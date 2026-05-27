Legenda znów w sklepach. Karabinek Beryl S 223 ponownie dostępny w sprzedaży

Informacja o wznowieniu dostępności karabinka Beryl S 223 pojawiła się na oficjalnym profilu Fabryki Broni „Łucznik” na Facebooku 27 maja. Komunikat o treści „LEGENDA POWRACA” nie jest ani trochę przesadzony. Cywilne wersje Beryla od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, a ich partie rozchodzą się w mgnieniu oka. Potwierdza to sama fabryka, żartobliwie porównując tempo sprzedaży do znikania paliwa przed długim weekendem. To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy do tej pory bezskutecznie polowali na swój egzemplarz tej ikonicznej polskiej konstrukcji.

Czym jest karabinek Beryl S 223?

Beryl S 223 to samopowtarzalny karabinek sportowy zaprojektowany i produkowany na rynek cywilny. Jego konstrukcja bazuje bezpośrednio na karabinku szturmowym wz. 96 Beryl, który od 1997 roku stanowił podstawowe uzbrojenie indywidualne żołnierzy Wojska Polskiego. To właśnie wojskowy rodowód i sprawdzona w najtrudniejszych warunkach niezawodność są fundamentem jego popularności.

Karabinek działa na zasadzie odprowadzania gazów przez boczny otwór w lufie, co jest cechą charakterystyczną niezawodnego systemu Kałasznikowa, na którym bazuje Beryl. Główną różnicą w stosunku do wojskowego pierwowzoru jest mechanizm spustowy, który pozwala wyłącznie na prowadzenie ognia pojedynczego. Broń zasilana jest popularną amunicją w kalibrze .223 Remington, co czyni ją kompatybilną z szeroką gamą nabojów dostępnych na rynku cywilnym.

Specyfikacja techniczna i kluczowe cechy

Karabinek Beryl S 223 to broń doceniana za precyzję i solidność wykonania. Jego kluczowe parametry to:

Kaliber: .223 Rem

Długość lufy: 457 mm (18 cali)

Lufa: Kuta na zimno i chromowana, co gwarantuje wysoką precyzję i żywotność, umożliwiając celne strzelanie nawet na dystansie do 600 metrów.

Skok gwintu: 1:9 cala (228 mm), co jest optymalnym rozwiązaniem dla popularnych wag pocisków w tym kalibrze.

Zasada działania: Odprowadzanie gazów prochowych przez boczny otwór w lufie (system AK).

Masa: ok. 3,65 kg (bez magazynka).

Kolba: W zależności od wersji, karabinek może być wyposażony w klasyczną kolbę metalową składaną na bok, stałą drewnianą lub nowoczesną, teleskopową.

Przyrządy celownicze: Standardowe, mechaniczne przyrządy celownicze typu otwartego. Istnieje możliwość montażu szyny w standardzie Picatinny, która pozwala na instalację nowoczesnych celowników optycznych i kolimatorowych.

Gdzie i jak kupić karabinek Beryl S 223?

Fabryka Broni „Łucznik” informuje, że karabinki są dostępne u oficjalnych dystrybutorów oraz w sieci sklepów partnerskich. Ze względu na ogromne zainteresowanie, osoby zdecydowane na zakup powinny działać szybko. Poprzednie partie, w tym te przeznaczone na niezwykle wymagający rynek amerykański, rozchodziły się w ciągu kilku minut. Należy pamiętać, że zakup broni palnej w Polsce wymaga posiadania odpowiedniego zezwolenia.

Pozwolenie na broń

Procedura uzyskania pozwolenia na broń jest uzależniona od jej rodzaju. Pozwolenie można uzyskać w różnych celach: do ochrony osobistej, ochrony osób lub mienia, łowieckich, sportowych, kolekcjonerskich, pamiątkowych, a także szkoleniowych i do rekonstrukcji historycznych. Statystyki pokazują, że najwięcej pozwoleń na broń jest wydawanych na broń kolekcjonerską i sportową, a najmniej na broń do ochrony osobistej. Bo pozwolenie na broń do ochrony osobistej najtrudniej uzyskać. Trzeba udowodnić, że wniosek jest zasadny, wykazując w nim, że istnieje realne zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby wnioskującej wraz z potwierdzeniem interwencji policji.

Pozwolenie na broń. Kto wydaje?

Bez względu na to, jaką broń chcemy mieć i uzyskać na nią pozwolenie, zgodnie z polskim prawem, konieczny jest wniosek do komendanta wojewódzkiego policji. To komendant policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. Obojętnie, czy chcemy uzyskać pozwolenie na broń sportową, kolekcjonerską czy do ochrony osobistej czy pamiątkową, którą otrzymaliśmy w spadku, uzasadnienie występowania o licencję na broń jest potrzebne.

Jak zdobyć pozwolenie na broń w Polsce?

W takim wniosku o pozwolenie na broń trzeba precyzyjnie określić, jakiej broni chcemy używać, uzasadnić, w jakim celu chcemy uzyskać pozwolenie na broń i ile sztuk. Wniosek powinien być pisemny i musi zawierać:

dane osobowe osoby, która o pozwolenie na broń się ubiega: imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki, adres stałego pobytu, adres do korespondencji/zamieszkania (jeżeli jest inny niż adres stałego pobytu), seria i numer dowodu osobistego oraz kiedy i przez jaki organ został wydany i PESEL;

określenie rodzaju broni i celu jakiemu ma służyć,

określenie ilości jednostek broni,

podpis wnioskodawcy.

Co ważne, polskie prawo precyzuje, że w przypadku ubiegania się o broń palną bojową w celu ochrony osobistej należy wykazać się realnym i potwierdzonym przez organ policji zagrożeniem życia lub zdrowia wnioskodawcy. Ponadto, oprócz wniosku o pozwolenie na broń, do uzyskania licencji na broń potrzebne są:

orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność wnioskodawcy do posługiwania się bronią;

orzeczenie psychologiczne stwierdzające sprawność psychologiczną wnioskodawcy do posługiwania się bronią;

jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3x4 cm,

dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń lub w przypadku dopuszczenia do posiadania broni za wydanie decyzji administracyjnej.

Kto może ubiegać się o pozwolenie na broń?

Nie każdy może wnioskować o pozwolenie na broń. Trzeba spełnić kilka warunków. Na oficjalnej stronie Polskiej Policji policja.gov.pl czytamy, że aby złożyć wniosek o pozwolenie na broń w Polsce, trzeba:

mieć ukończone 21 lat w przypadku broni do ochrony osobistej,

mieć ukończone 18 lat w przypadku broni sportowej lub myśliwskiej na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego lub stowarzyszenia obronnego,

posiadać miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

mieć orzeczenie lekarskie i psychologiczne o zdolności fizycznej i psychicznej do posługiwania się bronią,

nie być uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych,

nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za popełnienie przestępstwa,

nie stanowić zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego,

przedstawić ważną przyczynę wniosku o takie pozwolenie na broń.