen. Kukuła potwierdza gotowość bojową Morskiej Jednostki Rakietowej

Wizyta gen. Wiesława Kukuły w Morskiej Jednostce Rakietowej miała na celu dogłębną ocenę jej potencjału i gotowości do działania. Jednostka ta, zlokalizowana na strategicznym wybrzeżu, jest kluczowym elementem w budowaniu skutecznego potencjału odstraszania i obrony wielodomenowej, szczególnie w kontekście dynamicznej sytuacji geopolitycznej na Morzu Bałtyckim. Wyposażenie MJR w zaawansowane przeciwokrętowe pociski NSM znacząco podnosi jej zdolności operacyjne, umożliwiając realne wpływanie na swobodę działania wojsk własnych oraz ograniczanie manewrów potencjalnego przeciwnika.

„Zbrojne Ramię Bałtyku” – Szef Sztabu Generalnego WP potwierdził gotowość bojową Morskiej Jednostki Rakietowej 🛡Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Wiesław Kukuła, odwiedził Morską Jednostkę Rakietową - jedną z kluczowych jednostek uderzeniowych Sił Zbrojnych RP,… pic.twitter.com/KkjtToZOVg— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) July 17, 2026

Morska Jednostka Rakietowa: Serce obrony Bałtyku

Podczas swojej wizyty, gen. Wiesław Kukuła podkreślił fundamentalne znaczenie MJR dla obronności państwa.

„Aby skutecznie zapewnić odporność państwa, potrzebujemy fizycznej kontroli morza. Osiągniemy ją tylko poprzez współdziałanie wszystkich komponentów - Marynarki Wojennej, wojsk rakietowych, rozpoznania i sił sojuszniczych. Morska Jednostka Rakietowa odgrywa w tym systemie kluczową rolę” – zaznaczył gen. Kukuła, wskazując na konieczność synergii różnych rodzajów sił zbrojnych.

Szef Sztabu Generalnego WP skoncentrował się na analizie poziomu gotowości bojowej MJR, z naciskiem na wprowadzenie rozwiązań, które miałyby wzmocnić jej zdolność do natychmiastowego użycia. Priorytetem było uzyskanie potwierdzenia, że Wojsko Polskie dysponuje siłami zdolnymi do błyskawicznej i zdecydowanej odpowiedzi na wszelkie zagrożenia. W kontekście regionalnym, zdolność do szybkiego reagowania jest kluczowa dla utrzymania stabilności i bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego.

Podczas spotkania z żołnierzami jednostki, gen. Wiesław Kukuła przedstawił również nowe kierunki zmian w systemie zarządzania talentami i kompetencjami. Podkreślił, że te innowacyjne rozwiązania mają na celu wspieranie dowódców w lepszym rozpoznawaniu potencjału swoich podwładnych oraz świadomym kształtowaniu ich ścieżek rozwoju i kariery wojskowej. Jest to element szerszej strategii mającej na celu podniesienie efektywności i motywacji w ramach Wojska Polskiego.

Generał Kukuła wyraził swoją wdzięczność żołnierzom Morskiej Jednostki Rakietowej za ich codzienną służbę i niezachwiane zaangażowanie. Jednocześnie podkreślił, że Morska Jednostka Rakietowa jest postrzegana jako jedno z najlepszych miejsc do rozwoju kariery wojskowej.

Kluczowy element odstraszania na Bałtyku – czym jest Morska Jednostka Rakietowa?

Morska Jednostka Rakietowa, sformowana 1 stycznia 2015 roku na bazie Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego, jest jednostką brzegową Marynarki Wojennej wchodzącą w skład 3. Flotylli Okrętów. Stacjonuje w Siemirowicach, a jej głównym zadaniem jest zwalczanie okrętów nawodnych przeciwnika, osłona baz morskich oraz ochrona strategicznych obiektów przemysłowych i wojskowych na wybrzeżu. Dzięki swojej mobilności, jednostka może operować z dowolnego miejsca na polskim wybrzeżu, co czyni ją niezwykle trudnym celem do zlokalizowania i neutralizacji.

Struktura MJR opiera się na dwóch dywizjonach ogniowych, dywizjonie zabezpieczenia oraz dowództwie i sztabie. Każdy dywizjon to skomplikowany system, w skład którego wchodzą m.in. wozy dowodzenia, mobilne węzły łączności (MCC), radary TRS-15C Odra oraz, co najważniejsze, samobieżne wyrzutnie pocisków (MLV) osadzone na podwoziach Jelcz.

We wrześniu 2023 roku podpisano umowę na dostawę wyposażenia dla dwóch kolejnych Morskich Jednostek Rakietowych, w tym kilkuset nowoczesnych pocisków NSM. Dostawy te mają być realizowane w latach 2026-2032. Co więcej, na początku 2025 roku Minister Obrony Narodowej ogłosił koncepcję utworzenia Brygady Rakietowej Marynarki Wojennej, która powstanie na bazie istniejącej MJR.

Siła uderzeniowa MJR: pociski NSM w obronie polskiego wybrzeża

Prawdziwą siłę Morskiej Jednostki Rakietowej stanowią przeciwokrętowe pociski NSM (Naval Strike Missile), produkowane przez norweski koncern Kongsberg. Jest to jedna z najnowocześniejszych konstrukcji w swojej klasie na świecie, która daje polskiej obronie wybrzeża zupełnie nowe możliwości. Pociski NSM to broń niezwykle precyzyjna i trudna do wykrycia, zaprojektowana specjalnie do działania w wymagającym środowisku Morza Bałtyckiego. Nominalny zasięg pocisku wynosi ponad 200 km, a w najnowszych wersjach Block 1A, które trafią do Polski, przekracza nawet 250 km. Dzięki temu polskie jednostki mogą razić cele na dużej części Bałtyku, pozostając na własnym terytorium. Pocisk został wykonany z kompozytów i posiada kształt minimalizujący sygnaturę radarową, co w połączeniu z technologią stealth znacznie utrudnia jego wykrycie przez systemy obronne przeciwnika.

NSM wykorzystuje zaawansowany system nawigacji, obejmujący GPS, nawigację bezwładnościową oraz TERCOM, a także pasywną głowicę naprowadzającą na podczerwień. Głowica ta nie emituje żadnych sygnałów, jest odporna na zakłócenia i dzięki wbudowanej bazie danych celów potrafi samodzielnie zidentyfikować i precyzyjnie trafić w konkretny okręt przeciwnika. Choć NSM jest przede wszystkim pociskiem przeciwokrętowym, może być z powodzeniem wykorzystywany również do niszczenia celów lądowych, co znacznie zwiększa jego uniwersalność. Dodatkowo pocisk leci na bardzo niskiej wysokości nad falami w profilu sea-skimming, co dodatkowo utrudnia jego wczesne wykrycie i zestrzelenie.