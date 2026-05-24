Twoje 10 kroków do bezpieczeństwa. Fundacja Gotowi.Org na Warszawskich Targach Obronnych nauczy, jak przetrwać kryzys

Maria Olecha-Lisiecka
2026-05-24 11:32

Zagrożenia, katastrofy czy nagłe sytuacje awaryjne są nieodłącznym elementem naszej codzienności. Nie jesteśmy w stanie wyeliminować ich ze swojego życia, bowiem wiele z nich dzieje się niezależnie od nas. Ale możemy ograniczyć skutki katastrof i nauczyć się, jak prawidłowo reagować w sytuacji zagrożenia. Z pomocą przychodzi Fundacja Gotowi.Org, a prelekcja wraz z ćwiczeniami praktycznymi na ten temat odbędzie się podczas Warszawskich Targów Obronnych.

Powódź w Polsce w 2024 roku

Autor: Super Express Widok z lotu ptaka na zalane miasto w Polsce po powodzi. Woda pokrywa ulice, sięgając pierwszych pięter budynków i torów kolejowych.
  • Warszawskie Targi Obronne w Expo XXI to kluczowe wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu, oferujące unikalne warsztaty przygotowujące na nagłe sytuacje awaryjne.
  • Fundacja Gotowi.Org zaprasza na praktyczne szkolenia z samoobrony, pierwszej pomocy i budowania odporności na zagrożenia, dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
  • Nie przegap szansy na zdobycie bezcennych umiejętności – sprawdź, jak zyskać poczucie bezpieczeństwa i przygotować się na nieprzewidziane zdarzenia!

Warszawskie Targi Obronne 19 i 20 czerwca w Expo XXI

19 i 20 czerwca w Expo XXI odbędą się Warszawskie Targi Obronne - pierwsze takie wydarzenie w stolicy całkowicie poświęcone obronności, bezpieczeństwu i przemysłowi zbrojeniowemu. Rejestracja branżowa na pierwszy dzień - zamknięty - trwa, a na drugi dzień - otwarty - można kupować już bilety.

Bo piątek, 19 czerwca zaplanowany został jako dzień branżowy, zamknięty dla branży, biznesu i środowisk eksperckich. Zachęcamy wszystkie służby i osoby związane zawodowo z branżą obronną do rejestracji na nasze targi. Jest ona bezpłatna i można to zrobić TUTAJ. Z kolei sobota, 20 czerwca będzie dniem otwartym. Tego dnia zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką obronności, bezpieczeństwa, militariów czy survivalu, wszystkich mieszkańców i rodziny. Można już kupować bilety na Warszawskie Targi Obronne - TUTAJ.

Prelekcje i warsztaty dla mieszkańców i rodzin

Na 20 czerwca przygotowaliśmy program z myślą o mieszkańcach, rodzinach i ludziach zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa w życiu codziennym. Dlatego też wraz z Fundacją Gotowi.Org postaramy się opowiedzieć o tym bezpieczeństwie na co dzień jak najwięcej  w atrakcyjnej formie - krótkich prelekcji połączonych z warsztatami.

I tak jednym z bloków tematycznych będzie budowanie odporności na zagrożenia - „Twoje 10 kroków do zbudowania odporności na zagrożenia".

"Obyś żył w ciekawych czasach” głosi stare chińskie przekleństwo i w takich czasach przyszło nam żyć. Zagrożenia, katastrofy czy nagłe sytuacje awaryjne są nieodłącznym elementem naszej codzienności, powodują lęk i niepewność. Nie możemy sprawić, że się nie pojawią, ale możemy ograniczyć ich skutki, tworząc silne i odporne na zagrożenia społeczeństwo - mówią przedstawiciele Fundacji Gotowi. Org.

Zachęcają do udziału w bezpłatnych warsztatach zaplanowanych na drugi dzień Warszawskich Targów Obronnych, czyli na 20 czerwca.

Zrób z nami swoje pierwsze 10 kroków, poznaj gotowe do wykorzystania narzędzia, które przydadzą się nie tylko w czasie działań zbrojnych czy katastrof - zachęca Fundacja Gotowi.Org. - Otrzymasz od nas zbiór porad, które wykorzystywane w codziennym życiu, zwiększą poczucie bezpieczeństwa w każdej sytuacji awaryjnej – w domu i w pracy czy w podróży - zapowiadają przedstawiciele organizacji.

Jak przekonują w Fundacji Gotowi.Org, bycie przygotowanym i odpornym na zagrożenia nie jest ani trudne, ani kosztowne. Bądźmy gotowi!  

Fundacja Gotowi.Org na Warszawskich Targach Obronnych

Dodajmy, że podczas WTO Fundacja Gotowi.Org zaprezentuje w sumie trzy bloki tematyczne przygotowane z myślą o uczestnikach naszego wydarzenia. Będzie m.in. blok o samoobronie pt. „Bądź bezpieczny i gotowy" - teoria połączona z praktyką. Podczas 15-minutowej prelekcji uczestnicy WTO dowiedzą się:

  • czym jest obrona konieczna?
  • co to jest stan wyższej konieczności?
  • kiedy mówimy o przekroczeniu obrony koniecznej?

A podczas 30-minutowych ćwiczeń poznają:

  • naukę postawy pozycji, równowagi
  • skanowanie terenu oraz przeciwnika
  • naukę bezpiecznego dystansu
  • poznanie technik obrony zgodnych z prawem.

Ponadto zaplanowano blok tematyczny o pierwszej pomocy pt. „Karetka dojedzie za 12 minut, nie masz tyle czasu". Przedstawiciele Fundacji Gotowi.Org podkreślają, że kiedy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, masywnego krwotoku albo zadławienia mamy ma ok. 3-5 minut na ratunek. Jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i osoby potrzebującej pomocy? Odpowiedzi poznamy podczas Warszawskich Targów Obronnych. Zapraszamy!

Warszawskie Targi Obronne
