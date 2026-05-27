Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności. Ruszają zapisy na szkolenia

oprac. Piotr Miedziński
2026-05-27 15:12

W czerwcu startują zapisy na Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności, nową inicjatywę MSWiA, która ma na celu przygotowanie Polaków na nieprzewidziane kryzysy. Szkolenia, prowadzone przez partnerów resortu, takich jak Ochotnicze Straże Pożarne i Polski Czerwony Krzyż, zaoferują praktyczną wiedzę opartą na Poradniku Bezpieczeństwa. Program ma objąć nawet 102 tysiące Polek i Polaków, zwiększając świadomość zagrożeń i umiejętność reagowania w trudnych sytuacjach.

Autor: Mateusz Kotowicz/REPORTER/ East News

Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności to kluczowy element budowania społeczeństwa świadomego zagrożeń. Jak podkreśla MSWiA, bezpieczeństwo każdego z nas zaczyna się w domu, dlatego praktyczne szkolenia z Poradnika Bezpieczeństwa stanowią jeden z filarów tej inicjatywy. Wspomniany poradnik, opracowany wspólnie przez MSWiA, MON i RCB, został na początku roku wysłany do ponad 16 milionów gospodarstw domowych, dostarczając podstawowej wiedzy na temat reagowania w sytuacjach kryzysowych.

„To będą szkolenia o tym, co jest podstawą Poradnika Bezpieczeństwa, czyli teoria połączona z działaniami praktycznymi. Zapisy na szkolenia będą możliwe poprzez formularz zgłoszeniowy. Każda z tych wyspecjalizowanych organizacji będzie informowała o szkoleniu i prowadziła zapisy” – powiedziała wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska.

Głównymi podmiotami organizującymi kursy są Polski Czerwony Krzyż oraz Ochotnicze Straże Pożarne, a w przyszłości mają dołączyć do nich kolejne wyspecjalizowane organizacje. Celem jest zapewnienie jak najszerszego dostępu do niezbędnej wiedzy i umiejętności, które mogą okazać się kluczowe w obliczu różnorodnych zagrożeń.

Kto już skorzystał ze szkoleń? Dotychczasowe osiągnięcia

Resort spraw wewnętrznych i administracji ma już na swoim koncie znaczące osiągnięcia w zakresie edukacji obronnej. Blisko 200 tysięcy osób zostało przeszkolonych w ramach Powszechnych Warsztatów i innych inicjatyw w 2025 roku. Co więcej, Akademia Pożarnicza w tym samym roku zorganizowała specjalistyczne szkolenia dla 1400 osób zajmujących kierownicze stanowiska w administracji państwowej. Wśród uczestników znaleźli się m.in. ministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie, marszałkowie województw oraz starostowie. Ta inicjatywa pokazuje kompleksowe podejście do kwestii bezpieczeństwa, obejmujące zarówno obywateli, jak i kluczowe osoby decyzyjne.

Inne programy edukacyjne i warsztaty dla młodzieży

Powszechne Warsztaty Obrony Ludności to nie jedyna propozycja szkoleniowa ze strony MSWiA. W maju ruszyła Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, program objęty patronatem MSWiA i Państwowej Straży Pożarnej. Jego celem jest popularyzowanie zagadnień zawartych w Poradniku Bezpieczeństwa poprzez różnorodne bloki tematyczne. Resort pamięta również o najmłodszych. W ramach Powszechnych Warsztatów Ochrony Ludności „Junior” dociera do dzieci i młodzieży, współpracując z organizacjami takimi jak Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej oraz Dziecięce i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Dzięki temu młode pokolenie również ma szansę zdobyć cenną wiedzę na temat bezpieczeństwa i pierwszej pomocy, co jest niezwykle ważne w budowaniu odpornego społeczeństwa.

Na podstawie komunikatu MSWiA

