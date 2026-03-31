Kierunek: Morze Czarne. Morska Jednostka Rakietowa w sojuszniczym ćwiczeniu pk. "Sea Shield 26"

Polski komponent nad Morzem Czarnym

Według komunikatu Marynarki Wojennej, elementy Morskiej Jednostki Rakietowej (MJR) zostały przerzucone nad Morze Czarne, gdzie uczestniczą w ćwiczeniu pk. „Sea Shield 26” u wybrzeży Rumunii. W manewrach – jak podaje rumuński resort obrony – bierze udział ponad 2,5 tys. żołnierzy z Rumunii i 12 państw sojuszniczych, 48 okrętów i jednostek pływających, 64 wozy bojowe, 10 statków powietrznych oraz 10 bezzałogowych systemów autonomicznych, a scenariusz zakłada obronę wybrzeża, szlaków żeglugowych oraz osłonę podejść do kluczowych portów rumuńskich

Moduł bojowy MJR został rozlokowany w rejonie Konstancy, gdzie współdziała z rumuńskim nadbrzeżnym dywizjonem rakietowym w zakresie zwalczania symulowanych celów nawodnych na Morzu Czarnym. Ćwiczenie obejmuje (m.in.) planowanie i wykonywanie uderzeń rakietowych, wymianę danych rozpoznawczych oraz procedury współdziałania w środowisku wielonarodowym, co pozwala sprawdzić w praktyce interoperacyjność polskich systemów rakietowych z sojuszniczą architekturą dowodzenia i rozpoznania.

👉 Kierunek: Morze Czarne❗🌊⚓Morska Jednostka Rakietowa w samym centrum sojuszniczych działań❗ Morskie Kły biorą udział w międzynarodowym ćwiczeniu #SeaShield26 organizowanym przez Marynarkę Wojenną Rumunii. 🇷🇴 🤝 🇵🇱 Trenujemy szybki przerzut i obronę wybrzeża tysiące… pic.twitter.com/jgR23Uhu5Y— Marynarka Wojenna RP/ Polish Navy (@MarWojRP) March 31, 2026

Morska Jednostka Rakietowa – rola i znaczenie

Morska Jednostka Rakietowa jest jednostką wchodzącą w strukturę 3. Flotylli Okrętów, odpowiadającą za nadbrzeżną obronę przeciwokrętową z wykorzystaniem przeciwokrętowych pocisków manewrujących typu NSM. Została sformowana jako następca Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego, a jej głównym zadaniem jest rażenie okrętów nawodnych przeciwnika, zamykanie wybranych akwenów dla obcych sił morskich oraz wsparcie działań floty z lądu. Jednostka dysponuje mobilnymi wyrzutniami, wozami dowodzenia i zabezpieczenia, a jej systemy łączności umożliwiają wpięcie w szerszą sieć wymiany danych NATO, w tym korzystanie z zewnętrznych środków rozpoznania i wskazywania celów.

Udział MJR w ćwiczeniach poza akwenem Morza Bałtyckiego – takich jak seria pk. "Sea Shield" na Morzu Czarnym, polsko‑szwedzkie ćwiczenia pk. "Gotland Sentry" na Gotlandii czy manewry pk. "Northern Viking 2024" na Islandii – pozwala testować zdolność do przerzutu modułów bojowych, ich rozwinięcia w obcym teatrze działań oraz prowadzenia ognia w ścisłym skoordynowaniu z sojuszniczymi siłami morskimi i powietrznymi oraz lądowymi.

Znaczenie akwenu i sojuszniczych manewrów

Morze Czarne pozostaje jednym z kluczowych akwenów dla bezpieczeństwa NATO, ze względu na mnogość przecinających się tam interesów, działania wojenne prowadzone przeciwko Ukrainie oraz znaczenie portów Rumunii i Bułgarii dla logistycznego wsparcia Sojuszu. Rosja w ostatnich latach regularnie prowadzi na tym akwenie ćwiczenia z udziałem fregat, małych okrętów rakietowych i jednostek desantowych, łącząc demonstrację siły z testowaniem zdolności do projekcji siły w kierunku południowej Ukrainy i wschodniej flanki NATO.

Seria manewrów pk. "Sea Shield" stanowi cykliczne, organizowane przez Rumunię ćwiczenie morskie NATO, w którym uczestniczą siły morskie, powietrzne i lądowe kilkunastu państw, a celem jest sprawdzenie możliwości wspólnej obrony wybrzeża, portów oraz szlaków żeglugowych na Morzu Czarnym. Tegoroczna edycja, odbywająca się pod kryptonimem "Sea Shield 26", wpisuje się w szerszą serię sojuszniczych manewrów prowadzonych w 2026 roku – od ćwiczeń desantowych pk. "Steadfast Dart 26" na Bałtyku po manewry arktyczne pk. "Cold Response 2026" – których wspólnym mianownikiem jest testowanie szybkiego przerzutu sił i zdolności do prowadzenia zintegrowanych działań w wielu domenach jednocześnie.

Źródło: Marynarka Wojenna, Dowództwo Operacyjne RSZ