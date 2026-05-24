Warszawskie Targi Obronne w Expo XXI to kluczowe wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu, oferujące unikalne warsztaty przygotowujące na nagłe sytuacje awaryjne.

Fundacja Gotowi.Org zaprasza na praktyczne szkolenia z samoobrony, pierwszej pomocy i budowania odporności na zagrożenia, dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Nie przegap szansy na zdobycie bezcennych umiejętności – sprawdź, jak zyskać poczucie bezpieczeństwa i przygotować się na nieprzewidziane zdarzenia!

Warszawskie Targi Obronne 19 i 20 czerwca w Expo XXI

19 i 20 czerwca w Expo XXI odbędą się Warszawskie Targi Obronne - pierwsze takie wydarzenie w stolicy całkowicie poświęcone obronności, bezpieczeństwu i przemysłowi zbrojeniowemu. Rejestracja branżowa na pierwszy dzień - zamknięty - trwa, a na drugi dzień - otwarty - można kupować już bilety.

Bo piątek, 19 czerwca zaplanowany został jako dzień branżowy, zamknięty dla branży, biznesu i środowisk eksperckich. Zachęcamy wszystkie służby i osoby związane zawodowo z branżą obronną do rejestracji na nasze targi. Jest ona bezpłatna i można to zrobić TUTAJ. Z kolei sobota, 20 czerwca będzie dniem otwartym. Tego dnia zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką obronności, bezpieczeństwa, militariów czy survivalu, wszystkich mieszkańców i rodziny. Można już kupować bilety na Warszawskie Targi Obronne - TUTAJ.

Prelekcje i warsztaty dla mieszkańców i rodzin

Na 20 czerwca przygotowaliśmy program z myślą o mieszkańcach, rodzinach i ludziach zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa w życiu codziennym. Dlatego też wraz z Fundacją Gotowi.Org postaramy się opowiedzieć o tym bezpieczeństwie na co dzień jak najwięcej w atrakcyjnej formie - krótkich prelekcji połączonych z warsztatami.

I tak jednym z bloków tematycznych będzie budowanie odporności na zagrożenia - „Twoje 10 kroków do zbudowania odporności na zagrożenia".

"Obyś żył w ciekawych czasach” głosi stare chińskie przekleństwo i w takich czasach przyszło nam żyć. Zagrożenia, katastrofy czy nagłe sytuacje awaryjne są nieodłącznym elementem naszej codzienności, powodują lęk i niepewność. Nie możemy sprawić, że się nie pojawią, ale możemy ograniczyć ich skutki, tworząc silne i odporne na zagrożenia społeczeństwo - mówią przedstawiciele Fundacji Gotowi. Org.

Zachęcają do udziału w bezpłatnych warsztatach zaplanowanych na drugi dzień Warszawskich Targów Obronnych, czyli na 20 czerwca.

Zrób z nami swoje pierwsze 10 kroków, poznaj gotowe do wykorzystania narzędzia, które przydadzą się nie tylko w czasie działań zbrojnych czy katastrof - zachęca Fundacja Gotowi.Org. - Otrzymasz od nas zbiór porad, które wykorzystywane w codziennym życiu, zwiększą poczucie bezpieczeństwa w każdej sytuacji awaryjnej – w domu i w pracy czy w podróży - zapowiadają przedstawiciele organizacji.

Jak przekonują w Fundacji Gotowi.Org, bycie przygotowanym i odpornym na zagrożenia nie jest ani trudne, ani kosztowne. Bądźmy gotowi!

Fundacja Gotowi.Org na Warszawskich Targach Obronnych

Dodajmy, że podczas WTO Fundacja Gotowi.Org zaprezentuje w sumie trzy bloki tematyczne przygotowane z myślą o uczestnikach naszego wydarzenia. Będzie m.in. blok o samoobronie pt. „Bądź bezpieczny i gotowy" - teoria połączona z praktyką. Podczas 15-minutowej prelekcji uczestnicy WTO dowiedzą się:

czym jest obrona konieczna?

co to jest stan wyższej konieczności?

kiedy mówimy o przekroczeniu obrony koniecznej?

A podczas 30-minutowych ćwiczeń poznają:

naukę postawy pozycji, równowagi

skanowanie terenu oraz przeciwnika

naukę bezpiecznego dystansu

poznanie technik obrony zgodnych z prawem.

Ponadto zaplanowano blok tematyczny o pierwszej pomocy pt. „Karetka dojedzie za 12 minut, nie masz tyle czasu". Przedstawiciele Fundacji Gotowi.Org podkreślają, że kiedy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, masywnego krwotoku albo zadławienia mamy ma ok. 3-5 minut na ratunek. Jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i osoby potrzebującej pomocy? Odpowiedzi poznamy podczas Warszawskich Targów Obronnych. Zapraszamy!