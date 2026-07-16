Paliwo dla sojuszu. W Puszczy Mariańskiej ruszył zmodernizowany Skład Paliw i Smarów finansowany przez NATO

W uroczystości wziął udział m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Paweł Bejda, oraz szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, gen. dyw. Dariusz Mendrala, z delegacją Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant 2. Regionalnej Bazy Logistycznej płk Artur Stopka, a także przedstawiciele instytucji i jednostek zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia oraz zaproszeni goście.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), a zrealizowane przez Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego a jej głównym beneficjentem jest właśnie IWspSZ, który odpowiada za rozwój potencjału infrastruktury logistycznej armii. Zmodernizowany Skład MPS w Puszczy Mariańskiej to znacznie więcej niż tylko nowoczesny magazyn paliw. To fundamentalny element, który podnosi efektywność i bezpieczeństwo operacyjne wojsk na wielu poziomach.

Głównym celem modernizacji było zwiększenie możliwości magazynowania, przyjmowania, dystrybucji materiałów pędnych i smarów. Nowa infrastruktura pozwala na znacznie szybsze i sprawniejsze tankowanie pojazdów i zaopatrywanie jednostek, co w warunkach potencjalnego kryzysu jest absolutnie kluczowe. Jak zaznaczyła w komunikacie 2. Regionalna Baza Logistyczna:

"Powstała infrastruktura spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i stanowi istotny element systemu zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Nowoczesny skład wzmacnia potencjał logistyczny Wojska Polskiego oraz zdolność do zabezpieczenia działań wojsk sojuszniczych NATO, przyczyniając się do zwiększenia gotowości operacyjnej i efektywnej realizacji wspólnych zadań".

Jak podkreślił w mediach społecznościowych sekretarz stanu Paweł Bejda: „W obliczu dynamicznych zakupów nowoczesnego sprzętu dla naszych żołnierzy sprawna logistyka ma kluczowe znaczenie. Jesteśmy w pełni gotowi do szybkiego wsparcia sił sojuszniczych i zabezpieczenia własnych jednostek”.

Otwarcie zmodernizowanego Składu Paliw MPS w Puszczy Mariańskiej. Inwestycja zrealizowana w ramach programu NATO stanowi bardzo ważny element logistyczny dla Polski oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego.W obliczu dynamicznych zakupów nowoczesnego sprzętu dla naszych żołnierzy… pic.twitter.com/tu8VVk2qKE— Paweł Bejda (@pawelbejda) July 15, 2026

Czym jest i jak powstał Program Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP)?

Program Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), jest jednym z filarów wspólnego finansowania Sojuszu, obok budżetów cywilnych i wojskowych. Jego głównym zadaniem jest wspólne, sojusznicze finansowanie projektów, które budują i rozwijają zdolności obronne niezbędne do realizacji misji NATO.

Początki programu sięgają 1951 roku, kiedy to został utworzony jako Program Infrastruktury NATO. Jego pierwotnym celem było finansowanie budowy obiektów wojskowych na potrzeby statycznej obrony w okresie Zimnej Wojny. Po rozpadzie Związku Radzieckiego i zmianie sytuacji geopolitycznej, w 1994 roku program przeszedł reformę, zmieniając nazwę na NSIP. Od tego momentu jego priorytetem stało się inwestowanie w szeroko pojęte bezpieczeństwo zbiorowe, co pozwoliło na finansowanie projektów o charakterze znacznie wykraczającym poza obronę granic własnego kraju.

W ramach NSIP realizowane są inwestycje w szerokim spektrum obszarów, w tym:

Modernizacja i budowa infrastruktury wojskowej: lotniska, porty wojenne, bazy i składy paliwowe, magazyny amunicji.

Systemy dowodzenia, kontroli i łączności (C3): budowa i wyposażenie posterunków radarowych, zabezpieczone sieci komunikacyjne.

Infrastruktura wspierająca siły szybkiego reagowania i logistykę wojskową.

Siedziby dowództw NATO i obiekty szkoleniowe.

Od momentu przystąpienia do NATO w 1999 roku, Polska jest jednym z największych beneficjentów programu NSIP. Uczestnictwo w programie stanowi istotny element budowania potencjału obronnego kraju, a bilans finansowy jest dla Polski jednoznacznie dodatni. W latach 1999-2013 wkład Polski do budżetu NSIP wyniósł ok. 900 mln zł, podczas gdy inwestycje zrealizowane w naszym kraju osiągnęły wartość ok. 1,4 mld zł.